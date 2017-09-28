 Мы осторожно, но уверенно наполняем государственный статус украинского языка реальным содержанием, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В течение последних лет мы очень осторожно, но очень уверенно, внедряем курс на наполнение реальным содержанием государственного статуса украинского языка. Я хочу заявить, что это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на должность президента Украины, и он сейчас очень твердо и настойчиво реализовывается", - сказал П.Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.
Глава государства также напомнил, что в своем послании к украинскому народу в сентябре он поставил задание принять закон о защите украинского языка в сфере услуг, "поскольку там кое-кто ведет себя так, будто не осознает, что работает в фантастической стране - Украине".
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Конечно важно, но явно "не горит".
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