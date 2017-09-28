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 Политика Украины
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 На складах в Калиновке местами наблюдаются незначительные задымления,- Минобороны

калиновка артсклады

По состоянию на 14:00 четверга на территории арсенала в г.Калиновка Винницкой области периодически местами наблюдаются незначительные задымления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Периодически местами наблюдаются незначительные задымления, которые оперативно ликвидируются пожарными расчетами. Разминированием и ликвидацией взрывоопасных предметов на территории воинской части и за ее пределами занимаются 35 групп разминирования от Вооруженных Сил Украины и Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. В течение дня на место происшествия прибудут еще 15 групп от Вооруженных Сил. Всего от Вооруженных Сил Украины принимают участие в ликвидации 937 военнослужащих и 42 единицы техники, в том числе 7 пожарных танков, 2 инженерные машины разграждения, 2 вертолета", - рассказали в ведомстве об обстановке в районе Калиновки.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Интересно, до настоящего момента педра лексеич шел по стопам папередника, а вот с муженко и полтораком - недокомандирами, он также будет как янык с захарченко - до последнего покрывать?
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Пиши заяву порошенко, и уходи, просто уходи, иначе угробишь страну и людей чисто из-за своей болезненной жадности.
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А шо таке військовий кабінєт? Передивися Конституцію - там такого нема.
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То ти не ту конституцію взяв, у твоїй навіть такої національності як всрутській немає.
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а в твоїй проституції є одна національність - порохосос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа складах в Калиновке местами наблюдаются незначительные задымления,- Минобороны
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