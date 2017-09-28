EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  1215  83
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4381) ВВП (505) инвестиции (818) Гройсман (3454)

 "Наша цель - больше 5% ВВП", - Гройсман призвал перевыполнить показатели проекта Госбюджета-2018

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целью на 2018 год достичь роста экономики страны в 5% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужна качественная экономическая среда, нам нужны инвестиции, которые позволят нам в 2018 году получить быстрый рост. Наша цель - больше 5% ВВП. Это то, что достижимо, то, что сможет сделать развитие нашей экономики достаточно ощутимым", - сказал В.Гройсман в ходе всеукраинского совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в Харькове в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Украина будет демонстрировать беспрецедентный экономический рост

При этом он добавил, что в проект государственного бюджета на 2018 год заложен рост ВВП в 3%.

Премьер подчеркнул важность роста экспорта украинских товаров. "Мы постоянно работаем сегодня над расширением рынка сбыта продукции. И очень важно, чтобы наш машиностроительный комплекс был одним из лидеров", - сказал В.Гройсман.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не, 20% может не справится, учитывайте всётаки падение доходов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
/
"Наша цель - больше 5% ВВП", А як же розрахунки? що кажуть розрахунки, що треба, чого невистачає...???????????????????????????????????????????

П.С. я здогадуюсь чого невистачає, мать того, що в девкого продовженням шиї є шия, а не голова

сумно це все шановні, живем по лонзунгам як в совєтах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Насиров дос сих пор глава ДФС и Штепа баллотируется в президенты ...епаныйписдец
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да еще введем коммунистические пятилетки и присвоим ордена героев труда да лучше бы расправились с корупцией и судами что бы в Украину инвестор пришел тогда будет рост и 20% и 30%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
грося думает иначе на счет"расправились с корупцией и судами "по этому рост будет (5% он конечно сбрехал) 2 максимум 3%
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" лучше бы расправились с корупцией и судами что бы в Украину инвестор пришел тогда будет рост и 20% и 30%"
С чего вдруг будет рост ВВП 30%?
Большинство в какие-то сказки верят и ждут чуда.

Самый лучший пример успешной борьбы с коррупцией это Румыния, там за последние 10 лет, тысячи чиновников посадили, включая брата президента.
https://censor.net.ua/resonance/437260/antikorruptsionnye_strategii_rumynii_i_ukrainy_vremya_i_rezultaty

Но чуда с 30% ростом ВВП не произошло:
https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:HUN:CZE:ROU&hl=ru&dl=ru
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пятилетку в три года! Вот уже и комуняками завоняло! Гавносеки тоже все время призывали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы уже видим какая ваша цель.
Довести Украину до нищеты, до состояния Абхазии,
а потом начать заселять шиддами отовсюду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
совок віполним и перевіполним смешні они со своими лозунгами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первое, что приходит в голову после прочтения этого потока сознания от продавца трусов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здається, ми одного покоління. Коли "Рішенія ХХVI сьєзда КПСС - в жизьнь!" і "Прадавольствінная праграма на піріад до 2000 года".
 показать весь комментарий
Ответить
 
