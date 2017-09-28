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 Политика Украины
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 Процесс по делу Януковича: суд готов обеспечить финансово встречу адвоката с подзащитным

суд

В случае предоставления адвокатом необходимых документов, подтверждающих поездку в место прибывания беглого экс-Президента Януковича, суд готов возместить ему соответствующие расходы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Украины.

После того как адвокат Януковича Маским Герасько в очередной раз попросил отложить рассмотрение дела, чтобы дать ему возможность повидаться с подзащитным, судья предложил ему сначала предоставить билеты на поездку в Ростов.

"Суд может предложить вам такой вариант, если вы действительно поедете и встретитесь со своим подзащитным, предоставите документы, которые подтверждают ваши растраты, вы можете их подать, суд рассмотрит и примет решение о компенсации вам этих денег", - заявил судья Девятко.

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Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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тю. Оправдать янукодло и дать ему жить спокойно.
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Аккурат к следующим выборам вернется и потребует все вернуть, включая кресло преза.
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если не раньше.. Вообще,овощ лошара... Другой бы как подсуетился,да как засудил бы нынешних хрючелл.. и содрал бы с них не один миллиард баксов. А он - еще и молчит...
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