 "Наша цель - больше 5% ВВП", - Гройсман призвал перевыполнить показатели проекта Госбюджета-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам нужна качественная экономическая среда, нам нужны инвестиции, которые позволят нам в 2018 году получить быстрый рост. Наша цель - больше 5% ВВП. Это то, что достижимо, то, что сможет сделать развитие нашей экономики достаточно ощутимым", - сказал В.Гройсман в ходе всеукраинского совещания "Стратегические направления развития машиностроения Украины: от региональных инициатив до национальной промышленной политики" в Харькове в четверг.
При этом он добавил, что в проект государственного бюджета на 2018 год заложен рост ВВП в 3%.
Премьер подчеркнул важность роста экспорта украинских товаров. "Мы постоянно работаем сегодня над расширением рынка сбыта продукции. И очень важно, чтобы наш машиностроительный комплекс был одним из лидеров", - сказал В.Гройсман.
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"Наша цель - больше 5% ВВП", А як же розрахунки? що кажуть розрахунки, що треба, чого невистачає...???????????????????????????????????????????
П.С. я здогадуюсь чого невистачає, мать того, що в девкого продовженням шиї є шия, а не голова
сумно це все шановні, живем по лонзунгам як в совєтах
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С чего вдруг будет рост ВВП 30%?
Большинство в какие-то сказки верят и ждут чуда.
Самый лучший пример успешной борьбы с коррупцией это Румыния, там за последние 10 лет, тысячи чиновников посадили, включая брата президента.
https://censor.net.ua/resonance/437260/antikorruptsionnye_strategii_rumynii_i_ukrainy_vremya_i_rezultaty
Но чуда с 30% ростом ВВП не произошло:
https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country:HUN:CZE:ROU&hl=ru&dl=ru
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Довести Украину до нищеты, до состояния Абхазии,
а потом начать заселять шиддами отовсюду.
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Почти прямо напротив моих окон стояла, выполненная 2-метровыми буквами, надпись "Партия - наш рулевой!".
И меня просто начинает тошнить, когда я слышу от "рехформаторов" те же самые слова, предложения, целые тексты, что просто вдалбливались в головы во времена "совка".
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Але що цікаво - грося ж молодший за нас. Барига без освіти і партійності. Але теж туди ж.
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Причем продавец трусов из того же сорта, что и та часть партноменклатуры, которая, гневно обличая и призывая, сама не верила ни в одно слово из произносимого.
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А у Гонтаревой все
рылоличеко в пуху.
Про ее "успехи" знает и Кристин Лагард, и последний алкаш.
Это значит, что Петя сделает ее козлихой отпущения.
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И тарифы с налогами всех мастей.
Экономики нету - есть одно шманалово.
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Кто первый подручный Медвдчука ?
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Делайте выводы.
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западные инвесторы уже выстроились в очередь..
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При инфляции минимум 20 % ?
А себе на содержание в бюджет заложили рост вдвое - на 100%, на миллиард !!!
Это из нашего кармана !
За какие достижения ?
А людям как жить ?
Зачем нам такие "керманычи" ?
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Говорено - переговорено тысячи раз....
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У них полно своих инвестиций - отложено еще с партийных взносов СССР.
А вот что им нужно - расчистить поляну.
И сюда ринутся те, кому лень опреснять воду и выращивать фрукты на песке.
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September 26 at 11:13pm ·
Кубив вводит «Укрзализныце» Кравцова в правление. Утром це на Кабмине погодит Гройсман. Потом можна будет делать в.о. и на много лет забить на прозорый конкурс по руководителю железки.
Денежные параметры в контракте совсем не хуже Балчуновых. 500 200 гривен месячный оклад, квартальная премия в размере трех окладов, годовая премия в размере 24 окладов, раз в год материальна вынагорода за «ефективне управлиння майном» в размере 10 окладов.
У меня получается, что Кравцову будет причитаться в среднем 2 417 633 гривен в месяц. Ну и плюс надбавки по мелочи - за держтаемницю, стаж и научну степень.
На первых трех скринах - контракт Кравцова. А на последнем - данные Кабмина про оклады простых железнодорожников. 3573 гривны в месяц для работника четвертого разряда, связанного с движением и ремонтом поездов. Мол, именно этот оклад был взят как основа для расчета оклада члена правления «Укрзализныци». Не знаю какой арифметикой, но из 3573 гривен получили 500 200 для Кравцова, а там до мильйонов - вже рукой подать. Или ху*м забить.
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А вы взяли 3 млрд. у МВФ под 7.5 % ?
Дали откат Кристин Лагард ?
И себе парочку миллиардов заложили ?
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Мы стали нищими. Я имею ввиду государство. Богатейшее государство. Где даже про бурштын, многие в том числе и я не знали, пока правый сектор не начал стрелять. Мы думали, что вы заботитесь о нашей энергонезависимости и терпели высокие тарифы, а оказалось вы под видом роттердамского угля торговали с убийцами наших солдат. Если б не журналисты, не Семенченкр и ветераны АТО, пере крывшие Донбасс мы б и об этом не знали.
Господин гройсман. Вам нужно заткнутся со своим ростом ВВП, где вы стали точной копией азирова. Вам нужно немедленно привлекать западных специалистов, и украинских реальных патриотов и боевых генералов и тд и начинать спасать страну. Вы довели нас до ручки. Мало того мы остались без снарядов. И если нападет ваша любимая страшилка, нам будет нечем отстреливаться. Но мы таки свою Родину не сдадим.
Ваши цели всем ясны и они во время войны сравнимы с мародерством. Нашу страну атакуют со всех сторон и политически- потому что мы, а вернее вы- слабаки. Заняты распилом бабла. Венграм не прийдет в голову в Германии выпендриваться , они там тихо зубрят немецкий.
Вы к нашему великому сожалению - лживые лузеры.
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Путин и лидер Гвинейской Республики Альфа Конде обменялись наградами.
Больше плешивый нахер никому не нужен.
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Дома, строительство которых до войны планировалось в Донецке. Так могла бы выглядеть Набережная
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То он имел ввиду не валовой внутренний продукт, а Вовин валютный поток, т.е. собственный валютный поток, причем ежедневный.
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Ему надо, чтобы все активные люди уехали на заработки.
Потому что здесь работа только для своих, для "наших".
А те, кто останется, будут оплачивать кабмин и ментов через несусветние тарифы
из денег, присланных из-за границы.
"Я вам покажу, как управлять страной".
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Намного раньше, чем думаешь.
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