1970 г.р.
Почти прямо напротив моих окон стояла, выполненная 2-метровыми буквами, надпись "Партия - наш рулевой!".
И меня просто начинает тошнить, когда я слышу от "рехформаторов" те же самые слова, предложения, целые тексты, что просто вдалбливались в головы во времена "совка".
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, точно попав. 1968. У нас на районі на трьох будинках - МИР ТРУД СЧАСТЬЕ, а на наступних трьох - ЛЕНИН ПАРТИЯ НАРОД.
Але що цікаво - грося ж молодший за нас. Барига без освіти і партійності. Але теж туди ж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и тошно мне от этого.
Причем продавец трусов из того же сорта, что и та часть партноменклатуры, которая, гневно обличая и призывая, сама не верила ни в одно слово из произносимого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся "идеология" заключается только в одном - "Где хапнуть?".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно так. Коли комуняки скаржаться, що їх любимий совок здох, то повинні самі застрелитись. Бо самі вони його і розвалили. Вони були ні на що не здатні тупоголові пристосуванці, які тільки язиками мололи про те, у що ніколи не вірили і не уявляли. Гівнякали на трибунах, а потім мутили собі джинси, кроси, рок, проституток, жратву - усе проти чого боролись на словах. А в цехах, у колгоспах, в Афгані їх совок будували і розширювали голодні, голі і бездомні людішкі, до яких комунякам не було ніякого діла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Грося !!! зови Лерку, она мигом это сделает завалив гривну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умные воруют так. чтобы никто не заметил.
А у Гонтаревой все рыло личеко в пуху.
Про ее "успехи" знает и Кристин Лагард, и последний алкаш.
Это значит, что Петя сделает ее козлихой отпущения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваша цель это народ Украины и вы удивительно точно бьёте в эту цель !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главный источник пополнения бюджета - НДС с импорта.
И тарифы с налогами всех мастей.
Экономики нету - есть одно шманалово.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваша мета Україну продати для своїх виродків, яких вже за кордон разом з накраденим баблом вивезли. Щоб ви здохли!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чет затихли про Маршалла, видать Меркель прогуляла его на выборах)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему на картинке лицо не перекрестке прицела ?
Кто первый подручный Медвдчука ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
советский аппаратчик ,выполним пятилетку за три года,а цены на все во сколько раз вырастут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вова у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст...(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Комсомольцы, добровольцы.... . Дадим пятилетку за год. Самое интересное в своей жизни вы проходите не в 16 лет. Но вы уже" опиздали". Комсомольцы уже были когда вы получали высшее образование на базаре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перевыполнить показатели... Это какое-то дежавю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взорванный завод боеприпасов это потеря с финансовой точки зрения почти такая же, как и хвалёный вальцмановский рост экономики за 2017 год.
Делайте выводы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вроде молодой, а совок совком..
западные инвесторы уже выстроились в очередь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ух как соФом засмердело! Воруйте меньше, соФковые "капиталисты", вот и перевыполним!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ваша цель "рост 5 %" ?
При инфляции минимум 20 % ?
А себе на содержание в бюджет заложили рост вдвое - на 100%, на миллиард !!!
Это из нашего кармана !
За какие достижения ?
А людям как жить ?
Зачем нам такие "керманычи" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без справедливого суда никакого роста и инвестиций не будет.
Говорено - переговорено тысячи раз....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему не нужен ни рост ни инвестиции.
У них полно своих инвестиций - отложено еще с партийных взносов СССР.
А вот что им нужно - расчистить поляну.
И сюда ринутся те, кому лень опреснять воду и выращивать фрукты на песке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Юрий Николов added 4 new photos.
September 26 at 11:13pm ·

