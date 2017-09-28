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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (232) образование (1682) Порошенко (13946) Совет Европы (441) язык (3553) Минобразования (886) нацменьшинства (60) Гриневич (211)

 Прошу МОН, чтобы мы не были пассивными "ждунами" и активно защищали свое видение закона "Об образовании", - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призывает Министерство образования и науки занимать активную позицию в защите своего видения обязательных гарантий и прав национальных меньшинств.

"Насколько я понимаю, Министерство образования по моему поручению уже обратилось к Совету Европы, к Венецианской комиссии. Но прошу, госпожа Лилия (министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. - Ред.), чтобы мы не были пассивными "ждунами" и активно защищали свое видение обязательных гарантий прав национальных меньшинств", - сказал П.Порошенко на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что необходимо приложить немало усилий, чтобы разъяснить свою позицию европейским партнерам Украины и, прежде всего, соседям.

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"Показать им и всем европейским структурам, что языковая статья украинского образовательного закона отвечает европейским практикам. И очень важно, чтобы в этой дискуссии мы слышали друг друга: мы слышали их, но и они обязательно слышали нас. Новый закон об образовании должен не отдалить нас от Европы, ни в коем случае, а наоборот - приблизить", - заявил президент.

Глава государства отметил, что, подписывая закон, который поддерживает украинский язык, он внимательно следит за тем, "чтобы оставалось широкое пространство для свободного развития других языков, на которых говорят граждане Украины".

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"Украина демонстрировала и далее будет демонстрировать такое отношение к правам национальных меньшинств, которое полностью отвечает нашим международным обязательствам, находится в гармонии с европейскими стандартами", - заверил П.Порошенко.

Президент также считает, что результаты экспертизы закона об образовании, осуществленной Советом Европы и Венецианской комиссией, могут быть учтены в новой редакции закона "О среднем образовании": "Результаты экспертизы и этой дискуссии, результаты переговоров с нашими партнёрами могут быть учтены и в новой редакции закона о среднем образовании".

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языковый вопрос - это всё что мешает нам хорошо жить в этой стране , занавес .
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З мовою приходить істина що таке держава взагалі,без мови ми лише територія.
Це надважливе питання,яке добре розуміє наш ворог,шкода що до самих громадян туго доходить.
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вот я не порохобот ни разу...., ну да - мешает... Рузьке с танками пришли защищать руське язычных, которых ни кто не трогал... Нет руське, венгерско, румыно, монголо язычных и нету повода... Все просто на самом деле... Потому что все другие поводы это честное желание отжать территории...
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победун вальцман, изыди уже на ростов, за поребрик..
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Де ти побачив, що я про себе писав, що я якись ждун? Це злодій порошенко, так про себе заявив, що він не хоче бути пасивним ждуном, так, що не бреши.
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От якраз ти й ждун, все ждеш що хтось прийде зробить.
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Господин Президент, может поможете МОНу и подпишете Указ о лишении гражданства десятка-другого венгров Закарпатья, которые имеют двойное гражданство?
На основании Закона Украины "О гражданстве", в котором значится, что граждане Украины, добровольно принявшие гражданство другой страны, утрачивают гражданство Украины с момента подписания Президентом Украины соответствующего Указа Президента Украины.
А чтобы не было криков о "политических репрессиях" внесите туда же по паре десятков граждан роSSии, Израиля и т.д. Желательно и госслужащих тоже не пропустить.
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педя ты уже и так пасивный "партнер" хуйла так что расслабь булки АТО хуйло нападеть
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А где главнокомандующий страны??? Может он Высший военный совет собрал по поводу ЧП на всю страну - взрывов в Калиновке??? Нет он учителей с профессиональным праздником поздравляет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрошу МОН, чтобы мы не были пассивными "ждунами" и активно защищали свое видение закона "Об образовании", - Порошенко
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