 Порошенко о Законе "Об образовании": Украина не будет обращать внимание на истерику Госдумы РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.
"Конечно же, мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали тюрьмой народа, из которой мы вырвались и - я подчеркиваю - в которую никогда не вернемся", - сказал глава государства.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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У Угорщині - лише царство Йобіків.
У Румунії - теж декілько покидьків, бо вся Румунія ще мріє Молдову із всрутського лайна витягти і їй з Україною сперечатись якось не дуже...
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В то время как директора Украинской библиотеки в москве посадили.
Заебца.. че..
Я вот лично уже не сомневаюсь, что новый Майдан будет.
Вопрос -когда?
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Ой ли ??)
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Ватне лайно, яке могло впливати на вибір України відокремили,
Ватне лайно Криму посадили на шию кацапідорів,
Ватне лайно їсть всрутський мир і чавкає від "задоволення",
Кацапідорам вліпили АНАКОНДУ, і тепер лишаєтся тільки спостерігати за процесом і робити ставки яка з нових республік з'явится першою.
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И что так? Наши пальчики устали?
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Ты даже не в состоянии уяснить и признать, что Порошенко, "другхуйла", "близнецхуйла", "бизнеспартнерхуйла" по-вашему, называет расею тюрьмой народов, "из которой мы вырвались и - я подчеркиваю - в которую никогда не вернемся".
И это называется пиар?!
И за это его нужно поменять на "голубя мира", "лидера" всех рейтингов, и "вона прийде, порядок наведе"?
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Вот такая Здрада дня ... здрада года ... здрада десятилетия ...
ну я бы сказал : "Здрада тысячелетия для лишнехромосомного Вани".
Ваня, твоя лишняя хромосома так и выпирает из тебя... кстати , Порошенко в отличие от тебя отлично учился в школе , а ты есть клоун необразованный , никак не можешь понять, когда врут , а когда говорят правду...
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Откуда эта ерунда? Украина ничего не уничтожает.
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"Нужно учиться охранять!"
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