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 Обвинить меня не получится, - Муженко о пожаре в Калиновке

муженко

Начальник ГШ просит не расшатывать боеготовность армии.

Как передает Цензор.НЕТ, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что умелые, слаженные и "даже героические" действия военных под городом Калиновка в Винницкой области позволили локализовать и в течение 16 часов потушить пожар на складах с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом Виктор Муженко написал на своей странице в Facebook.

По мнению Муженко, вовремя принятые решения командования позволили избежать потерь личного состава и местных жителей. В тушении было задействовано 7 танков. В конечной фазе тушения осуществлено до 10 вылетов авиации ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саперы изъяли в Калиновке 12 взрывоопасных предметов. Жители военного городка начали возвращаться в свои дома, - Минобороны

Силами 32 инженерно-технических групп организовано разминирование территории, всего к работе будут привлечены 50 таких групп.

"Совместно с СБУ, ГСЧС, НГУ и Национальной полицией Вооруженные Силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы. Искренне благодарен за оперативное реагирование и взаимовыручку. Поддержка органов государственной власти и местного самоуправления была бесценна и беспрецедентна в экстремальной ситуации, - пишет он. - Об эмоциональном фоне и нагнетании истерики. Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, которые стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных Сил".

По мнению Муженко, такие люди преследуют выполнение враждебной задачи: убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, "сбить доверие к армии".

"Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе", - добавил он.

Обвинить меня не получится, - Муженко о пожаре в Калиновке 01

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Совковый генерал и ответ совковый. За свою жопу беспокоиться, а не за потерю боеприпасов и ущерба, нанесенное населению.
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Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе", - добавил он.- Дает понять Пети,что все в одной лодки плывут?Тот наверно уже тяпнул с горя от такого намека
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А я согласен с предложением Муженко. Садить всю вертикаль начиная с Порошенко.
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Вся страна вообще за то,что бы всю эту вертикаль превратить, так сказать в "горизонталь")
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А что скажешь про жуликов и воров в Кремле ?
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Пусть ими занимается РФ. Меня больше интересует Украина. Ukraine- first!
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Ты хотел сказать прокуратура РФ ? Может все таки трибунал где-нибудь в Нидерландах ?
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Для тех, кто еще не понял - обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. --

іншими словами "сядуть усе", "я виконував все,що мені наказував говнокомандуючий главмармелад",
а "зараз я за це буду крайнім"
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Для Петра, как поступить с Муженко, - это лакмусовая бумажка......Так что придется лишить........
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Муженку правильно треба було діяти не при гасінні пожежі, а ДО того.
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Присосался кормушке как пиявка тяжелого его теперь от туда будет убрать! В нормальной адекватной стране его бы уже убрали с должности! тупоголового совка Муженко нужно было еще выгнать сраной метлой со службы еще тогда, когда он заявлял, что на Донбассе российской армии нет. Вообще он обязан еще ответить за котел в Дебальцево.
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человечек:
1. был в партии регионов
2. в 2014 сказал, что российских войск на Донбассе нет.

Что это???
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К "деятельности" этого генерала давно должно быть приковано внимание военной контрразведки,СБУ....Везде,где глобальные ЧП в ВСУ мелькает среди подозреваемых одна фамилия-Муженко.Хоть то дело об истинном виновнике "подставленного" террористам ИЛа сч десантниками,хоть то "котлы" в которых таки просматривается факт "затягивания" в них украинских батальонов,хоть "случайные" серийные пожары военных складов...
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"обвинить меня не получится, я все предусмотрел"
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"Когда не работают законы - начинает работать суд Линча!"...
История с полковником будановым ничему не научила этого дибила?
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вроде как Кровавый Пастор уже назначил
этого типулю
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А за выход из иловайска кто созванивался? И в колонны строил ребят для расстрела? .
Сталин бы давно тебя, Муденко, к стенке поставил за ущерб
Ну нет слов от наглости . Мог бы от стыда в отставку подать . Так еще и огрызается
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Иловайск полностью на совести Гелетея. На Муженко ответственность за Дебальцево. Ну и что вовремя киборгов не вывел из ДАП.
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до твого відома, дефективне - військами керує Генеральний штаб на чолі з головнокомандуючим - начгенштаба. А міністр оборони - у час війни навіть посади такої немає.
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Те, що ви навчилися писати українською, не дає вам права писати хамською. Працюйте над собою, Бог в поміч.
Гелетей тогда взял на себя непосредственное руководство Иловайской операцией - это общеизвестный факт.
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в общем так понимаю наша армия научилась быстро и профессионально бороться с такими масштабными катастрофами

а как на счет того что бы не допускать . пресекать саму возможность подобных ЧП ?
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Виродки почувають себе безкарними!!!!!!!
Це ненадовго...Каштанів на вас всіх вистачить...
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ты сука баран и в штабе твоем бараны. вам сигналов до этого мало было? после первых взрывов еще нужно было обеспечить ВСЕ склады надёжной охраной, а не языком своим трепать что тебя не получится обвинить.
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Звичайно, поки президент злодій та брехун порошенко тебе звинуватити не вийде, але коли порошенко піде з поста президента, ти за все відповіш.
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"Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе".

