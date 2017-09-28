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 Экономика
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Все про:коррупция (7470) Ляшко (1535) Укрзализныця (1242)

 Дефицита полувагонов на УЗ нет, есть коррупция при их распределении, - Ляшко

укрзализныця

ПАО "Укрзализныця" не испытывает дефицита полувагонов, но существует коррупция при их распределении, считает народный депутат, глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Это чистой воды коррупция. Я надеюсь, что правоохранительные органы разберутся, почему у посредников, которые ничего не производят, нет дефицита подвижного состава, а у национального производителя, в частности, металлургических предприятий, есть дефицит", - сказал он журналистам в ходе посещения "Запорожстали" в четверг, передает uaprom.info.

По его словам, исчезает этот дефицит вагонов у металлургов только тогда, когда "где-то подмазали".

Говоря о перспективе повышения ж/д тарифов, О.Ляшко высказал поддержку тем инвестициям в реконструкцию и модернизацию железной дороги.

"Но это не должно делаться за счет национального производителя и в ущерб ему. Должен быть баланс, мы понимаем необходимость обновления и подвижного парка, и реконструкцию дорожных путей и так далее, но должна быть золотая середина - баланс между интересами национального производителя и интересами железной дороги. В итоге, мы должны работать на интересы страны, чтобы Украина процветала, чтобы она была богаче", - констатировал нардеп.

Как сообщалось ранее, представители горно-металлургического комплекса неоднократно жаловались на нехватку вагонов для обеспечения деятельности предприятий. В частности, УЗ создает дискриминационные условия и демонстрирует непрозрачность в вопросе распределения вагонов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что на "Укрзализныце" создан теневой бизнес при распределении вагонов.

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Страна тотальной коррупции бюрократии. Янукович о таком даже и не мечтал
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ринат своим шавкам хорошо платит ...
https://bihus.info/rativnik-lasko-zvidki-berutsa-i-na-so-vitracautsa-radikalni-milioni

...протягом 2016-2017 років політик, який формально ніколи не мав бізнесу, придбав будинок за 15 млн грн, ще один - за 5 млн грн купила його цивільна дружина Росіта.
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Только что покружил я по городу Мариуполю. Результат: три предвыборные палатки партии Ляшко!!! Так это- только то, что я видел! Палаток иных партий- ни единой не видел! Чувак попер... То есть, не чувак, это я погорячился. Ляшко попер... Кто-то дал отмашку и бабло, по всему видать.
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Олеже! Нічого не попутав? Ти pidar, а не залізничник !
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Самое неожиданное для меня было, когда он стал "Почетный Ильичевец". Это был апофеоз. Был бы я бухой, не знаю что бы с монитором сотворил. Кошмар!!!
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в не далеком прошлом кто такой был ляшко,дурик из *баткивщины*,а щя его мысли на цензоре освещают.. не исповедимы дела твои Господни.
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А чудо голубое каким боком к распределению вагонов? Займитесь законами и соблюдение наших прав.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДефицита полувагонов на УЗ нет, есть коррупция при их распределении, - Ляшко
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