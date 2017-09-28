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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 Парубий о пожаре в Калиновке: Почти уверен - это диверсия, спланированная работа агрессора

парубий

Парубий подчеркнул, что чрезвычайное происшествие на военном складе вблизи Калиновки является ударом по безопасности государства.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что на военном складе вблизи Калиновки, где 26 сентября возник пожар и взрывы боеприпасов, была совершена диверсия. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По моему убеждению, почти уверен - это диверсия. Я уверен, что это спланированная работа агрессора, в том числе и внутри нашей страны", - отметил Парубий.

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При этом он подчеркнул, что это "не снимает ответственности с тех, кто не предоставил необходимого обеспечения, необходимой охраны складам украинских боеприпасов".

Также Парубий отметил, что чрезвычайное происшествие на военном складе вблизи Калиновки является ударом по безопасности государства.

По словам Председателя Верховной Рады, окончательные выводы о последствиях ЧП будут по результатам работы следователей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Было выделено 11 млн. Можно было сделать все, чтобы там не было диверсантов в виде лося, о которых напечатал Бутусов", - Матиос об охране артскладов в Калиновке. ВИДЕО

Отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он инициативу об отставке министра обороны Степана Полторака, Парубий сказал, что не слышал о такой инициативе.

На уточняющий вопрос об отставке начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины Виктора Муженко, спикер отметил, что должно быть проведено расследование.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Когда ахметов перестал возить гумманитарку
Парубий о пожаре в Калиновке: Почти уверен - это диверсия, спланированная работа агрессора - Цензор.НЕТ 3140

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очередной "львивьський батяр".. то есть ,как в совке говорили - "группа компетентных товарищей"
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Поки немає висновків незалежного розслідування, робити заяви - тупо! Краще б Парубій створив депутатську комісію з залученням активістів та громадських експертів, а не киздів в мікрофон!
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никакого "незалежного" расследования не будет. Хватит уже жить романтикой. Гоп-компания к власти пришла не для того,чтоб в демократию играться.
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буревестник революции превратился в жирного индюка
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После Калиновки джавелины как хранились на складах в США, так и будут там хранится.
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Малоросс - ваших двух вчера поймал ИГИЛ под Дейром! Интересно - будут головы резать иль сожгут, как турков под Бабом!
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Ты умник картавый недоразвитый революционер , сделай чтоб в верховной раде ублюдки депутаты голосовали сами за себя .
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Воровать не надо, тогда и диверсантов не будет.
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думаю из политиков новой волны , парубий дешевле всех обошёлся нашему олигархату
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ага , проспал что ли , уже все заднюю дали , а этот тормоз дальше прёт
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не, это хитрый лис, для него самая нормальная версия, чтобы никого из можновладцев не обвинить, мало ли...
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он не тормоз, он медленный газ, вот и прет по инерции
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ЭксперД нарисовался!
Разговаривать внятно не может, зато может шото булькнуть, шобы не отстать от своих хозяев.
Ну-ну...
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ЭксперД нарисоваля!
Разговаривать внятно не может, зато может шото булькнуть, шобы не отстать от своих хозяев.
Ну-ну...
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Та навчіться вже хоча б булькати в унісон. Бо кожний наступний спростовує слова свого соєвого папірєдніка.
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Хто всрався!?
Нэвистка!
Ну покуда будут военные слады,будут и диверсанты которые их будут взрывать!
А что,дифект не знал об этом на четвертом году войны?
И он не знал,что склады потому и охраняют,что бы их не взорвали диверсанты.
Вобщем,что неполноценный может еще сказать!
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Как хорошо быть еПаньком с постоянной задержкой в умственном развитии и восприятии реальности как у Логопеда,вот на хрена вы ему ЛОСЯ показали,теперь он уверен что именно так выглядит кАзлорылый кацапский беспилотник,и этот идиЙот нами управляет
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Нужно учится охранять склады (с)
Да, да, это все, что изрек из себя алкаш-диабетик!!!
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видиш как хорошо он всех помирил никто не виноват виноват проклятый диверсант
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идиот на идиоте и идиотом погоняет , вся суть современного украинского политикума
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Да, насколько я уважал парубия, настолько я его сейчас призираю. Андрей ты Иуда, с ценником, в 30 серебреников.
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Этот цирк уже реально не смешной. Один клоун переводит стрелки на другого, и так по кругу и между собой. Народ Украины за лохов держат?
Склад взорвался, а всё идёт к тому, что виноватых вообще никого не будет. Главное вовремя с трибуны и на камеру заявить - что "это удар по национальной безопасности" (что и так всем понятно без их душераздирающих заявлений)
ППЦ
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Тсссс, уже есть два виновника, погонялы "Дрон" и "Лось". Их ищут!
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Парубий трындит как дышит, не какая это не деверсия! А обычная халатность! Либо кража боеприпасов, и заметание следов.
Парубий о пожаре в Калиновке: Почти уверен - это диверсия, спланированная работа агрессора - Цензор.НЕТ 4899
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Грандиозный "феерверк" под Винницей это подарок пуйла на день рождения Пороха, это ежу понятно что не бывает таких совпажений. Другое дело что это уже превратилось в систему по разоружению Украины и "мирный план". У Порошенка видно что короткая скамейка запасных кадров никак не могут уволить Муженко после 2014, Гонтареву никак не могут уволить из Нацбанка, в отпуске сидит.
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Кого интересует, что там палубий в голове у себя крутит?
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И я даже зеаю кличку диверсанта - лось. Интресно, в маетки наших бонз может лось проникнуть. Судя по заборам нет. А на склад спокойно. Он под киевом не малый участок леса быстренько огородили И ничего. Охрана бдит. Никого не пропускает. А тут блин проходной двор. Да еще возр охраняет. Пипец. И кто то там говорит у нас война. Какие там диверсанты. Ут они и нафиг не надо. Сами пуйлу поможем. Офигеть можно.
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"...впевнений - це диверсія, спланована робота агресора..." - агресори да диверсанти сидять в президентському кріслі,парламенті,міністерських кріслах і т.д.

