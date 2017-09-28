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 Чиновник лесхоза на Харьковщине попался на взятке 39 тысяч, - прокуратура

взятка

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УСБУ в области задержали во время получения неправомерной выгоды должностное лицо одного из лесохозяйств Харьковской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В сообщении отмечается: "По информации начальника следственного управления прокуратуры области Анатолия Булича, главный инженер лесничества требовал и получил взятку от предпринимателя.

Схема преступного приработка была налажена на постоянной основе. Чиновник поставил перед покупателем древесины требование: или платишь деньги, или древесину ему не продадут. Таким образом задокументировано передачу средств в сумме 39 тыс. грн.

Сегодня, 29 сентября, во время получения третьего транша работник лесохозяйства был задержан.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения".


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Хе-Хе Рабинович...- быдло на митинге...:D

Типичный Киев
3 год ·

Журналист-провокатор перекупил митинг Рабиновича.
Посмотрите что с этого получилось.https://www.facebook.com/kievtypical/videos/1489871461094659/
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ты знаешь, посмотрел видео и вывод мой не подонке рабиновиче, вывод мой - как низко покупать совесть у пожилых людей. им то и впрямь кушать иногда нечего. посмотри там большинство наших стариков... как это ужасно.
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Жалко. Но именно они строили наше настоящее. Дай Бог чтобы наши внуки нас также не понимали
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Nino - 100% вы правы - мне калек жалко, а этих совсем нет...
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Иван Афанасьев - эти старики, которых мне совсем не жалко и построили то, что мы имеем..., а мы продолжаем их дело...Нация имеет то, что заслужила...
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это необходимо останавливать. и пусть рабиновичи легально доплачивают им. где обещанная амнистия капиталам 50\50. почему не отобраны активы у убийц типа иванющенко? это риторический вопрос и он не к тебе. пока пенсионеры ходят на проплаченые митинги и продают свои голоса на выборах не увидит Украина процветания. и не просто повысить им пенсии, а надо сажать за инсенировку народных выступлений.
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я бы было в моих силах сделал бы все что бы вытеснить Рабиновича на его историческую родину не нужны нам такие политики-жулики
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"39 тысяч", не 40! Видимо какой то чиновник-маркетолог.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник лесхоза на Харьковщине попался на взятке 39 тысяч, - прокуратура
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