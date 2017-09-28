 Дефицита полувагонов на УЗ нет, есть коррупция при их распределении, - Ляшко

"Это чистой воды коррупция. Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, почему у посредников, которые ничего не производят, нет дефицита подвижного состава, а у национального производителя, в частности, металлургических предприятий, есть дефицит", - сказал он журналистам в ходе посещения "Запорожстали" в четверг, передает uaprom.info.
По его словам, исчезает этот дефицит вагонов у металлургов только тогда, когда "где-то подмазали".
Говоря о перспективе повышения ж/д тарифов, О.Ляшко высказал поддержку тем инвестициям в реконструкцию и модернизацию железной дороги.
"Но это не должно делаться за счет национального производителя и в ущерб ему. Должен быть баланс, мы понимаем необходимость обновления и подвижного парка, и реконструкцию дорожных путей и так далее, но должна быть золотая середина - баланс между интересами национального производителя и интересами железной дороги. В итоге, мы должны работать на интересы страны, чтобы Украина процветала, чтобы она была богаче", - констатировал нардеп.
Как сообщалось ранее, представители горно-металлургического комплекса неоднократно жаловались на нехватку вагонов для обеспечения деятельности предприятий. В частности, УЗ создает дискриминационные условия и демонстрирует непрозрачность в вопросе распределения вагонов.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что на "Укрзализныце" создан теневой бизнес при распределении вагонов.
236 10
За повышение ж/д тарифов на грузовые перевозки заплатят простые украинцы, - Ляшко(32)
Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.(128)
Послание Порошенко, предложения по Audi A8L для Балоги от сына и резюме от и.о. замдиректора завода для Шахова: как прошел рабочий день Рады. ФОТОрепортаж(52)
НАБУ расследует "Роттердам+", а на газ такая же формула, - Ляшко(187)
В НАБУ установили факты незаконного обогащения Ляшко(0)
Я отнес свои сбережения в "Ощадбанк" и советую поступить так же всем чиновникам, - Ляшко(125)
Ляшко обвинил Супрун в отказе помочь обратившимся к нему людям якобы из-за неголосования радикалов за медреформу. ДОКУМЕНТ(35)
Ответить
Ответить
Ответить
https://bihus.info/rativnik-lasko-zvidki-berutsa-i-na-so-vitracautsa-radikalni-milioni
...протягом 2016-2017 років політик, який формально ніколи не мав бізнесу, придбав будинок за 15 млн грн, ще один - за 5 млн грн купила його цивільна дружина Росіта.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить