EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  238  1
Материалы по теме:
Все про:апелляция (282) Крым (20780) приговор (585) репрессии (1881) крымские татары (1725)

 У Украины и мира есть полгода, чтобы усилить давление на Россию в связи с приговором Умерову, – Бариев

умеров

После приговора Ильми Умерову время, отведенное на апелляции, необходимо использовать, для того чтобы усилить давление на Россию на международной арене, считает член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Комитета защиты прав крымскотатарского народа Эскендер Бариев

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Крым.Реалии.

"По нашим оценкам, все процедуры обжалования приговора будут длиться еще полгода, то есть до весны 2018 года. При этом Ильми Умеров будет оставаться в Крыму. Поэтому у нас есть время для того, чтобы работать с международной общественностью. Это будет очередной тест на реакцию мировых политиков на неправосудный приговор оккупационной власти и Российской Федерации. Мы должны увидеть не только заявления об озабоченности, но и персональные санкции в отношении тех, кто выносит такие приговоры всем. Мы должны объединить усилия, чтобы добиться реальных шагов", - отметил Бариев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

Также читайте: "Этот вердикт нарушает международное гуманитарное право", - ЕС не признает "приговор" оккупантов Умерову

Защита Умерова считает, что российская пенитенциарная система не сможет обеспечить должный медицинский уход Ильми Умерову, у которого болезнь Паркинсона, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца.

Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений в соседней России, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Такие учреждения, в основном, расположены в лесных северных и восточных регионах России.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - КР).

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не верю, что обычные методы давления помогут решить судьбу Умерова или остальных политических заключенных Крыма и россии. Что делают аналитики Порошенко и остальные аналитические службы? Думайте и разрабатывайте методы воздействия на этот мордор.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Украины и мира есть полгода, чтобы усилить давление на Россию в связи с приговором Умерову, – Бариев
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти