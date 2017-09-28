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Все про:Госдума (990) закон (2402) образование (1682) Порошенко (13946) реформы (2860)

 Порошенко о Законе "Об образовании": Украина не будет обращать внимание на истерику Госдумы РФ

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Украина не собирается реагировать на заявления Государственной думы Российской Федерации по закону "Об образовании"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с работниками образовательной сферы в четверг в Киеве.

"Конечно же, мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали тюрьмой народа, из которой мы вырвались и - я подчеркиваю - в которую никогда не вернемся", - сказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич о позиции РФ насчет закона "Об образовании": "Мы не можем ориентироваться на государство-агрессор"

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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давай петя давай жарь их ублюдков .ещё бы трёх друзей посадил цены бы тебе не было .
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это аж настолько тебе про тюрьму народов не понравилось, кацап?
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Никита Ник - вот ти кацапсина опять не довольна . Иди работай чучело на своего хуйла.
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на то хуйло - работает твое соево-липецкое брехуйло поросенко..
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да так работает, что у тебя одновременно с кремлём пердак разрывает
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Отже Угорщина,Молдова,Румунія теж в прольоті.
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У нее два эталона - пэтя и саша)))
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У Молдові - леше цар Гвідон
У Угорщині - лише царство Йобіків.
У Румунії - теж декілько покидьків, бо вся Румунія ще мріє Молдову із всрутського лайна витягти і їй з Україною сперечатись якось не дуже...
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так она и на "рузьке культурный центр" в Киеве внимания не обращает.
В то время как директора Украинской библиотеки в москве посадили.
Заебца.. че..
Я вот лично уже не сомневаюсь, что новый Майдан будет.
Вопрос -когда?
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Да не будет Майдана, успокойся. Все это бурление говна в комментариях выливается в 100-200 человек поддержки Саакашвили на его гастролях.
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тем что вы это говорите пан П , вы уже даёте понять что задумывались над этим вопросом , если кому то ровно , то он об и не вспоминает
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пока ты сука не покаешься перед украинцами весь твой псевдопатриотизм засунь себе и своему куратору хуйлу в жопу
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Ни при одном президенте не было сделано столько для отделения Украины от "русского мира", как при Порошенко. Даже Ющенко проигрывает.
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Да-да. Самый большой шаг по отделению от русского мира - отделение Крыма от Украиы без единого выстрела. Гениальная военная операция майданной власти. А самое главное приказ - сдать оружие оккупантам. Красавы - сепаратисты.
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Дурик, Порошенко не при власти был во время оккупации Крыма.
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Он был при власти Майдана. А Майдан - это такой себе междусобойчик барыг, которые все и решали. Порешили турчинова поставить - поставили. Они что украинский народ спросили? А зачем? все же делалось незаконно. При чем тут народ. И порох там был при всех делах.
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І шо тепер?
Ватне лайно, яке могло впливати на вибір України відокремили,
Ватне лайно Криму посадили на шию кацапідорів,
Ватне лайно їсть всрутський мир і чавкає від "задоволення",
Кацапідорам вліпили АНАКОНДУ, і тепер лишаєтся тільки спостерігати за процесом і робити ставки яка з нових республік з'явится першою.
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ВВХ помог, без агрессии и дальше б сопли жевали.
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Ющенко? А что Ющенко сделал реального, для отделения от России?
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Ужо попиарились вы пятро ляксеич,так попиарились...Весь в заботах.. Умаялись поди от дел государственных ?
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а ты, игорюня, уж нагадил, так нагадил. Только в этой новости что-то задержался с коментом.
И что так? Наши пальчики устали?
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Саакашвили не оплачивает, он же безработный! Его тоже танцуют
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игорюня, кто тебе так мозги засрал? Пр чем здесь этот клоун?
Ты даже не в состоянии уяснить и признать, что Порошенко, "другхуйла", "близнецхуйла", "бизнеспартнерхуйла" по-вашему, называет расею тюрьмой народов, "из которой мы вырвались и - я подчеркиваю - в которую никогда не вернемся".
И это называется пиар?!
И за это его нужно поменять на "голубя мира", "лидера" всех рейтингов, и "вона прийде, порядок наведе"?
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"Конечно же, мы не должны и не будем обращать внимание на эти истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали тюрьмой народа, из которой мы вырвались и - я подчеркиваю - в которую никогда не вернемся"
Вот такая Здрада дня ... здрада года ... здрада десятилетия ...
ну я бы сказал : "Здрада тысячелетия для лишнехромосомного Вани".

Ваня, твоя лишняя хромосома так и выпирает из тебя... кстати , Порошенко в отличие от тебя отлично учился в школе , а ты есть клоун необразованный , никак не можешь понять, когда врут , а когда говорят правду...
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Фото с какого года, не соответствует действительности, а Закон вообще нормальный.
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Хуже, он пэтю очень любит! Этому синдрому психиатры еще не дали определение))
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Оцінюймо Петра не по його словам.. Оцінюймо Петра по його справам..
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Для тебя , быдла, было бы неплохо , если Порошенко был не столь мягкий, а такая тварь как хуйло ... быстро оно такого как ты на нары отправило...
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У гідранта під час війни склади боєприпасів горять, а воно про реформу. Та якось пох, що ті мадяри і інші прокацапники думають. У тебе глобальна проблема.
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Дивний збіг, як тільки порошенко починає лицемірити, завжди з'являється його лицемірне фото як ніби він такий у сьогоднішньому житті.
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Дивний збіг, коли савушкінцям немає чого додати і звідки висмоктати зраду, то починають про зовніштість, подивіться на своє ботоксне чмо без ретуші.
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А зачем ВЫСМОКТУВАТЫ ЗРАДУ? На каждом шагу с ней встречаешься. Почитай заголовки цензора и учти, что это очень лояльное мнение о ШАКАЛадной власти!
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Бачу, що ти дуже добре про савушкінцев обізнаний, давно тебе в Україну заслали?
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бо зрада тотальна, підлога України бажає світу.
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А те, кто не знает украинского языка, не должны иметь украинского гражданства - будут только подданными. За законом "Об образовании" должен следовать закон "О подданстве" - Лугандоны и фундамент для их создания пора пресекать на корню.
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На фига было завязываться с Венгрией и Румынией? Надо было быть честными - сказать прямо, хотим, мол, уничтожить русский язык в Украине. Ну, кацапы че то блеяли, Европа малька покривилась - и все, не более...
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Надо было быть честными - сказать прямо, хотим, мол, уничтожить русский язык в Украине.
Откуда эта ерунда? Украина ничего не уничтожает.
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Пэтя, а что ты скажешь на счёт складов, или пофиг?
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Ленин тоже говорил - учиться, учиться и ещё раз учиться, а оно вон как вышло...
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я не понимаю почему подсос хуйла из Венгрии, Румынии и еще не бог весь откуда ебало свое открывает. разговаривать можешь на каком угодно языке, но украинский язык любой гражданин Украины обязан ЗНАТЬ хотя бы
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А разве не уничтожение всего русско-совкового и приобщение к святым европейским ценностям и есть цель нынешней власти?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о Законе "Об образовании": Украина не будет обращать внимание на истерику Госдумы РФ
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