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 Политика Украины
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Все про:олигарх (524) Тягнибок (1342)

 "Так же, как мы обезвредили в Украине коммунистов, будет ликвидирована олигархия", - Тягнибок

На съезде ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что одним из приоритетов политсилы является борьба с олигархами.

16 сентября в Киеве состоялся очередной отчетно-выборный съезд Всеукраинского объединения "Свобода", пишет Газета.ua.

Олег Тягнибок, которого переизбрали лидером партии на новый срок, объявил о приоритетах политической силы. Один из них - курс на борьбу с олигархией, которую Тягнибок сравнил с коммунистами.

"Интересы Украины и украинцев для этой власти барыг абсолютно чужды. Украина для них - барское поле, а украинцы - крепостные. Им наплевать на будущее Государства. Им наплевать на будущее наших детей. Потому что их дети - за рубежом. Они в Украине не живут и не будут жить. Но всегда так не будет. Коммунисты тоже думали, что они вечные. Сегодня же они на свалке истории. На очереди олигархи. Так же, как мы обезвредили в Украине коммунистов, будет ликвидировано и порождение коммуно-комсомольской номенклатуры - олигархия. И если кто-то в этом сомневается - напомню: недавно многие не верили и в то, что можно выбросить на свалку истории красных динозавров", - заявил Тягнибок.

Тягнибок привел пример ключе вых инициатив "Свободы", направленных на борьбу с олигархией. Это законопроекты о денонсации конвенции между Украиной и Кипром о избежании двойного налогообложения, а также о возвращении капиталов, которые находятся на Кипре и других офшорных зонах, освобожденных от двойного налогообложения. Кроме того, "Свобода" продвигает инициативы по ликвидации частных монополий, моратории на приватизацию госимущество до стабилизации ситуации в государстве и запрете продажи земли сельхозначения.

"Олигархия - это сращивание большого преступного капитала с государственной властью. В результате это - узаконенная коррупция, которую мы сегодня и видим. А что такое узаконенная коррупция? Это когда власть принимает такие законы и "протягивает" такие решения, которые позволяют абсолютно безнаказанно, "законно" грабить государство и людей. То есть те, кто должен быть слугами народа, становятся служками олигархов. Поэтому в трудное для Украины время, вместо затянуть пояса на пузе олигархов, они, насмехаясь, затягивают петлю на шее украинцев", - резюмировал лидер "Свободы".


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А кем ее заменить? На бескорыстных патиотов? Типа Мохницкого?
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Може Тягнибик ще й Трампа вижене з Білого Дому, і мирову політику візьме й переоре? Що він так слабо з гаслами впрягся?
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оооо, раздался голос из унитаза. как там ваш честный свободовский ген прокурор махницкий??? все ок? или бабло закончилось то которое он с рыгов и ко взял что б отпетляли,??
видать закончилось, пора снова на выборы!!!
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махницкий как пример!!соорентировались мгновенно,бабла рубанули под прикрытием олежки,поделили,"отказались от махнийкого"прикрыли плотной крышей И дальше продолжают бороться с олигафренами.
не верю я этому борцуну,не- ве-рю!!!
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Еще один вылупился Предвыборная кампания стартовала
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Это он точно говорит, по ходу декоммунизации национал-патриоты перехватили и используют все большевистские методы захвата и удержания власти, теперь мечтают подвинуть олигархов и прихватить себе народную собственность теми же методами, которыми олигархи ее присвоили себе. Главное - не изобретать велосипед, а пользоваться веками отработанными методами ограбления и удержания в узде быдла, гордо именуемого "нацией".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Так же, как мы обезвредили в Украине коммунистов, будет ликвидирована олигархия", - Тягнибок
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