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Все про:Беларусь (2800) дороги (1827) Житомирщина (682) Укравтодор (318)

 Компания из Беларуси выиграла тендер и приступила к ремонту дороги на Житомирщине, - "Укравтодор"

дороги

Белорусская компания приступила к ремонту участка дороги на Житомирщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"По результатам государственных закупок, к выполнению работ по текущему среднему ремонту участка пути территориального значения Т- 06-14 приступила компания ОАО "Дорожно - строительный трест №4 г. Брест".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки отремонтируют 6 украинских дорог возле пограничных переходов

На участке Южной объездной областного центра подрядчик начал укладывать верхний щебеночно- мастичный слой асфальтобетона", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отмечают, что это первый подобный опыт для Украины.

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Об откате легче с беларусами договориться, чем с поляками или немцами.
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Союзник фашистской Германии - Италия выиграла тендер на ремонт дороги в Великобритании в 1941-м....

Прямая аналогия
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А то, що вони спільні військові навчання з росією проводять, звичайно не вважається.
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ну слава богу. бульбаши сделают все гуд. не то что наши уродцы рукожопые. в Белорусии дороги супер гуд, а наши уроды только пилить бабло умеют
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Знаючи те, що дороги в Білорусі чудові, все ж хочеться знати: ну невже в нас немає спеціалістів? Вірю, що є!
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Они в Польше,Чехии,Словакии,Италии,Германии,... .Будут платить так же,вернутся домой.
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...одне питання: як так вийшло,що тендер не вийграв мордор...?
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мы с ними одинаковые!!! если не хуже..., там хоть хитрые...
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Так вот почему у нас прилавки рошеном завалены.
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Не потрібно нервуватися "чоботи повинен шити -швець, а жито жати жнець". Буде більше коисті для нас.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКомпания из Беларуси выиграла тендер и приступила к ремонту дороги на Житомирщине, - "Укравтодор"
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