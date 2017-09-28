EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  1115  78
Все про:закон (2402) образование (1682) Порошенко (13946) украинский язык (682)

 Человек, который заканчивает украинскую школу, должен говорить на украинском языке, - Порошенко

порошенко

Роль украинского языка в Украине должна была быть усилена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.

"Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. Человек, который заканчивает украинскую школу, должен говорить по-украински", - сказал глава государства.


Человек, который заканчивает украинскую школу, должен говорить на украинском языке, - Порошенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о Законе "Об образовании": Украина не будет обращать внимание на истерику Госдумы РФ

В то же время, Порошенко добавил, что пристально следит и будет следить, чтобы оставался широкий простор для использования других языков, на которых говорят граждане Украины

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нападе не нападе алеж стурбуеться - і шо тоді робити?
не доіти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надішлемо йому якогось кумедного віршика чи пісеньку (як про путіна).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І взагалі розмовляти,думати,читати,писати.Українська має стати домінуючою мовою.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блазнюють ті, хто спекулює на цьому питанні. Питання вміти розмовляти закінчивши українську школу, звичайно обов"язкове, бо інакше як людина отримає атестат, але примусово розмовляти, це не зовсім демократично
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мені здається українці і не спекулюють...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Українці думають як вижити на пенсію 1200, зараз якось мовне питання гостро не стоїть, коли їсти немає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в першу чергу, нормальна держава має піклуватися про населення, а не займатися мовними спекуляціями, я так рахую, може я помиляюсь, нехай це питання оцінять читачі, будемо тоді точно знати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Спекулює той, хто не бажає знати мови та очікує на путінських іхтамнєтів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і такі є звичайно, що чекають іхтамнєтов, але ми маємо розуміти, що питання на якій мові люди жебрають на їжу, то вже нехай на кацапській краще жебрають, щоб так за українську соромно не було.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жебракують у всіх країнах,давайте вже облишимо ці примітивні віднєкування від мови.
Ну смішно,чесно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людина з руками і головою - завжди може заробити
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Українську мову повинен знати кожен громадянин України. Якщо не знаєш українську, то нема роботи і така людина повинна бути обмежена у своїх правах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не знаеш инглиша - нема роботи, украинский бесполезен
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мирко Иванич: Не понимаю, почему в Беларуси говорят на русском 28.09.2017, 12:59 Человек, который заканчивает украинскую школу, должен говорить на украинском языке, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4534 Мирко Иванич
Фото: ФК БАТЭ
Сербский полузащитник БАТЭ рассказал об уважении к белорусскому языку.

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич не понимает, почему в Беларуси разговаривают на русском языке.
- Вообще, не понимаю, почему в Беларуси говорят на русском. Где уважение к себе? Это все равно, чтобы в Сербии говорили на хорватском, - сказал Иванич в интервью tribuna.com.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и Мирко Иванич вот перегибает - тока на венгерском.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
могу выучить и знать столько языков сколько захочу - никто мне не мешает,
но я не могу не знать государственного языка страны в которой я живу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дурак ты дурак,петрушка.. Ученик должен в первую очередь знать,что это его родной язык. С которым ему будут открыты все двери желаемых профессий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И обязаны по ночам видеть украинские сны
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кожен громадянин Украини має знати державну мову, тільки - за.
Алеж мене турбує що це єдине ,що залишиться від України при такий владі.
Бо ж влада не є українскою, так з Україною може чинити тіки ворог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насильственными методами никого не удастся научить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебя же научили говорить на угрофинском,пережил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И тебя научили. забудь тогда угрофинский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Отчего же?придерживаюсь мнения- чем больше язьіков знаешь ,тем грамотнее человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Киеве, напр, 8 школ с русским языком обучения. В соотв. с новым законом об образовании они должны перейти на украинский язык обучения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І що далі! Вивчай додатково, спілкуйся, читай кижки! No problems!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если есть спрос на обучения на русском, то должно быть и предложение. Если 8 школ не могут принять всех желающих - то должно быть 80. Если у 8 школ не добор, то должно быть 5 или 1. Но с 2-мя условием.
1.Эти школы, должны быть частными, и не финансироваться с государственного бюджета Украины;
2.При поступлении в высшее учебное заведения, никаких поблажек для них быть не должно. Не понимаете государственный? Хотите русский/венгерский/румынский? Ну езжайте в страну, где этот язык является государственным. Почему Украина, должна бесплатно готовить будущих специалистов для других стран, за свой счет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так насильственно никто и не должен учить! В чем насилия? Есть частные школы, куда можно отправить ребенка учиться на любом языке. А государственные школы должны быть, исключительно на Украинском. Читайте внимательно закон - это не запрещается.
1.Но без знания, государственного языка, человека не должны принимать на нормальную высокооплачиваемую работу - это как миним;
2. Государство не должно оплачивать с гос бюджета обучения детей на другом языке. Это же абсурд. Хочешь учиться на другом? Пожалуйста, но за свой счет и в частной школе.
3. В идеале конечно, нужен закон о гражданстве, и без знания украинского языка, человек не должен иметь права избирать власть и избираться. Можно просто, скопировать закон стран Балтии. Он уже показал себя, как очень правильный и нужный для независимости страны. А то что страна в ЕС, и такой закон прошел Венецианскую комиссию, и де-факто одобрен ЕС, говорит о его демократичности. И избавит Украину от лишних обвинений и спекуляций.
Вот какой например, Украинец, с таких людей, как Вилкулы, Медведчуки и Бойки и какое они имеют право избирать власть? Но это в будущем, уверен что Украине такой закон крайне необходим и уверен, что он будет.
4 При обращении в государственные структуры, все заявления и ответы должны быть на гос языке, при обращении на других языках - никаких услуг оказываться не должно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я вообще не вижу проблемы, чем больше языков знает - тем лучше! Покажите мне хоть одного ущемленного украинским языком! Только тупой треп не о чем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С чиновниками разберитесь придурки, а так всеравно на каком кто говорит иначе не будет Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не все равно,чим україномовніший регіон,тим кращих політиків він обирає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот закон приведет не к тому, что станут выбирать лучших политиков, а к росту популярности Оппоблока и т.п. партий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению, вы не правы. Очень глупы у нас люди. И ничему не учатся.
Вот примерный состав НОВОЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ.
Новая коалиция - Опоблок, Тимошенко, За життя Рабиновича.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласен, что рано. Но есть тенденция, к падению рейтинга политических сил, которые хоть что-то сделали для страны за 26 лет, и росту рейтинга популистов. А вот кем нужно быть, и как ненавидеть страну где живешь, чтобы голосовать за опоблок - мне не понятно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
неужели Винница настолько русскоговорящая????? Кошмар...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ви подивіться на області східніше,там взагалі ЖАХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не спросила за "східніше". Я задала конкретный вопрос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну то чекайте на відповідь скільки вам заманеться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та понятно,что ответа не будет.. ))))Кто бы сомневался
 показать весь комментарий
Ответить
 