Інакше всю ту саботажну та бездарну компашку і не назвеш!!!
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Просто задумаемся над тем, что граждане страны - агрессора имеют упрощенный режим перехода нашей границы и облегченный режим пребывания на нашей территории.

То есть, гражданин Бразилии или Аргентины - стран, которые никогда в истории не совершавшали агрессии против Украины, должны получить визу, пройти паспортно-визовый контроль и находиться на территории Украины срок, указанный в визе.

А гражданин страны - агрессора имеет привилегии перед гражданами большинства стран мира. Если есть пример абсурда, в этой области, более кричащий, то нам он просто не известен.

Мы глубоко убеждены, что все это нужно прекращать раз и навсегда, или хотя бы на несколько десятилетий.

В идеале - следовало бы из РФ отозвать всех до единого дипломатов, как делает любая страна в случае войны. Все равно, неизбежные контакты происходят либо на нейтральной территории, либо через посредников.

Де-факто, дипломатия с РФ умерла. После этого надо закрывать всю границу с Россией. Закрывать крепко и основательно, с минными полями, автоматическими системами ведения огня и прочим.

Может возникнуть простой и правильный вопрос о том, как напрямую зависит взрыв артиллерийского склада и ужесточение пребывания россиян на территории Украины.

Отвечу так. Сразу это не станет решением вопроса, ибо дело зашло слишком далеко и российская агентура укрепилась основательно.

С другой стороны, мир имел возможность наблюдать массовую остановку террористической деятельности, в разных частях света сразу после гибели совка. ИРА, палестинские террористы и прочие сразу сбросили обороты и многие - самораспустились. То есть, желающие видеть, увидели центр мирового терроризма четко и без двусмысленности. Нам надо двигаться именно в этом направлении.

Причем, тут речь идет о коллективной ответственности, ибо война - коллективная ответственность за все. Наши потри в личном составе, технике и боеприпасах во время войны не требуют выяснения того, кто конкретно сделал фатальный выстрел.

Противник, в его коллективном выражении, должен быть уничтожен и все тут. Понятно, что мы должны найти пособников противника среди наших граждан, но страна агрессор должна отвечать в целом. Однако мы должны действовать так, чтобы всем была понятна причинно-следственная связь.

