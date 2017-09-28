 Чиновник лесхоза на Харьковщине попался на взятке 39 тысяч, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
В сообщении отмечается: "По информации начальника следственного управления прокуратуры области Анатолия Булича, главный инженер лесничества требовал и получил взятку от предпринимателя.
Схема преступного приработка была налажена на постоянной основе. Чиновник поставил перед покупателем древесины требование: или платишь деньги, или древесину ему не продадут. Таким образом задокументировано передачу средств в сумме 39 тыс. грн.
Сегодня, 29 сентября, во время получения третьего транша работник лесохозяйства был задержан.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения".
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Журналист-провокатор перекупил митинг Рабиновича.
Посмотрите что с этого получилось.https://www.facebook.com/kievtypical/videos/1489871461094659/
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