 Компания из Беларуси выиграла тендер и приступила к ремонту дороги на Житомирщине, - "Укравтодор"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"По результатам государственных закупок, к выполнению работ по текущему среднему ремонту участка пути территориального значения Т- 06-14 приступила компания ОАО "Дорожно - строительный трест №4 г. Брест".
На участке Южной объездной областного центра подрядчик начал укладывать верхний щебеночно- мастичный слой асфальтобетона", - говорится в сообщении.
В "Укравтодоре" отмечают, что это первый подобный опыт для Украины.
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беларуския уроды, пилить бабло умеют не меньше ваших...тендер выигран, за счет маленьких зарплат беларуских рабочих...вопрос качества остается открытым..
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