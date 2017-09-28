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 Политика Украины
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Все про:Газ (8830) цены (2132) Гройсман (3454) Тарифы на газ (38)

 Цена на газ для населения будет снижена, я обещаю, - Гройсман

гройсман

До 2020 года мы полностью обеспечим Украину собственным газом, его не придется покупать за валюту.

Об этом сказал на встрече с трудовым коллективов в сборочно-испытательном цехе № 3 завода "Турбоатом" Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такой завод, как "Турбоатом", строит энергонезависимость Украины. У вас есть полная возможность стать энергонезависимым предприятием, в том числе от газа. До 2020 года мы полностью обеспечим Украину собственным газом. Не придется закупать газ за валюту", - отметил Гройсман.

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По его словам, отрадно, что завод "Турбоатом" имеет горизонт планирования на 3 года.

"Это значит портфель заказов на 3 года. То есть, люди будут обеспечены работой и зарплатой", - добавил Премьер.

Общаясь с людьми в цехе, Премьер ответил на несколько вопросов тружеников предприятия, в том числе о снижении тарифа на газ для населения.

"Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю", - подчеркнул Гройсман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения, - Гройсман

В данный момент в конференц-зале началось совещание, на котором будут подписаны 3 договора по поставкам оборудования для энергетики Украины. Один из договоров - это программа участия между государственным предприятием НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Турбоатом" по поставкам оборудования для АЭС Украины на 5-летний период с 2018 по 2020 годы. Договор подпишут президент "Энергоатома" Юрий Недашковский и генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин.

Кроме того, будет подписан меморандум между Westinghause Electric и "Турбоатомом" при поддержке государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" о повышении эффективности работы оборудования и повышении мощности действующих энергоблоков АЭС Украины. Подпишется и соглашение по приобретению оборудования для турбин К-330 Славянской ТЭС между ПАО "Донбассэнерго" и ПАО "Турбоатом".
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ой "СНИЖЕНИЕ" НА 0,0000001 КОПЕЙКУ А РОСТ ВСЕГО НА 10000000000%
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ДАЖЕ ДО ТУПИЦЫ ДОШЛО ЧТО НАСЕЛЕНИЕ НЕ МОЖЕТ ПЛАТИТЬ 7000 ГР ЗА ГАЗ И 60 МЛРД ГР СУБСИДИЙ НЕ СПАСАЮТ СИТУАЦИЮ ПОКАЗАЛА ТВАРЬ КАК СТРАНОЙ РУКОВОДИТЬ ОБОСРАЛСЯ ТО ИДИ НА ХЕР
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Один брехун вже долар по 11 обіцяв, схоже наспупает час іншого брехуна.
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а где будет винницкий труселепродавец к 2020 году? или в израиле или на нарах
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вроде ж для населения, местного газа и так хватало???
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Правильно будет НЕМЕШКОВОРОЧАЛЕЦ. Есть такая должность в кабмине.
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Вчера "эксперты" заявляли: "Цена украинского угля не может быть ниже импорта, - энергоэксперты", а в чем разница угля и газа, товарищ гройсман?
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Пан сучку завтраками кормил , пока она и не сдохла.
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Не відомо скільки ти ще будеш прем'єром,то що можна обіцяти на роки вперед...
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Я в Дании с 1992 года и не знаю что это такое газ . У меня электроплитка , борщ готовлю на ней , и электродуховка , пирожки жена та печёт . За чем Вам газ ?
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так у вас электрика своя, дешёвая, а у нас своя для своих дороже, чем на экспорт
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Вы можете в гугле посмотреть, сколько в Дании ветрогенераторов , в Украине нет ветра ?
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Статьи, я плачу 2,5 кроны за киловатт, это 10 гриве
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VarighedTil og med søndag Pris2.333,00 kr.BeskrivelseKE60060VN • Ovnrum på 62 liter • Multifunktionsovn med varmluft for god fordeling af varmen under tilberedning • Selvrens: Nem rengøring af ovnrum med den smarte SteamClean funktion - damp ovnen i 30 min. og tør efter med en fugtig klud • Lynopvarmning af ovn til 180°C på bare 5 min!Цена на газ для населения будет снижена, я обещаю, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2415
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У нас дешевле самый дорогой тариф больше, чем в 5 раз.
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Вы диллер этих генераторов? Ну и пользуйтесь. Мы же не спрашиваем зачем вы завалили принца Гамлета.
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зато у вас нет Гройсмана, зачем нам ветер, ветер у нас в карманах
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дело не в наличии либо отсутствии ветра, а в олигархах в енергетике: если поставят хоть 100000 ветрогенераторов, электроенергия для населения дешевле не станет! просто олигархи буду получать сверхприбыли....
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А сколько в Дании миллионеров? В Украине - минимум 3%, подавляющее большинство из них - воры.
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Территория дании 43 тысячи кв. км, Украины 604 тысячи кв. км, смехотворная промышленность дании не сравнима с огромной украинской, которая работает в основном на газе. И этот датский гном спрашивает зачем Украине газ
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Уважаемый, у нас на газ еще и центральное отопление завязано. А отказаться от него нельзя (запрещено на законодательном уровне).
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Юрий Николов added 4 new photos. September 26 at 11:13pm ·

