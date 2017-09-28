 Обвинить меня не получится, - Муженко о пожаре в Калиновке

Как передает Цензор.НЕТ, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что умелые, слаженные и "даже героические" действия военных под городом Калиновка в Винницкой области позволили локализовать и в течение 16 часов потушить пожар на складах с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом Виктор Муженко написал на своей странице в Facebook.
По мнению Муженко, вовремя принятые решения командования позволили избежать потерь личного состава и местных жителей. В тушении было задействовано 7 танков. В конечной фазе тушения осуществлено до 10 вылетов авиации ГСЧС.
Силами 32 инженерно-технических групп организовано разминирование территории, всего к работе будут привлечены 50 таких групп.
"Совместно с СБУ, ГСЧС, НГУ и Национальной полицией Вооруженные Силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы. Искренне благодарен за оперативное реагирование и взаимовыручку. Поддержка органов государственной власти и местного самоуправления была бесценна и беспрецедентна в экстремальной ситуации, - пишет он. - Об эмоциональном фоне и нагнетании истерики. Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, которые стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных Сил".
По мнению Муженко, такие люди преследуют выполнение враждебной задачи: убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, "сбить доверие к армии".
"Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе", - добавил он.
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іншими словами "сядуть усе", "я виконував все,що мені наказував говнокомандуючий главмармелад",
а "зараз я за це буду крайнім"
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1. был в партии регионов
2. в 2014 сказал, что российских войск на Донбассе нет.
Что это???
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История с полковником будановым ничему не научила этого дибила?
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этого типулю
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Сталин бы давно тебя, Муденко, к стенке поставил за ущерб
Ну нет слов от наглости . Мог бы от стыда в отставку подать . Так еще и огрызается
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Гелетей тогда взял на себя непосредственное руководство Иловайской операцией - это общеизвестный факт.
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а как на счет того что бы не допускать . пресекать саму возможность подобных ЧП ?
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Це ненадовго...Каштанів на вас всіх вистачить...
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Ключевая фраза. Потяну за собой президента, если будут попытки все списать на меня. Вот как это надо понимать.
Никто и не возражает. Начнем с президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
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Построением "вертикали власти" очень любит )(уйло заниматься на Кацапстане. Так что может вы со своей "вертикалью" свалите к мышебратьям?
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- то, что ты в это веришь, мы поняли еще по дебальцево!
> выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе
- шо ж ты так свою вертикаль-то палишь, верховного светишь. он тя по головке-то не погладит. то, что он тебя до сих пор званиями обвешивал, не означает, что в случае сильного шатания собственной табуретки он тебя не сольет. хотя, понимаю откуда твоя вера: до сих пор никого не отдал. даже гелетея. но все ж меняется...
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А жидам такий якраз і потрібен. Горе-горе і ще раз горе Україні і її безмозглому народу від таких проблядей !
Муженко, якщо ти застрелишся, ні армія, ні держава нічого не втратять !
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