Ключевая фраза. Потяну за собой президента, если будут попытки все списать на меня. Вот как это надо понимать.
Никто и не возражает. Начнем с президента Украины Петра Алексеевича Порошенко.
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Он не понимает что вариант Ч( Чуркин Чечетов) еще никто не отменял
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Понимает, что может быть все. Но Порошенко не пойдет на это. Слишком уж все будет очевидно.
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Помните, я вчера дважды это говорил- этого черта не привлекут! А крайним окажется Грицак. Шось Муженко знает такое, о чем Грицак и не догадывается.
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Он знает кто по Иловайск договаривался и по Славянску.
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нельзя обвинять говнокомандующего и муженко, а то Путен нападет!
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Чувствуется, что по-ходу дела, Матиос 100% выяснит - виновны Бутусов и лось!!!) Муженко невиноват!
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"Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе"

Построением "вертикали власти" очень любит )(уйло заниматься на Кацапстане. Так что может вы со своей "вертикалью" свалите к мышебратьям?
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4 склада взрываются а оно что то простите вякает Да по нему уже военный трибунал плачет
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Сука! В нормальній країні командувач сам взяв би на себе відповідальність і подав у відставку, а тут чергова диверсія що приносить міліонні збитки та несе колосальну шкоду репутації держави, тоді коли ми просимо у всіх дати нам зброю, щоб оборонятися віб кацапів, ця сука говорить, що він в цьому не винен!!! На палю його!
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Шобло-йобло непотопляемое! Муженко шантажирует Петю, что все расскажет о его делишках и Гелетея во времена Илловайска....
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Вот и отлично. Пусть здают друг друга. Такая круговая порука Украине не нужна.
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иди на пенсию...ты и так наделал делов..в отставку
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Явні багаточисельні ознаки некомпетентності
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Служебное несоответствие Главкома?Котлы и 4-е склада,-боевой мужик Муженко,Достоен звания Героя России.
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Итог: Виноват враг.А если Муженко уволят - вооружённые силы Украины развалятся.
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нет такого пиздеца, который муженко не сможет назвать перемогой
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Назовіть хоч одного українського політика, котрого не обісрали. Хоч одне прізвище! Одне!
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у него проеб Дебальцево перемога, а тут какой-то склад...
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Главное: запомните это все! Как, когда и кто по персоналиям! А то у нашего народа память коротка. Новая власть на радостях победы, дорвавшись до кормушки, все простит или спустит на тормозах, разыгрывая для народа шоу- спектакли с так.наз."обвиняемыми".)))
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О, (перелік регалій) Начальник ГШ - Обвинить меня не получится, - Муженко о пожаре в Калиновке. Максимально скорочений текст.
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муженку отдать под трибунал и по закону военного времени...Шлепнуть!
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так війни ж нема. Особливо її нема для чоколядної кодли.
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> Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся.
- то, что ты в это веришь, мы поняли еще по дебальцево!

> выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе

- шо ж ты так свою вертикаль-то палишь, верховного светишь. он тя по головке-то не погладит. то, что он тебя до сих пор званиями обвешивал, не означает, что в случае сильного шатания собственной табуретки он тебя не сольет. хотя, понимаю откуда твоя вера: до сих пор никого не отдал. даже гелетея. но все ж меняется...
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Я так понял, что эта сука еще и на орден напрашивается за героическое тушение пожара. А еще можно за героический расстрел наших солдат под Иловайском
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В Японии от такого позора любой чиновник себе харакири бы сделал. Этот стесняется. Надо ему помочь.
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Что - то у нас много генарал-полковников на солдатскую душу!
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Шо оно мелет?Походу он уже в другой реальности,или не понимает что это уже 4-я атака на склады,а виновных так и нет. P.S.Вообщето населением занимались волонтеры,пока военные говорили "нет приказа" (насколько я понял из новостей за эти дни).И не стыдно ублюдкам,что им жопы волонтеры прикрывают на 4-й год войны!!!!
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Схоже, що ця проблядь в чоловічій іпостасі вже геть втратив відчуття міри.
А жидам такий якраз і потрібен. Горе-горе і ще раз горе Україні і її безмозглому народу від таких проблядей !
Муженко, якщо ти застрелишся, ні армія, ні держава нічого не втратять !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинить меня не получится, - Муженко о пожаре в Калиновке
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