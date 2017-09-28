 Поставки ПТРК "Стугна" и "Корсар" ВСУ в рамках гособоронзаказа будут начаты уже в этом году, - Турчинов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вчера Кабинет министров внес изменения в гособоронзаказ (на 2017 год. - Ред.), и они касаются закупок "Стугны" и "Корсар"", - сообщил секретарь СНБО журналистам в ходе открытия первого Всеукраинского форума частных предприятий оборонной промышленности Украины в четверг.
Как отметил А.Турчинов, по своим характеристикам украинское высокоточное противотанковое вооружение не уступает по своим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.
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#DeirEzzor: После очень мощной атаки #ISIS и захвата нескольких крупных населенных пунктов как минимум был убит солдат #Russia в селе Шулах после того, как они уже захватили 2 других солдата #Russia сегодня ранее.
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Значит скоро снова
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...
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