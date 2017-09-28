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 Политика Украины
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 "Российская агрессия против Украины требует интенсификации работы", - СНБО о Концепции реформирования в условиях ЧП и в особый период

снбо

Важным направлением совершенствования нормативно-правового обеспечения сферы национальной безопасности и обороны является разработка документов по функционированию государства в условиях введения чрезвычайного и военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

"Кардинальные изменения ситуации безопасности, связанные с российской агрессией против Украины и боевыми действиями в Донецкой и Луганской областях, определили необходимость коренной интенсификации этой работы. Именно поэтому Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 сентября 2017 г. рассмотрел и одобрил проект Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступила в силу концепция реформирования и системы развития управления государством в условиях ЧП

По данным ведомства, Концепция определяет цели и пути реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период в соответствии с обновленными основ и приоритетов государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а также с учетом современной безопасности обстановки, сложившейся вокруг Украины, и возможностей государства.

Отмечается, что реализация положений Концепции позволит реформировать систему управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, обеспечит объединенное руководство силами безопасности, обороны и защиты в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами - членами НАТО.
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Сдается мне, выборов не в Украине не будет. И клан Порошенко пришел очень надолго, если не навсегда.
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У тебя дома, - это где? И если внимательно прочесть статью, - совершенно очевидно, готовятся определенные мероприятия по приостановлении действия законов и конституции в "особый" период или при ЧП.
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Давно пора было принять подобный пакет законов...
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Константин Боровой
Появился новый инструмент пропаганды



На самом деле у Кремля всего два хорошо действующих инструмента. Один - это пропагандистская кампания и второй - это политические и военные авантюры. На авантюры сейчас нет денег и очевидно в Кремле пытаются задействовать мобилизационную модель и построить ее на помощи инструментов пропагандисткой кампании. Это продвижение установок именно мобилизационных, вызывающих возбуждение в обществе.
И вот задача номер один сейчас, и с этим связаны губернаторские перестановки, обеспечить явку на выборах президента в марте 18-го года. Тут кто-то правильно назвал функцию Поклонской, Собчак, Навального. Она аниматорская. Это, конечно, не развлечение, а привлечение внимания к шутовскому поведению. Из-за этого повышается интерес к выборам, возникает некоторая очень искусственная, но интрига взаимоотношений Поклонской и Собчак, Собчак и Навального. Эта интрига позволяет в информационном пространстве начать разного рода дискуссии. А дискуссии - это информационные потоки и в полной мере мобилизация граждан и населения.

Эта технология очень здорово используется фокусниками, когда они отвлекают внимание зрителя. В правой руке у них что-то загорается, а в это время левая рука, которую никто не видит и не обращает на нее внимания, достает курицу и перекладывает ее в шляпу. То же самое и тут - одной рукой затевается как бы общественная дискуссия: будет участвовать Собчак в выборах или не будет, каковы взаимоотношения Собчак и Навального, какая реакция на заявления и действия Поклонской. А в это время другой рукой проводятся выборы, к которым привлечено внимание.
Очень такой традиционный способ устройства представления. Сама технология пропагандистских кампаний - это на самом деле организация представлений и шоу. Надо сказать, что пожалуй, это самый безобидный способ морочить голову людям. Значительно более брутальным является способ, когда граждан начинают убивать. Это было в случае с Украиной, Сирией.

Поскольку пропагандистская кампания достигла нового уровня воздействия, ее законам и ее правилам сегодня подчинена вся информационная структура в России, и за рубежом между прочим тоже, появился новый эффективный инструмент воздействия на сознание людей. Кремль просто переключает тумблеры в массовом сознании, настраивая их на какие-то определенные нужные ему настроения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Российская агрессия против Украины требует интенсификации работы", - СНБО о Концепции реформирования в условиях ЧП и в особый период
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