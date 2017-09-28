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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
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 Очищение населенных пунктов вблизи Калиновки от взрывоопасных предметов завершено: местные жители могут возвращаться, - Гройсман

гройсман

Жители населенных пунктов вблизи г.Калиновка (Винницкая обл.). эвакуированные из-за взрывов боеприпасов на военном складе, уже могут возвращаться домойю

Об этом на своей странице в Фейсбуке премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Сверхважная новость из Калиновки. В 15:00 завершено очищение от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Люди могут возвращаться!", - написал Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это называется суперповезло. Расстояние до емкости - метров 10", - снаряд из артсклада в Калиновке упал на территории нефтебазы. ВИДЕО

Очищение населенных пунктов вблизи Калиновки от взрывоопасных предметов завершено: местные жители могут возвращаться, - Гройсман 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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А что ему грозит?
Если даже мужеложенко заявил, что никому не удасться его обвинить во взрыве склада, то чего гройсману опасаться?
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И чямайданы у него готовы, в Египет(или куда там) поедет, отдохнуть от трудов праведных
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НЕ ВЕРЬТЕ ТВАРИ ОН В КИЕВЕ СИДИТ И ДЕТИ ЕГО В АНГЛИИ БЫЛ ЧАС НАЗАД В МИЗЯКОВЕ 10 КМ ОТ СКЛАДОВ ГУПАЕТ ТАМ БУДЬ ЗДОРОВ
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Ще о 12-ій в новинах казали про вибухи з інтервалом 10-15 хв. Що вже все так оперативно зачистили?
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Роботяжечка грося наш.
Увесь в делах аки пчола.
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Грося! Есть ситуации, когда лучше не открывать ипало...
Вот эта - именно такая, Грося!
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Цинизм этих тварей на тронах уже зашкаливает
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У Калинівці знову поодинокі вибухи - ДСНС.
За станом на 14.00... (с)

Грося побежал впереди паровоза? Опережая его в скорости на 5, так желаемых ему процентов...
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Ага ... Сам возвращайся туда . Расхерячили Калиновку вхлам , а теперь возвращайся ...
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Как то жиденький фейерверк за лярд зелени получился. Пол дня побухало, за пол дня собрали, что разлетелось.
Под Харьковом три недели только тушили и боялись подойти, а тут как то все по-быстрому произошло.
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Что то его сегодня много, админ забань его ---- надоел .....
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Без паники! Никаких причин для волнений нет! Надо просто сплотится вокруг Гройсмана, который прибыл на место взрывов и пожаров в Калиновку. Почти все склады пустые, как заверили нас компетентные лица. Ракет там нет и химического оружия тоже. Ракеты уже сгорели, а химия - дело тонкое. Накануне пожара Гройсман слышал какое-то жужжание. Это и стало основной версией взрывов. Еще раз повторю: нет поводов для волнений. Калиновка - второй по величине склад боеприпасов. Первый, в Балаклее, благополучно сгорел. Гройсман еще приезжал туда поговорить с бабушками и семки пощелкать. Поскольку никакой опасности нет, то всех эвакуировали. 28 000 человек. Все прошло образцово показательно. Эвакуация удалась. ДР президента и фейерверки не при чем. Кремль в бессильной злобе продемонстрировал свой оскал. Российских террористов всех выловили на специальный учениях СБУ в Виннице. Просто они убежали. Так бывает. Мы все сегодня немного винничане. Тушение идет активно, методом самовозгорания. Доказать причастность Украины к незаконным поставкам оружия и боеприпасов в Южный Судан не возможно. Все сохраняют высокий уровень духа и патриотизма. СУГС!
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Спасибо грося! В Сватово до сих пор дома раненные стоят , не говоря о частных предприятиях! И первыми кинулись помогать волонтеры! А государство до сих пор как бы не при чем!
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Кто охранял? Чья ответственность за проникновение кацапских шпионов? Очередная "заболталка"про "халатность"?
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Как єто???????? А чай (эвакуированным) и вода (для тушения) на 100 лямов????? Неблагодарные Вы((((( Ваш земляк фсе для вас, а ВЫ???????
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Только никому не говорите........ Секрет))))) Охраняли 17 бабушек и дедушек из ВОХРа))))))

Ссылка- комментарий начальника ГШ(((((((((
Было-бы смешно, если-бы небыло правдой
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Когда уже будет очищение Киева от шоколадной власти и украинцы смогут спокойно жить и работать?
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а нельзя параллельно с возвратом населения загонять туда машины со строй и рем материалом!
чтобы поддержать боевой дух...
(боюсь, обещанного три года ждут)
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Так денеххх нет в бюджете))) Ребята! Хай волонтеры подсуетятся..... Да и сами не маленькие-можно и скинуться......... Как-то так Нет слов........ одни маты(((
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"Из уст П.Порошенко, во всяком случае, из того, что украинцам показали - не прозвучало ни слова критики (!!!) в адрес этих генералов Армии Украины, допускающих такие вопиющие случаи во вверенных им ведомствах, результатом которых становится очевидное нанесение нашим Вооруженным силам невосполнимого ущерба в боеприпасах...
Даже критики, не говоря уже о более строгих, и в этом случае совершенно оправданных дисциплинарных мерах по отношению к ним, со стороны их непосредственного начальника!"
Павло Бубенко.
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О наконец то просмотрел более менее адекватную аналитику по пожарам https://www.youtube.com/watch?v=WYeGoJnlF6M
Это не реклама. По крайней мере не бла-бла и сопли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОчищение населенных пунктов вблизи Калиновки от взрывоопасных предметов завершено: местные жители могут возвращаться, - Гройсман
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