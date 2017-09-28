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Все про:Киев (18269) налоги (2626) налоговая (860) налоговая милиция (1643) уголовная ответственность (408) уголовное дело (2329)

 Киевские налоговики разоблачили жителя столицы, не заплатившего почти 40 миллионов гривен налогов

налоги

В настоящее время открыто уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе отработки собственников сдаваемой в аренду элитной недвижимости в центре столицы, сотрудниками налоговой милиции было установлено физическое лицо, которое в 2016-м году получило значительный доход, и не отразило его в налоговой декларации.

Установлено, что 58-летний житель Киева, с целью умышленного уклонения от уплаты налогов, не отразил полученный общий годовой налогооблагаемый доход на сумму около 219 миллиона гривен в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Такие действия позволили ему уклониться от уплаты более 39 миллионов гривен налога на доходы с физических лиц.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

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Таким чином і заробляють тому що податки не платять.
Займатись в цій країні повністью чесним бізнесом практично не можливо.
Банально конкурувати з тим хто не платить податки і видає зарплату в конвертах просто не можливо. Данні маніпуляції роблять його товари н на один відсоток дешевше.
Я думаю що на цензорі найдуться ті хто користується послугами конвертаційних центрів і не мало.
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К 52 летнему нагряньте, там неуплата поболее будет.
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ну если налогов только на сорок лямов , то прибыль наверное чуть поболее .. ! правда те кто при при корыте и руле спистолили ишо больше !
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Хтось поклав око на "елітну нерухомість"? Прибутки йому по "нормативу" нарахували? Не здивуюся якщо виявиться що за елітну нерухомість видають і старезну прабатьківську хату і ділянку з прогнилим нужником. На моїй елітній нерухомості такий нужник колись оцінили у 2000 грн. )))
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наверное строитель, водитель или парковщик...
а может врач или учитель...
пенсионер!
да-да! судя по возрасту, на второй рабочей группе
(ибо где еще можно в столице заработать (ха-ха-ха) на такие налоги?)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские налоговики разоблачили жителя столицы, не заплатившего почти 40 миллионов гривен налогов
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