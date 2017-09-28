 Процесс по делу Януковича: суд готов обеспечить финансово встречу адвоката с подзащитным

"Суд может предложить вам такой вариант, если вы действительно поедете и встретитесь со своим подзащитным, предоставите документы, которые подтверждают ваши растраты, вы можете их подать, суд рассмотрит и примет решение о компенсации вам этих денег", - заявил судья Девятко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Украины.После того как адвокат Януковича Маским Герасько в очередной раз попросил отложить рассмотрение дела, чтобы дать ему возможность повидаться с подзащитным, судья предложил ему сначала предоставить билеты на поездку в Ростов.Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