 На складах в Калиновке местами наблюдаются незначительные задымления,- Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Периодически местами наблюдаются незначительные задымления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами. Разминированием и ликвидацией взрывоопасных предметов на территории воинской части и за ее пределами занимаются 35 групп разминирования от Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. В течение дня на место происшествия прибудут еще 15 групп от Вооруженных Сил. Всего от Вооруженных Сил Украины принимают участие в ликвидации 937 военнослужащих и 42 единицы техники, в том числе 7 пожарных танков, 2 инженерные машины разграждения, 2 вертолета", - рассказали в ведомстве об обстановке в районе Калиновки.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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