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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Турбоатом (36) Гройсман (3454)

 Не менее 51% акций "Турбоатома" должны остаться в собственности государства, – Гройсман

турбоатом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что контрольный пакет акций (51%) ПАО "Турбоатом" должен оставаться в собственности государства.

"Турбоатом" должен оставаться не менее 51% в собственности, то есть в контрольной собственности государства и точка", - сказал он на брифинге после совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в Харькове в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом премьер отметил, что в Украине в приватизации запрещено принимать участие представителям страны-агрессора, то есть России.

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Ранее сообщалось, что ПАО "Турбоатом" (Харьков), крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования, в котором более 75% акций принадлежит государству, планирует реорганизоваться в частное АО (ЧАО).

По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартала текущего года государству принадлежит более 75,2241% акций ПАО "Турбоатом", крупным миноритарным владельцем является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Он владеет 15,3416% акций.

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Накануне В.Гройсман на заседании Нацсовета реформ при президенте Украины" назвал ПАО "Турбоатом" в перечне предлагаемых к приватизации объектов.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

В январе-июне 2017 года предприятие получило чистую прибыль в размере 372,37 млн грн, что на 13,5% меньше аналогичного показателя за тот же период 2016 года, чистый доход ПАО сохранился почти на уровне января-июня прошлого года, составив 1 млрд 053 млн грн.

В то же время во втором квартале текущего года "Турбоатом" увеличил чистую прибыль на 65,8% к аналогичному периоду 2016 года - 252,51 млн грн, чистый доход вырос на 33% - до 719 млн грн.

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Гнойсман перед прихватизацией приехал заводик посмотреть.
А продадут наверное, как Ахметову облэнерго, за 10% от реальной цены?
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Та на полностью госпредприятиях смотрящие руководят, а тут в совет директоров введут с их 49% нужных бандитов и все! Примеры с коломойским есть же.
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Альё, гараж! Зачем фоточку прилепили, которая к харьковскому заводу, вообще, и к турбинам, в частности, отношения не имеет?
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Придурок!
Более конченной власти в Украине еще не было!
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не забывай кровавый режим 2010-2013 годов, когда получая пенсию в 900 грн отдаёшь 200 грн за коммуналку зимой и не знаешь как жить на остальные. Вот это конченная власть. ты хотел бы вернутся в то время? сомневаюсь
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ну сейчас получаешь 1500 и отдаешь те же 200 грн
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Конечно, чтобы институт смотрящих сохранился
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Объясните, пожалуйста, зачем государству продавать 25% акций стабильно работающего и приносящего прибыль уникального предприятия???
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а чтобы оно больше стабильно не работало!
не фиг гросе нервы мотать...
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требование запада.
Типа чего нои будут ддавать бабло когда у вас и так есть активы, которые вы разворовуете
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Аха, канечна. У Коломойского было меньше 50% акций Укрнафты - но он рулил ею как хотел. И до лампочки оказалось что у государства 51% - всё равно государство нихрена не получало с них.
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Во всем мире принят единственный эфективный метод управления крупными предприятиями...это корпорация. То есть когда владельцы и акционеры на собрании формируют управленчиский персонал, но не могут напрямую управлять своими предприятиями.
Но в Украине как всегда свой путь.
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Во все мире в наиболее доходные и надежные пакеты акций вкладывают свои деньги государственные (да и частные) пенсионные фонды для получения постоянного дохода в интересах пенсионеров. У наших же дерибанщиков госсобственности таких мыслей даже не возникает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе менее 51% акций "Турбоатома" должны остаться в собственности государства, – Гройсман
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