Кубив вводит «Укрзализныце» Кравцова в правление. Утром це на Кабмине погодит Гройсман. Потом можна будет делать в.о. и на много лет забить на прозорый конкурс по руководителю железки.
Денежные параметры в контракте совсем не хуже Балчуновых. 500 200 гривен месячный оклад, квартальная премия в размере трех окладов, годовая премия в размере 24 окладов, раз в год материальна вынагорода за «ефективне управлиння майном» в размере 10 окладов.
У меня получается, что Кравцову будет причитаться в среднем 2 417 633 гривен в месяц. Ну и плюс надбавки по мелочи - за держтаемницю, стаж и научну степень.
На первых трех скринах - контракт Кравцова. А на последнем - данные Кабмина про оклады простых железнодорожников. 3573 гривны в месяц для работника четвертого разряда, связанного с движением и ремонтом поездов. Мол, именно этот оклад был взят как основа для расчета оклада члена правления «Укрзализныци». Не знаю какой арифметикой, но из 3573 гривен получили 500 200 для Кравцова, а там до мильйонов - вже рукой подать. Или ху*м забить.
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хорошо давать обицянки на длинные дистанции,тем более зная что тебя к этому времени уже не будет.И это касается Всех!
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гнойсман в этом плане более туп. он уже кучу обещаний на "короткие дистанции" надавал. типа мяса-колбасы, цены на газ для авто, лекарств и т.д.
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до 2020 піднімуть ціну до 15-20 грн за куб потім знизять на 1 гривну

"Розведемо як котят" :p
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VarighedTil og med søndag Pris2.333,00 kr.BeskrivelseKE60060VN • Ovnrum på 62 liter • Multifunktionsovn med varmluft for god fordeling af varmen under tilberedning • Selvrens: Nem rengøring af ovnrum med den smarte SteamClean funktion - damp ovnen i 30 min. og tør efter med en fugtig klud • Lynopvarmning af ovn til 180°C på bare 5 min.Цена на газ для населения будет снижена, я обещаю, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2285
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вот мой ответ - во первых ты не учел уровень жизни в Украине это первое а во вторых переход на электоотопление практически не реально 90% электросетей элементарно устарели и такой нагрузки не выдержат это не считая всего прочего и в третьих место то го чтобы здесь умничать лучше бы что то дельное предложил , да еще с ветром в Украине похуже чем в Дании
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Ваня ты в будке живешь ? Если топить электричеством даже домик на 100 кв м то будет 10 -15 киловатт в час ! В Украине такое себе может позволить только самый богатый президент Европы и его окружение !
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Даже не пытайтесь Объяснить, что отапливать нужно только те комнаты, которыми пользуешься бесполезно. И что в спальне нужно включать отопление только на время сна тоже не для нас. Топиться должно так, чтобы всю зиму можно было держать форточки открытыми, иначе всё........кирдык.......зрада.
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Ты детям объясни что им нужно сидеть только в той комнате где топится а не бегать по всему дому !
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В Европе как-то объясняют. А в Англии вообще - звери........ Даже спальни не топят по ночам.
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Цена на газ для населения будет снижена, я обещаю, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7418
мясо вже подешевшало..зарплати виросли... кавунами об"їлися
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Вова , цену на газ снизит уже другой премьер ...
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ага, сразу после того, как отменят депутатскую неприкосновенность!
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как там цена на газ для авто? уже снизилась, гнойсман?
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Виявляється, що ми переплачували...

Хм...Я завжди думав, що ціна на газ формується контрактом(Юлькиним до речі)...А тут віш как оно - ціну формував Грося...


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На нары вора Гройсмана и всю их банду ,на нары ,этим им будет жизнь спасена !!!
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Юля будет уже снижать а Грося будет парашу нюхать ....
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На автогаз уже снизил до 11 грн/л? НЕТ?
Ну так иди лапшу вешай на уши кому нибудь а не нам.
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вальцманы , гройсманы , коганы , бакаи , капмиельманши ...во попали мы , эти французы от власти просто так уже не отлезут
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вони нам дані Всевищнім - ще як мінімумум на 37-м років...
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ну , вони нарешті обєдналися у нас останні 3-роки навноло корита , ой , тьфу "влади" - ..., "ведуть" нас уже 3-й рік ...., ще 37 -м зосталось, згідно святих писань
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Цена на газ для населения не будет снижена уже никада, это я вам обещаю...хотя от этого грусно вато...
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"Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю", - подчеркнул Гройсман

...не раскрыта тема - на сколько , и когда
...брехня конечно полная - популизм чистой воды...
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А що іще може наобіцяти патологічний брехун?
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Экспорт нефти из США достиг рекордных показателей.
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Москва, 28 сентября - "Вести.Экономика". На прошлой неделе США экспортировали рекордные 1,5 млн баррелей сырой нефти в день, что превысило экспорт нескольких стран ОПЕК, свидетельствуют официальные данные, пишет Financial Times.

Данные подчеркнули видное положение США на мировом рынке нефти, поскольку рост цен на углеводороды оживляет производство на сланцевых месторождениях, а с 2015 г., когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти, производители США могут свободно поставлять сырье в любые страны мира.

Танкеры с сырой нефтью были загружены на побережье Мексиканского залива и отправлены в пункты назначения в ряде стран, включая Канаду, страны Европы и Азии. Порты, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви", восстановили свою работу, из-за чего загрузка танкеров увеличилась.

Высокая скидка на американскую нефть по сравнению с ценой на сырье конкурентов также сделала нефть из США более привлекательной для иностранных покупателей.

На прошлой неделе экспорт вырос с 928 млн баррелей в день неделей ранее до 1,491 млн баррелей в день. Экспорт американской нефти в этом году составлял в среднем 783 тыс. баррелей в день, что на 62% выше показателя того же периода прошлого года - 483 тыс. баррелей в день.--- прощай не митая Россия . 👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂 Поделиться Flip
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а почему сегодня газ который добывает украина загоняете населению как импорт? где разница, вова?
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Гениальный чувак! Столько всего успеть наобещать!
Явно пытается отобрать пальму первенства у однотурового. Того тоже, когда понесет - уже не остановить. И, главное, уникальная способность - тут-же забыть об обещанном.
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Знову 3,14здить гнойцман. Разом з главбаригою пєцой тебе на ліхтарі повісять! "А тьі не воруй!"(с)
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Ботам не читать!:
Це стосується будь-якої ситуації, коли радіють з «невдач» України, роздмухують скандали (про продаж зброї в Судан) та багато іншого - інформаційна війна набирає оберти): «Ворогу потрібна армія ось таких, як ти. Ти - безкоштовний, тебе не потрібно годувати, одягати, озброювати. Тобі лише потрібно висушити популізмом голову, а в пусте місце покласти думку, що твій ворог не в кремлі, й от свою владу побореш, і буде тобі повне щастя, і ти стаєш ідеальним солдатом. Солдатом ворога. А після того, як ти таки знищиш свою країну, ти станеш першим, кого кремль зачистить, бо ніякого «буде тобі повне щастя», звісно, не настане, настане тільки твоє прозрівання, та твій вереск від цього прозрівання, чого ворогу ні разу не потрібно. Ось це - бути зачищеним одним з перших - і стане твій єдиний «приз».»
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почав російською..а методичка українською..ти вже визначься, де ти живеш
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расскажи это ребятам, что пережили ато и не могут получить обещанную им землю.
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Ты, сука мордатая, дай мне газ украинской добычи сегодня и можешь идти нах
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Він недавно звіздів,що і м"ясо подешевшає...Звіздун він у нас...
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Украине нужно повысить цены на газ, - посол США Йованович
15:25, сегодня

Сотрудничество Украины с МВФ предусматривает пенсионную, антикоррупционную реформы, а также повышение цен на газ, что нужно самой Украине. Об этом заявила посол США в Украине Мэри Йованович в интервью изданию "Новое время".
"Согласно нашему внутреннему анализу, выполнение программы МВФ критично для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине - пенсионная, антикоррупционная, повышение цен на газ", - заявила посол США.
Она также добавила, что выполнение программы сотрудничества с МВФ улучшит международный имидж в Украине и напомнила, что без поддержки МВФ Украина не сможет рассчитаться с долгами (прежде всего, перед самим фондом).
Ранее о необходимости повышения цены на газ для украинцев заявил замглавы МВФ Дэвид Липтон: по его словам, цены на газ в Украине существенно меньше, чем у её соседей, к тому же украинцы могут позволить себе платить за газ больше, ведь в начале года минимальные зарплаты в стране выросли вдвое.
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Я обещаю, обещать что в следующем году буду обещать еще больше обещать.
Грося.
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отличная новость! печально,шо до 20-го года вырубят накуй все посадки((((
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Украина продаёт газ добытый в Харьковской обл. в 8 раз дороже чем добывает вот и весь секрет. А среди крупных собственников газовых вышек был и министр МВД.
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Украина продаёт газ добытый в Харьковской обл. в 8 раз дороже чем добывает вот и весь секрет. А среди крупных собственников газовых вышек был и министр МВД.
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Гы) Три недели назад пан - жулик Гройсман обещал перетереть с Курами, чтобы те снизили свою стоимость) Сейчас забивает стрелку Газу) " Я спросил у ясеня, где? .." * удаляюсь напевая.
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І цей популяка не дозволяє Йулі і Шляшку колупатися у носі?!
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Забери у человека всё, а спустя какое-то время отдай половину - и он будет счастлив
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Здравия всем! "я обещаю"- это девиз Дома Парашунов.
А как же - Не не слипнится!" ? А это второй девиз Дома Парашунов!(с. Игры не пристойных).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦена на газ для населения будет снижена, я обещаю, - Гройсман
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