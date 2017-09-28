 Одесская прокуратура в апелляционном порядке обжаловала освобождение 19 фигурантов дела о трагедии 2 мая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
"Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначении нового рассмотрения в суде первой инстанции. Поскольку указанный приговор, по убеждению прокуратуры, не основан на требованиях закона и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам в отношении причастности обвиняемых к инкриминируемым преступлениям и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм", - говорится в сообщении.
В частности, судом должным образом не исследованы доказательства, предоставленные прокурором в заседании. Во время проведения подготовительного заседания судом удовлетворено ходатайство стороны защиты об отводе прокурора, который более года поддерживал государственное обвинение при рассмотрении дела предыдущим составом Малиновского райсуда Одессы. Хотя назначение и замена прокурора в уголовном производстве, согласно закону, является исключительной компетенцией руководителя органа прокуратуры. Поэтому такое решение не подлежит обжалованию.
Позже коллегия городского суда незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в приобщении к делу видеоматериалов и их исследовании в заседании. Именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых, акцентировали в прокуратуре.
Сторона обвинения заявляла отвод этой коллегии судей, в удовлетворении которого было отказано, что является основанием для отмены приговора судом апелляционной инстанции и назначения нового рассмотрения дела в первой инстанции.
"Прокуратура и в дальнейшем будет отстаивать принципиальную последовательную позицию как сторона государственного обвинения о привлечении виновных в трагических событиях 2 мая 2014 года к предусмотренной законом уголовной ответственности", - отмечается в сообщении.
Напомним, 18 сентября Ильичевский городской суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей).
Двум обвиняемым в деле о событиях 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади, в частности, гражданину РФ Евгению Мефедову и украинцу Сергею Долженкову, которого следствие считало организатором массовых беспорядков, правоохранители, после решения суда предъявили обвинения по статье, связанной с сепаратизмом в связи с их участием в ряде акций весной 2014 года в Николаеве.
У здания Ильичевского суда Черноморска начались потасовки после того, как обвиняемым по "делу 2 мая" о беспорядках на Греческой площади вынесли оправдательный приговор. Несколько десятков человек попытались прорвать оцепление суда, правоохранители ответили применением слезоточивого газа. Протестующие в течение некоторого времени продолжали оставаться под зданием суда, сооружая баррикады с целью блокировать выезд автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела.
Оправданные обвиняемые, а также их родственники и адвокаты были эвакуированы из суда.
Как известно 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских сепаратистов и украинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300.
Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле к палаточному городку сепаратистов и начали его громить. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибло более 40 человек.
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Ну да тепер діло швидко піде. І докази будуть, і суд швидко пройде, і всім фігурантам впаяють вироки по максимуму "патрійоти": прокурори з суддями.... тільки це все уже буде заочно.
Янукович, беркута, сепаратисти тільки аплодують з Росії українському соєвому "правосуддю".
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