 Цена на газ для населения будет снижена, я обещаю, - Гройсман

Об этом сказал на встрече с трудовым коллективов в сборочно-испытательном цехе № 3 завода "Турбоатом" Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Такой завод, как "Турбоатом", строит энергонезависимость Украины. У вас есть полная возможность стать энергонезависимым предприятием, в том числе от газа. До 2020 года мы полностью обеспечим Украину собственным газом. Не придется закупать газ за валюту", - отметил Гройсман.
По его словам, отрадно, что завод "Турбоатом" имеет горизонт планирования на 3 года.
"Это значит портфель заказов на 3 года. То есть, люди будут обеспечены работой и зарплатой", - добавил Премьер.
Общаясь с людьми в цехе, Премьер ответил на несколько вопросов тружеников предприятия, в том числе о снижении тарифа на газ для населения.
"Цена на газ для населения будет снижена, это я вам обещаю", - подчеркнул Гройсман.
В данный момент в конференц-зале началось совещание, на котором будут подписаны 3 договора по поставкам оборудования для энергетики Украины. Один из договоров - это программа участия между государственным предприятием НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Турбоатом" по поставкам оборудования для АЭС Украины на 5-летний период с 2018 по 2020 годы. Договор подпишут президент "Энергоатома" Юрий Недашковский и генеральный директор "Турбоатома" Виктор Субботин.
Кроме того, будет подписан меморандум между Westinghause Electric и "Турбоатомом" при поддержке государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" о повышении эффективности работы оборудования и повышении мощности действующих энергоблоков АЭС Украины. Подпишется и соглашение по приобретению оборудования для турбин К-330 Славянской ТЭС между ПАО "Донбассэнерго" и ПАО "Турбоатом".
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Украине нужно повысить цены на газ, - посол США Йованович
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Кубив вводит «Укрзализныце» Кравцова в правление. Утром це на Кабмине погодит Гройсман. Потом можна будет делать в.о. и на много лет забить на прозорый конкурс по руководителю железки.
Денежные параметры в контракте совсем не хуже Балчуновых. 500 200 гривен месячный оклад, квартальная премия в размере трех окладов, годовая премия в размере 24 окладов, раз в год материальна вынагорода за «ефективне управлиння майном» в размере 10 окладов.
У меня получается, что Кравцову будет причитаться в среднем 2 417 633 гривен в месяц. Ну и плюс надбавки по мелочи - за держтаемницю, стаж и научну степень.
На первых трех скринах - контракт Кравцова. А на последнем - данные Кабмина про оклады простых железнодорожников. 3573 гривны в месяц для работника четвертого разряда, связанного с движением и ремонтом поездов. Мол, именно этот оклад был взят как основа для расчета оклада члена правления «Укрзализныци». Не знаю какой арифметикой, но из 3573 гривен получили 500 200 для Кравцова, а там до мильйонов - вже рукой подать. Или ху*м забить.
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"Розведемо як котят" :p
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Ny pris 941 kr.
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Ny pris 941 kr.
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мясо вже подешевшало..зарплати виросли... кавунами об"їлися
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Сегодня исполняется ровно десять лет эпическому видео Гепы и Допы.
https://twitter.com/Bad_Bandera/status/913368149365608449
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Хм...Я завжди думав, що ціна на газ формується контрактом(Юлькиним до речі)...А тут віш как оно - ціну формував Грося...
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Ну так иди лапшу вешай на уши кому нибудь а не нам.
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корита, ой , тьфу "влади" - ..., "ведуть" нас уже 3-й рік ...., ще 37 -м зосталось, згідно святих писань
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...не раскрыта тема - на сколько , и когда
...брехня конечно полная - популизм чистой воды...
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Данные подчеркнули видное положение США на мировом рынке нефти, поскольку рост цен на углеводороды оживляет производство на сланцевых месторождениях, а с 2015 г., когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти, производители США могут свободно поставлять сырье в любые страны мира.
Танкеры с сырой нефтью были загружены на побережье Мексиканского залива и отправлены в пункты назначения в ряде стран, включая Канаду, страны Европы и Азии. Порты, работа которых была приостановлена из-за урагана "Харви", восстановили свою работу, из-за чего загрузка танкеров увеличилась.
Высокая скидка на американскую нефть по сравнению с ценой на сырье конкурентов также сделала нефть из США более привлекательной для иностранных покупателей.
На прошлой неделе экспорт вырос с 928 млн баррелей в день неделей ранее до 1,491 млн баррелей в день. Экспорт американской нефти в этом году составлял в среднем 783 тыс. баррелей в день, что на 62% выше показателя того же периода прошлого года - 483 тыс. баррелей в день.--- прощай не митая Россия . 👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂 Поделиться Flip
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Явно пытается отобрать пальму первенства у однотурового. Того тоже, когда понесет - уже не остановить. И, главное, уникальная способность - тут-же забыть об обещанном.
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Це стосується будь-якої ситуації, коли радіють з «невдач» України, роздмухують скандали (про продаж зброї в Судан) та багато іншого - інформаційна війна набирає оберти): «Ворогу потрібна армія ось таких, як ти. Ти - безкоштовний, тебе не потрібно годувати, одягати, озброювати. Тобі лише потрібно висушити популізмом голову, а в пусте місце покласти думку, що твій ворог не в кремлі, й от свою владу побореш, і буде тобі повне щастя, і ти стаєш ідеальним солдатом. Солдатом ворога. А після того, як ти таки знищиш свою країну, ти станеш першим, кого кремль зачистить, бо ніякого «буде тобі повне щастя», звісно, не настане, настане тільки твоє прозрівання, та твій вереск від цього прозрівання, чого ворогу ні разу не потрібно. Ось це - бути зачищеним одним з перших - і стане твій єдиний «приз».»
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15:25, сегодня
Сотрудничество Украины с МВФ предусматривает пенсионную, антикоррупционную реформы, а также повышение цен на газ, что нужно самой Украине. Об этом заявила посол США в Украине Мэри Йованович в интервью изданию "Новое время".
"Согласно нашему внутреннему анализу, выполнение программы МВФ критично для Украины. Эти реформы нужны не МВФ, в конце концов, а Украине - пенсионная, антикоррупционная, повышение цен на газ", - заявила посол США.
Она также добавила, что выполнение программы сотрудничества с МВФ улучшит международный имидж в Украине и напомнила, что без поддержки МВФ Украина не сможет рассчитаться с долгами (прежде всего, перед самим фондом).
Ранее о необходимости повышения цены на газ для украинцев заявил замглавы МВФ Дэвид Липтон: по его словам, цены на газ в Украине существенно меньше, чем у её соседей, к тому же украинцы могут позволить себе платить за газ больше, ведь в начале года минимальные зарплаты в стране выросли вдвое.
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Грося.
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А как же - Не не слипнится!" ? А это второй девиз Дома Парашунов!(с. Игры не пристойных).
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