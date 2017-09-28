 Человек, который заканчивает украинскую школу, должен говорить на украинском языке, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.
"Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. Человек, который заканчивает украинскую школу, должен говорить по-украински", - сказал глава государства.
В то же время, Порошенко добавил, что пристально следит и будет следить, чтобы оставался широкий простор для использования других языков, на которых говорят граждане Украины
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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не доіти?
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Ну смішно,чесно..
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Фото: ФК БАТЭ
Сербский полузащитник БАТЭ рассказал об уважении к белорусскому языку.
Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич не понимает, почему в Беларуси разговаривают на русском языке.
- Вообще, не понимаю, почему в Беларуси говорят на русском. Где уважение к себе? Это все равно, чтобы в Сербии говорили на хорватском, - сказал Иванич в интервью tribuna.com.
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но я не могу не знать государственного языка страны в которой я живу.
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Алеж мене турбує що це єдине ,що залишиться від України при такий владі.
Бо ж влада не є українскою, так з Україною може чинити тіки ворог.
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1.Эти школы, должны быть частными, и не финансироваться с государственного бюджета Украины;
2.При поступлении в высшее учебное заведения, никаких поблажек для них быть не должно. Не понимаете государственный? Хотите русский/венгерский/румынский? Ну езжайте в страну, где этот язык является государственным. Почему Украина, должна бесплатно готовить будущих специалистов для других стран, за свой счет?
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1.Но без знания, государственного языка, человека не должны принимать на нормальную высокооплачиваемую работу - это как миним;
2. Государство не должно оплачивать с гос бюджета обучения детей на другом языке. Это же абсурд. Хочешь учиться на другом? Пожалуйста, но за свой счет и в частной школе.
3. В идеале конечно, нужен закон о гражданстве, и без знания украинского языка, человек не должен иметь права избирать власть и избираться. Можно просто, скопировать закон стран Балтии. Он уже показал себя, как очень правильный и нужный для независимости страны. А то что страна в ЕС, и такой закон прошел Венецианскую комиссию, и де-факто одобрен ЕС, говорит о его демократичности. И избавит Украину от лишних обвинений и спекуляций.
Вот какой например, Украинец, с таких людей, как Вилкулы, Медведчуки и Бойки и какое они имеют право избирать власть? Но это в будущем, уверен что Украине такой закон крайне необходим и уверен, что он будет.
4 При обращении в государственные структуры, все заявления и ответы должны быть на гос языке, при обращении на других языках - никаких услуг оказываться не должно.
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Вот примерный состав НОВОЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.
Новая коалиция - Опоблок, Тимошенко, За життя Рабиновича.
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Ещё один Маклауд. Сколько уже вас было. Начиная от мацьковских царей и заканчивая генсеками. И где они? А Украина, БЫЛА, ЕСТЬ и БУДЕТ!
И есть тоже будет , в отличие от кормильцев и их запоребриковых спонсоров.
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