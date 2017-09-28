 Очищение населенных пунктов вблизи Калиновки от взрывоопасных предметов завершено: местные жители могут возвращаться, - Гройсман

Об этом на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Сверхважная новость из Калиновки. В 15:00 завершено очищение от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться!", - написал Гройсман.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Если даже мужеложенко заявил, что никому не удасться его обвинить во взрыве склада, то чего гройсману опасаться?
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Увесь в делах аки пчола.
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Вот эта - именно такая, Грося!
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За станом на 14.00... (с)
Грося побежал впереди паровоза? Опережая его в скорости на 5, так желаемых ему процентов...
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Под Харьковом три недели только тушили и боялись подойти, а тут как то все по-быстрому произошло.
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Ссылка- комментарий начальника ГШ(((((((((
Было-бы смешно, если-бы небыло правдой
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чтобы поддержать боевой дух...
(боюсь, обещанного три года ждут)
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Даже критики, не говоря уже о более строгих, и в этом случае совершенно оправданных дисциплинарных мерах по отношению к ним, со стороны их непосредственного начальника!"
Павло Бубенко.
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Это не реклама. По крайней мере не бла-бла и сопли.
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