якщо така невихована і обмежена - то не зобов'язана)))) А от якщо вже якусь думку наспромоглася спродукувати - то тоді так.. Але ,напевне,того на курчавоХВермі не вчили.. Тому - не надривайтесь,шановне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
иначе не будет Украины.

Ещё один Маклауд. Сколько уже вас было. Начиная от мацьковских царей и заканчивая генсеками. И где они? А Украина, БЫЛА, ЕСТЬ и БУДЕТ!

И есть тоже будет , в отличие от кормильцев и их запоребриковых спонсоров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неплохо бы еще быдлоэлите (или хотя бы какой-то ее части) начать думать по-украински.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, в своё время красная марзота навезла нам кацапов из-за Урала в крупные города и украинский язык постепенно начал терять свои позиции.Ничего, надо все вернуть на круги своя.Старшому поколению уже будет трудно, но молодое должно говорить именно на украинском.В Польше - польский, в Словакии - словацкий, в Чехии - чешский, а у нас - украинский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
говорити.... я бачу петя уже говорить... але краще буде якщо людина буде розмовляти!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а де буква "Є"?)))) Шо,не навчили?До речі,і виступаЄвін не то,щоб літературно унормованою мовою. Якою треба все ж таки РОЗМОВЛЯТИ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один з тих небагатьох випадкив коли я погоджуюсь з ним.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такі закони про мову треба було впроваджувати ще з кінця серпня 1991 року. Сьогодні б молодь в Україні вся б вже щебетала солов"їною нашою, Українською мовою. Подивимось, чи це черговий брех від "гаранта", чи ні. Аби не виявився цей закон про мову "мертвонародженим".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чого Ви мовчали стiльки рокiв, чому не добивались, гаранта ждали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давайте не тільки українською (державною) мовою говорити, пане Президенте, але й нормальну державу будувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это требование относится больше к школе, нежели к ученикам. Живой пример обучение английскому - результат 1-2%, и все мирятся с этим явлением
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага, чтобы работать в госконторке, колхозе или армии. на нормальной работе как минимум инглиш нужен
 показать весь комментарий
Ответить
 
Людина, яка закінчує українську школу, повинна бути на сам перед Людиною.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять DEDALiu:-Что происходит? Уже заблокирован мой IP-адрес,в чем дело? Я же честно сказал что разобрался в смысле всей шумихи с этим законом!Я же не начал разжевывать всем подноготную,я же сказал"...не будем мешать..." и это правда-я не вижу смысла участвовать в обсуждении данной темы именно потому что мне стало очевидно в чем дело.Вы чего,этого испугались?Если бы я собрался всем все объяснить то уже давным-давно все бы было выложено! Кончайте с этим маразмом.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧеловек, который заканчивает украинскую школу, должен говорить на украинском языке, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти