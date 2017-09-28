 "Укрзализныця" сообщает о задержке более 20 поездов в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах под Калиновкой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Винницкой пока задерживаются более 20 пассажирских поездов. "Укрзализныця" обеспечивает их движение в обход опасной территории. Поезда курсируют, в частности, через станции Жмеринка, Гречаны, Шепетовка, Казатин, Подольск, Помична, Знаменка, Вапнярка, Мироновка. В 13:15 28 сентября железнодорожники восстановили движение поездов на участке Сосенка - Калиновка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего за последние двое суток "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршрут следования 85 пассажирских поездов. Время задержки их в пути составляло от 30 минут до 14 часов.
"В условиях чрезвычайной ситуации "Укрзализныця" не отменила ни одного поезда. Работаем в усиленном режиме и прилагаем все усилия, чтобы пассажиры добрались до места назначения. В частности, на однопутных участках отдаем предпочтение пассажирским поездам перед грузовыми. Просим пассажиров отнестись с пониманием к тем непростым условиям путешествия, которые вызваны независимыми от "Укрзализныци" обстоятельствами. Лично благодарю персонала "Укрзализныци", работникам вокзалов и станций, которые в эти дни работают сверхурочно, чтобы обеспечить движение поездов", - сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.
Также сообщается, что сейчас вокзалы и станции работают в усиленном режиме, дежурные по станциям и начальники станций переведены на круглосуточный режим работы. В "Укрзализныце" также осуществляется постоянное дежурство руководящего состава и причастных специалистов.
Кроме того, для информирования пассажиров на железнодорожных станциях и вокзалах осуществляются объявления о времени задержки поездов. В случае необходимости пассажирам предоставляются услуги по размещению в комнатах отдыха, в первую очередь детям.
На вокзалах и станциях работают дополнительные билетные кассы для возврата проездных документов. По состоянию на утро 28 сентября пассажиры уже вернули 5263 проездных документов на сумму более 987 тыс. грн.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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