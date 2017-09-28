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 Политика Украины
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 Поставки ПТРК "Стугна" и "Корсар" ВСУ в рамках гособоронзаказа будут начаты уже в этом году, - Турчинов

турчинов

Поставки нового противотанкового вооружения разработки ГКБ "Луч" – противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна" и "Корсар" в рамках государственного оборонного заказа будут начаты уже в этом году

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера Кабинет министров внес изменения в гособоронзаказ (на 2017 год. - Ред.), и они касаются закупок "Стугны" и "Корсар"", - сообщил секретарь СНБО журналистам в ходе открытия первого Всеукраинского форума частных предприятий оборонной промышленности Украины в четверг.

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Как отметил А.Турчинов, по своим характеристикам украинское высокоточное противотанковое вооружение не уступает по своим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.
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А они комплекс боеприпасов к ним разработали (противотанковые (ординарные и тандемные), фугасные, осколочные, термобарические (б/п "А"), специальные (дымовые, сигнальные, агитационные)) ?
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Чому тільки зараз? А 3,5 роки тому чому не замовляли Стугну? Навіщо нам Корсар? Всі ПТРК мають бути однакові, якщо Стугна, то скрізь Стугна, якщо Корсар, то скрізь Корсар! Вже більше десятка різних ПТРК в військах, що це за брадак? А виробництва масового немає ні для Стугни ні для Корсару! Потрібен новий завод який буде сотнями тисяч штампувати Стугни або Корсари! А влада намагається купити всього потрошку, бо виробник немає заводу який би масово виробляв якусь одну модель ПТРК! Влада 3,5 роки війни - просрала!
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По Корсару є вибір (КС, ОФ, термобар), за Стугну не знаю.
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Там є ще універсальний, фугас + 50мм пробивання
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а шо - гідрант ще й півня з говна зібрався ліпити? Шоб у всьому бути схожим на хуйла?
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Правильно - на "Джавелин" надейся, но и сам не плошай.
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Это кощунство в период школьного перемирия отправлять оружие на фронт! Куда смотрит кучерявый?
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Кто те сказал, что отправят? Было сказано, что токо начнут
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А соевые ж тут на говно исходили, доказывая что и Стугна и Корсар давно в войсках. А они только " БУДУТ НАЧАТЫ", что еще под вопросом
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петрусь пару годиков назд говорил,что есть они в восйках...кому верить?
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педро багато чого говорив - наприклад доляр по 10 гривень.
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Будут начаты...? Я думал уже начали в 2015 - ом... А когда начнут строить завод боеприпасов?
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Еще как минимум три российских дебила отвоевалось в Сирии
#DeirEzzor: После очень мощной атаки #ISIS и захвата нескольких крупных населенных пунктов как минимум был убит солдат #Russia в селе Шулах после того, как они уже захватили 2 других солдата #Russia сегодня ранее.
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Двоих свинособачих ихтамнетов захватили?

Значит скоро снова

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Так говорят,что наши разработки превосходят те "джавелины"которыми афганцы обули червону армию.Не современные американские-там технологии опережают Украину на десятки лет...
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...В Балте Одесской области ромы 13 лет держали в pабстве Тамару Чернигу и ее сына Ивана.Их заставляли делать всю черновую работу: кормить свиней и убирать за ними. Если люди отказывались, их жестоко били. Ивану отрезали ухо.Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал одесский активист Юрий Козариз, боец 8 отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии "Аратта"."Нам стала известна ситуация, где цыгане держали в рабстве украинскую семью 13 лет. Искалеченные тела, мнoжественные пepeломы. После многочисленных избиений в течение всего этого времени Иван и Тамара не раз попадали в больницу, однако оттуда пропали все сведения. В полицию тоже были обращения, но почему-то тоже вся информация куда-то делась", - утверждает он.Ивана и Тамару били молотком, а также ремнем от комбайна. У Ивана сломанные пальцы рук, ребра и перебита голова. Кормили несколько раз в неделю объедками. Люди несколько раз пытались бежать, но их находили и возвращали обратно.Читайте также: На Одесчине мужчина убил знакомого, которому проиграл в карты жену"Они занимаются продажей мяса, скупают свиней на убой. Так получилось, что сдохла свинья, не по моей вине. Но сделали меня виноватым, сильно били, а потом ударили доской так, что ухо надорвалось. Заставили меня его отрезать", - рассказал Иван.Из родных у Ивана только сестра, но ее обращения в полицию не рассматривали."Эта семья раньше жила в Балте на Степном переулке. Там все соседи знают эту историю. Но ничего сделать не могли", - говорит Виктория Чеботаренко.Правоохранители по факту похищения людей открыли уголовное производство. В доме, где удерживали семью, провели обыск - нашли документы Ивана и Тамары - паспорта и пенсионное удостоверение. На экспертизу забрали ремень от комбайна и взяли мазки крови. Продолжается следствие.16 лет на даче в селе Черевки Згуровского района Киевской области Елену Ширякину удерживали знакомые - супруги 70-летний Виталий и Ирина,69 лет, Емчуки. Заставляли работать на поле и смотреть за двором.https://antikor.com.ua/articles/193946-zastavili_menja_otrezatj_uho_-_semjju_13_let_derhali_v_rabstve
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Это уже не смешно,сколько можно так глумится и вытирать ноги об своих ботов,они же тоже люди,астанавитесь
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Поверь, хватит даже советского РПГ-7 что бы сжечь танк.
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5% от ВВП на военно-промышленный комплекс выделенные в этом году - мало.Если в следующем выделят 15% вы всё равно профукаете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоставки ПТРК "Стугна" и "Корсар" ВСУ в рамках гособоронзаказа будут начаты уже в этом году, - Турчинов
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