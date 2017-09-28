EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Экономика
  692  8
Все про:полеты (48) авиасообщение (357) Евросоюз (12174) Омелян (351)

 Никаких оснований для запрета полетов из ЕС в Запорожье, Днепр и Харьков нет, - Омелян

омелян

Оснований для запрета полетов из Европейского Союза в Днепру, Харьков и Запорожье с точки зрения безопасности нет. Относительно этого Украина готовит ответ в ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському TV сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы видим, что никакой угрозы аэропортам нет с точки зрения безопасности и считаем, что любые меры, ограничивающие полеты, по меньшей мере, преждевременными, это вообще не нужно. Мы работаем над тем, чтобы закрытия не было", - сказал Омелян.

По его словам, европейская сторона объяснила инициативу запретить полеты в аэропорты восточной части Украины "повышенными мерами безопасности в целом по пространству ЕС и европейского континента".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман поручил Омеляну рассмотреть возможное ограничение полетов из ЕС в Днепр, Харьков и Запорожье

"В связи с этим они направили, и мы очень благодарны за это, нам соответствующий проект на соответствие восточного региона Украины тем мерам безопасности, которые должны быть", - отметил Омелян.

Сейчас министерство готовит обобщенную информацию, которую передадут европейской стороне безопасности полетов. Также Украина консультируется по этому поводу с Европейской комиссией.

"Я надеюсь, что все необходимые выводы будут сделаны и не будет никаких ограничений по полетам или даже таких рекомендаций по полетам в аэропорты Запорожья, Днепра, Харькова и потенциально других", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет убеждать Евросоюз не запрещать полеты в Днепр, Харьков и Запорожье, - Омелян
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как-то слишком иного этого Омеляна, вам не кажется?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а кто с ЕС собирается летать в эти города если бы речь шла о Киеве Львове или Одесе то я понимаю а это что? что там смотреть
 показать весь комментарий
Ответить
 
та дело не в географии а в туристической и деловой привлекательности власти перечисленных городов ничего для этого не делали никогда
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во-первых "ОдесСа". Во-вторых, ты в Одессе был? Мне Запорожье внешне даже больше понравилось, хоть и индустриальный город.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одесса берет морем и портом и плюс центр старинный катакомбы и т.д.. В Запорожье есть Хортица остатки Козацкой Сичи но остальной город это дремучий совок
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в чём прикол запрещать полёты в Харьков, Днепр и Запорожье? Нафига нагнетать. Такой запрет только в зоне бовых действий где есть угроза вражеского ПВО. В этих городах всё спокойно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикаких оснований для запрета полетов из ЕС в Запорожье, Днепр и Харьков нет, - Омелян
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти