 "Так же, как мы обезвредили в Украине коммунистов, будет ликвидирована олигархия", - Тягнибок

16 сентября в Киеве состоялся очередной отчетно-выборный съезд Всеукраинского объединения "Свобода", пишет Газета.ua.

Олег Тягнибок, которого переизбрали лидером партии на новый срок, объявил о приоритетах политической силы. Один из них - курс на борьбу с олигархией, которую Тягнибок сравнил с коммунистами.



"Интересы Украины и украинцев для этой власти барыг абсолютно чужды. Украина для них - барское поле, а украинцы - крепостные. Им наплевать на будущее Государства. Им наплевать на будущее наших детей. Потому что их дети - за рубежом. Они в Украине не живут и не будут жить. Но всегда так не будет. Коммунисты тоже думали, что они вечные. Сегодня же они на свалке истории. На очереди олигархи. Так же, как мы обезвредили в Украине коммунистов, будет ликвидировано и порождение коммуно-комсомольской номенклатуры - олигархия. И если кто-то в этом сомневается - напомню: недавно многие не верили и в то, что можно выбросить на свалку истории красных динозавров", - заявил Тягнибок.

Тягнибок привел пример ключе вых инициатив "Свободы", направленных на борьбу с олигархией. Это законопроекты о денонсации конвенции между Украиной и Кипром о избежании двойного налогообложения, а также о возвращении капиталов, которые находятся на Кипре и других офшорных зонах, освобожденных от двойного налогообложения. Кроме того, "Свобода" продвигает инициативы по ликвидации частных монополий, моратории на приватизацию госимущество до стабилизации ситуации в государстве и запрете продажи земли сельхозначения.



"Олигархия - это сращивание большого преступного капитала с государственной властью. В результате это - узаконенная коррупция, которую мы сегодня и видим. А что такое узаконенная коррупция? Это когда власть принимает такие законы и "протягивает" такие решения, которые позволяют абсолютно безнаказанно, "законно" грабить государство и людей. То есть те, кто должен быть слугами народа, становятся служками олигархов. Поэтому в трудное для Украины время, вместо затянуть пояса на пузе олигархов, они, насмехаясь, затягивают петлю на шее украинцев", - резюмировал лидер "Свободы".





