 Никаких оснований для запрета полетов из ЕС в Запорожье, Днепр и Харьков нет, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському TV сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Мы видим, что никакой угрозы аэропортам нет с точки зрения безопасности и считаем, что любые меры, ограничивающие полеты, по меньшей мере, преждевременными, это вообще не нужно. Мы работаем над тем, чтобы закрытия не было", - сказал Омелян.
По его словам, европейская сторона объяснила инициативу запретить полеты в аэропорты восточной части Украины "повышенными мерами безопасности в целом по пространству ЕС и европейского континента".
"В связи с этим они направили, и мы очень благодарны за это, нам соответствующий проект на соответствие восточного региона Украины тем мерам безопасности, которые должны быть", - отметил Омелян.
Сейчас министерство готовит обобщенную информацию, которую передадут европейской стороне безопасности полетов. Также Украина консультируется по этому поводу с Европейской комиссией.
"Я надеюсь, что все необходимые выводы будут сделаны и не будет никаких ограничений по полетам или даже таких рекомендаций по полетам в аэропорты Запорожья, Днепра, Харькова и потенциально других", - сказал он.
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https://www.youtube.com/watch?v=9MHqpyN6iAk
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