Кубив вводит «Укрзализныце» Кравцова в правление. Утром це на Кабмине погодит Гройсман. Потом можна будет делать в.о. и на много лет забить на прозорый конкурс по руководителю железки.
Денежные параметры в контракте совсем не хуже Балчуновых. 500 200 гривен месячный оклад, квартальная премия в размере трех окладов, годовая премия в размере 24 окладов, раз в год материальна вынагорода за «ефективне управлиння майном» в размере 10 окладов.
У меня получается, что Кравцову будет причитаться в среднем 2 417 633 гривен в месяц. Ну и плюс надбавки по мелочи - за держтаемницю, стаж и научну степень.
На первых трех скринах - контракт Кравцова. А на последнем - данные Кабмина про оклады простых железнодорожников. 3573 гривны в месяц для работника четвертого разряда, связанного с движением и ремонтом поездов. Мол, именно этот оклад был взят как основа для расчета оклада члена правления «Укрзализныци». Не знаю какой арифметикой, но из 3573 гривен получили 500 200 для Кравцова, а там до мильйонов - вже рукой подать. Или ху*м забить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Може вам вже іншу мету пора ставити? Наприклад більш 5% не ВВП, а БПП?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Европе деньги даются в долг в среднем под 1.5 % годовых.
А вы взяли 3 млрд. у МВФ под 7.5 % ?
Дали откат Кристин Лагард ?
И себе парочку миллиардов заложили ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
На днях уже перевыполнили В Калиновке за ночь сочли одноразовую помощь МВФ(более миллиарда дол) не говоря про 3 прежних арсеналах,а про коррупцию вообще лучше промолчать,так как сердце среднестатистического украинца такой суммы не выдержит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За последние годы были получены многомиллиардные кредиты. Минимум 20 млрд. Где это все? Нет ни обещанных дорог , ни реформированной медицины. Вы про- рали даже боеприпасы, которые не вы туда положили. Кадровая политика Порошенко - ужасна. Армией занимаются все те же паркетные генералы, которые во время войны должны были быть поменяны на боевых командиров- добробатов. Порошенко представляет Ирина Луценко . Даже похудевшая остающаяся все той же совковой колхозницей без мозгов. Прокурор - не Сакварелидзе , не Касько - которых назначил бы человек , желающий справедливости- а управляемый Луценко - все же лучший из худших. Премьер- недоучка гройсман. Да, конечно, это все лучше, чем дважды несудимый - но этого ли мы ждали после майдана. Никто из топ коррупционеров не получил реальные сроки с конфискацией . Многие из них по вине , а скорее по договоренности, с прокуратурой Украины - сняты с международного розыска и спокойно тратят наворованное в Монако или в Ницце .
Мы стали нищими. Я имею ввиду государство. Богатейшее государство. Где даже про бурштын, многие в том числе и я не знали, пока правый сектор не начал стрелять. Мы думали, что вы заботитесь о нашей энергонезависимости и терпели высокие тарифы, а оказалось вы под видом роттердамского угля торговали с убийцами наших солдат. Если б не журналисты, не Семенченкр и ветераны АТО, пере крывшие Донбасс мы б и об этом не знали.
Господин гройсман. Вам нужно заткнутся со своим ростом ВВП, где вы стали точной копией азирова. Вам нужно немедленно привлекать западных специалистов, и украинских реальных патриотов и боевых генералов и тд и начинать спасать страну. Вы довели нас до ручки. Мало того мы остались без снарядов. И если нападет ваша любимая страшилка, нам будет нечем отстреливаться. Но мы таки свою Родину не сдадим.
Ваши цели всем ясны и они во время войны сравнимы с мародерством. Нашу страну атакуют со всех сторон и политически- потому что мы, а вернее вы- слабаки. Заняты распилом бабла. Венграм не прийдет в голову в Германии выпендриваться , они там тихо зубрят немецкий.
Вы к нашему великому сожалению - лживые лузеры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
bamr‏ @bamr69 59 мин.59 минут назад
Путин и лидер Гвинейской Республики Альфа Конде обменялись наградами.
Больше плешивый нахер никому не нужен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В смысле, Гройсман и ко. хотят спиздить всего 5% ВВП? Что-то мало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для Остапа , конечно, он слишком жирный, но его тоже понесло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ёбтвоюмать это мордатое МАУПское ничтожество в курсе откуда берётся рост ВВП?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Денис Казанський‏ @den_kazansky 1 ч.1 час назад
Дома, строительство которых до войны планировалось в Донецке. Так могла бы выглядеть Набережная

"Наша цель - больше 5% ВВП", - Гройсман призвал перевыполнить показатели проекта Госбюджета-2018 - Цензор.НЕТ 3587
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Наша цель - больше 5% ВВП", - Гройсман...

То он имел ввиду не валовой внутренний продукт, а Вовин валютный поток, т.е. собственный валютный поток, причем ежедневный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пару дней назад от него промелькнуло, мол умни должни все давно понять, а само, блин.....ну а чого нэ 50%???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не нужен ему никакой рост.
Ему надо, чтобы все активные люди уехали на заработки.
Потому что здесь работа только для своих, для "наших".
А те, кто останется, будут оплачивать кабмин и ментов через несусветние тарифы
из денег, присланных из-за границы.
"Я вам покажу, как управлять страной".

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Умер Хью Хефнер и ты, гнойсман, сдохнешь.
Намного раньше, чем думаешь.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наша цель - больше 5% ВВП", - Гройсман призвал перевыполнить показатели проекта Госбюджета-2018
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти