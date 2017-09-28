 Калиновке на восстановление понадобится до 3 недель: серьезно повреждены 8 домов, остальное - окна и крыши, - мэр

Об этом Укринформу сообщил калиновский городской голова Анатолий Шамалюк, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация под контролем, все нормально. Могу сказать, что серьезно повреждены восемь домов, остальное - в основном, это стекло, окна и крыши. Со вчерашнего дня работает комиссия под руководством заместителя мэра, которая оценивает повреждения и причиненный ущерб, и люди сами обращаются в оперативный штаб. На восстановительные работы понадобятся две-три недели", - сообщил Шамалюк.
По его словам, со вчерашнего вчера, а также сегодня в город массово возвращаются местные жители; до вечера вернутся практически все.
Между тем городские учреждения питания и торговли уже практически возобновили работу, медицинские учреждения также работают. Школы начнут работать со 2 октября.
В городе обеспеченно водоснабжение, есть свет, до конца дня запустят и газ.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Причиной пожара и последующих взрывов боеприпасов на военных складах в Винницкой области могло стать их ненадлежащее хранение.
По его словам, на сегодняшний момент версия о присутствии диверсионных групп под Калиновкой исключается. Точно также, как и информация о беспилотнике, который якобы был замечен в небе над населенным пунктом за несколько секунд до трагедии.«Есть момент, который бы я хотел отметить, диверсионных групп на территории области, о которых говорит «Фейсбук» и другие, следствием установлено не было, и данных о них нет», - отметил Матиос.При этом он выразил надежду, что правоохранителям в скором времени все-таки удастся установить истинную причину произошедшего.«Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали, не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска», - заключил прокурор.
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Нетрудно догадаться, что из пары сотен человек персонала можно найти двух-трех, кто за понятные деньги положит "зажигалку".
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