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 Мы осторожно, но уверенно наполняем государственный статус украинского языка реальным содержанием, - Порошенко

порошенко

Украина уверенно проводит курс по наполнению реальным содержанием государственного статуса украинского языка, считает президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение последних лет мы очень осторожно, но очень уверенно, внедряем курс на наполнение реальным содержанием государственного статуса украинского языка. Я хочу заявить, что это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на должность президента Украины, и он сейчас очень твердо и настойчиво реализовывается", - сказал П.Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.

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Глава государства также напомнил, что в своем послании к украинскому народу в сентябре он поставил задание принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, "поскольку там кое-кто ведет себя так, будто не осознает, что работает в фантастической стране - Украине".
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Опять наш презик в сторону от горящих вопросов уходит.
При горящих складах во время войны - размусоливать об образовании...
Конечно важно, но явно "не горит".
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Як там Нахімов казав: "Лучше по геройски пёрднуть, чем по предательски насрать". "Осторожно, но уверенно..." - а чого "осторожничать"? Ми що, чуже крадемо? Ми своє повертаємо.
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Педро, склади горять. У нас війна. Воно що ще в запої?
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Ну да.экономике жопа ,Крым продали,Донбасс слили,народ обворован до нитки ,коррупция расцвела буйным цветом ,о чём ещё поговорить? :D Правильно,о языке ,пусть лохи поспорят а Петя с бандой посмеются !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы осторожно, но уверенно наполняем государственный статус украинского языка реальным содержанием, - Порошенко
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