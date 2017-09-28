 У Украины и мира есть полгода, чтобы усилить давление на Россию в связи с приговором Умерову, – Бариев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крым.Реалии.
"По нашим оценкам, все процедуры обжалования приговора будут длиться еще полгода, то есть до весны 2018 года. При этом Ильми Умеров будет оставаться в Крыму. Поэтому у нас есть время для того, чтобы работать с международной общественностью. Это будет очередной тест на реакцию мировых политиков на неправосудный приговор оккупационной власти и Российской Федерации. Мы должны увидеть не только заявления об озабоченности, но и персональные санкции в отношении тех, кто выносит такие приговоры всем. Мы должны объединить усилия, чтобы добиться реальных шагов", - отметил Бариев.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
Защита Умерова считает, что российская пенитенциарная система не сможет обеспечить должный медицинский уход Ильми Умерову, у которого болезнь Паркинсона, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца.
Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений в соседней России, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Такие учреждения, в основном, расположены в лесных северных и восточных регионах России.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - КР).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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