Мы должны исходить из принципа, что любые подобные действия, в ходе войны, выгодны противнику, а потому - отвечаем противнику. Москва должна четко понимать, что даже удачная операция ее агентуры, будь то ночной взрыв на арт складах, или убийство кого-то типа свидетеля по делу Януковича или наших сотрудников военной разведки или СБУ, выльются в молниеносную реакцию для РФ.

Просто те, кто ведет планирование подобных операций, не останавливаются на самом факте исполнения замысла. Они просчитывают последствия этих действий, учитывая плюсы и минусы. Если минусов они не усматривают, то проведение операции утверждается почти автоматически и на чрезвычайно низком уровне.

Чем больше минусов, тем более серьезным должно быть окончательное решение и тем более высокая инстанция его принимает. Мы обязаны показать как можно больше минусов и тем самым усложнить задачу противника вплоть до такого состояния, когда ее проведение просто утратит смысл.

По факту же, мы ни разу не показали подобной реакции. При самых болезненных ударах, которые нам наносил враг, мы не приняли ни одного глобального ответного действия, которое фундаментально меняло бы расклад сил.

Простой и наглядный пример адекватного и своевременного ответа, мог бы выглядеть и так.Известно, что в Крыму уже разгромлены все церкви Киевского патриархата. Там фактически ликвидированы органы самоуправления крымских татар. Об этом президент говорил с трибуны ООН.

Так вот, в случае с разгромом церкви КП, в тот же день должен был последовать ход по ликвидации церквей МП в Украине. Они должны были приравняться к коммерческим организациям, с декларацией немалых доходов и всех соответствующих выплат.

Или, разгон меджлиса крымских татар в тот же день должен был закончиться закрытием всех российских общественных организаций и СМИ с участием российского капитала.

Поэтому, ночной взрыв складов должен бы иметь продолжение утром, когда объявляется визовый режим прямо сейчас, через несколько часов.

Произошло что-то еще или россияне начали военные игрища у наших границ, мгновенная реакция в виде 72 часов на высылку всех российских дипломатов и эвакуацию своих. Еще что-то такое произошло - объявление 72-х часов на сборы и выезд всех лиц с паспортом РФ.

С этой бешенной бензоколонкой надо поступать как с собакой Павлова, путем выработки условного рефлекса.

Россия должна знать, что любая, даже тайная попытка нагадить Украине, не останется без ответа.Конечно, было бы лучше организовать подрыв арсенала или топливной базы ЧФ в Севастополе, но есть и другие, не менее болезненные варианты ответа.

И последнее, читатели из Московии часто обвиняют нас в русофобии. Тут следует уточнить терминологию. Дословно этот термин означает боязнь русских.

Наверняка они живут в параллельной реальности, если считают, что их тут боятся, или же они оперируют словами, не понимая их смысла, а скорее - и то, и другое - одновременно. Так вот, страха давно нет.

Ненависть - есть, презрение - тоже есть, а вот со страхом господа ошиблись.

В общем надо брать на вооружение опыт Израиля, который никому и ничего не прощает,

Его враги знают об этом и потому что-то такое сделать решаются только смертники, которым все равно как попасть в морг.

Мы уже можем себе позволить реагировать адекватно и надо начинать прямо сейчас. Кстати, 1 октября - вот оно, с этого числа как раз хорошо бы ввести визовый режим с РФ.

anti-colorados
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Склад взорвали американцы! Когда свои, то Парубий 100% уверен, что Россия, а "если "почти уверен" - то америкосы!
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Так уверен или почти? Бедолага. Постоянное раздвоение. И это спикер( со справкой). Наверное из 42млн лучший представитель. Если ТАКИЕ наши лидеры- переможымо. Как же надо не уважать себя что бы назначить принимать законы и руководить главным законодательным органом человека...ну вообщем со справкой. Что ж удивляться тому что у нас происходит?
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Парубию - Да спланированная, да работа, да агрессора. Только это не диверсия, а точный удар в четко обозначенное для врага место. И не ищите беспилотника, и в стельку пьяных офицеров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий о пожаре в Калиновке: Почти уверен - это диверсия, спланированная работа агрессора
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