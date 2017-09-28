 "Этот вердикт нарушает международное гуманитарное право", - ЕС не признает "приговор" оккупантов Умерову

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Коцианчич.
"Этот вердикт нарушает международное гуманитарное право, и Европейский союз надеется, что его отменят", - заявила Коцианчич 28 сентября, отметив, что ЕС неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
По ее словам, приговор так называемого "суда" является признаком преследований крымских татар и доказательством серьезных нарушений прав человека.
"Приговор Ильми Умерову - это серьезное нарушение прав человека, еще один пример преследования крымскотатарской общины, а также яркая иллюстрация серьезного ухудшения прав человека на Крымском полуострове, как это совсем недавно было задокументировано в докладе Верховного комиссара по правам человека при Организации Объединенных Наций, опубликованной на этой неделе", - заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатической службы Федерики Могерини.
В ЕС призвали немедленно прекратить преследование и освободить украинцев, заключенных в Крыму и России.
В среду, 27 сентября, так называемый суд в Симферополе вынес "приговор" по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
Защита Умерова считает, что российская пенитенциарная система не сможет обеспечить должный медицинский уход Ильми Умерову, у которого болезнь Паркинсона, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца.
Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений в соседней России, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Такие учреждения, в основном, расположены в лесных северных и восточных регионах России.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
Ильми Умеров называет возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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