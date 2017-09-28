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 Amnesty International призывает немедленно отменить приговоры Умерову, Семене и Чийгозу

amnesty international

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призывает немедленно отменить приговоры лидерам крымскотатарского национального движения Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу, а также Николаю Семене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии.

"Приговор Ильми Умерову, которому исполнилось 60 лет и который страдает болезнью Паркинсона, стал очередным этапом его длительного преследования со стороны де-факто власти Крыма. Его заключение является одним из ряда политически мотивированных судебных процессов, произвольных арестов и запугиваний критиков российской власти в Крыму. Это явное нарушение свободы слова", - заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

В организации напоминают, что в течение месяца были вынесены приговоры сразу трем критикам российской аннексии Крыма.

"Приговоры Ахтему Чийгозу, Николаю Семене и Ильми Умерову должны быть немедленно отменены. Чийгоз, который находится сейчас в заключении, должен быть немедленно и безоговорочно освобожден, а любые ограничения, наложенные на всех трех, как часть их приговоров, немедленно сняты", - отмечает Покальчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины и мира есть полгода, чтобы усилить давление на Россию в связи с приговором Умерову, - Бариев
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А кто-нибуть воспринимает всерьёз эту контору?
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ЭИ все врет, выдумывает военные преступления ВСУ и укр. поставки оружия в Судан, так что не надо им верить и касательно татар.
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Не по форме обратились.
Начинать надо с озабоченности, или хотя бы с обеспокоенности.
А то сразу бац и "требуем"!
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