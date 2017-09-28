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 Обвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся, - Муженко о пожаре в Калиновке

муженко

Начальник ГШ просит не расшатывать боеготовность армии.

Как передает Цензор.НЕТ, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что умелые, слаженные и "даже героические" действия военных под городом Калиновка в Винницкой области позволили локализовать и в течение 16 часов потушить пожар на складах с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом Виктор Муженко написал на своей странице в Facebook.

По мнению Муженко, вовремя принятые решения командования позволили избежать потерь личного состава и местных жителей. В тушении было задействовано 7 танков. В конечной фазе тушения осуществлено до 10 вылетов авиации ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саперы изъяли в Калиновке 12 взрывоопасных предметов. Жители военного городка начали возвращаться в свои дома, - Минобороны

Силами 32 инженерно-технических групп организовано разминирование территории, всего к работе будут привлечены 50 таких групп.

"Совместно с СБУ, ГСЧС, НГУ и Национальной полицией Вооруженные Силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы. Искренне благодарен за оперативное реагирование и взаимовыручку. Поддержка органов государственной власти и местного самоуправления была бесценна и беспрецедентна в экстремальной ситуации, - пишет он. - Об эмоциональном фоне и нагнетании истерики. Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, которые стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных Сил".

По мнению Муженко, такие люди преследуют выполнение враждебной задачи: убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, "сбить доверие к армии".

"Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе", - добавил он.

Обвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся, - Муженко о пожаре в Калиновке 01

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Результати його служби свідчать, що він або недоумок, або просто виконує завдання із знищення боєготовності української армії.
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...мда - таке звичайно , таке цинічне бЛеяння - та цинічне бла бла бла , може бути напевне лише у нас .....- коли там вийде Указ про присвоєння воєнних чинів , винагород , орденів та медалів ....- вони ж цього заслужили ..., слУжітелі Батьківшини ...
...дальше будуть ще пЕремоги...
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Стогін совкового замполіта !!! А ось висновки правильні !!! На рибалку !!!
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яку рибалку? за мильенные ущербы на рыбалку? так мы никогда из жопы не выберемся!!!
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Эта гнида чувствует,что своей смертью может не умереть.
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выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе.....ти шо , на пецю намекаешь...та хто ж його посадэ...з ним трамп не дужэ хочэ заципаться....
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Станислав Речинский

Читаю: "Накануне взрывов в Калиновке в Винницкой области задержали несколько диверсионных групп.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.
"Это точно диверсия. В связи с этим и нашими разведданными ещё с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это дело не одного человека. И два дня проходили поиски и ведение этих групп. Основная масса их цели были определены - и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство", - рассказал Мисюра."
Интересно было бы на членов этих ДРГ посмотреть. А теперь немного деталей. Склад охранялся военизированной охраной. С наганами. Снаряды лежали и лежат не в бункерах, а на земле. Плюс -- куча деревьев на территории складов. Поджечь эти склады мог пьяный бомж. Дроны там и нафиг были не нужны. Печальный опыт Балаклеи и складов в Мариуполе ничему не научил. В Мариуполе снаряды лежали вообще в силосных ямах. Пожар охрана складов видела за 5 часов до того, как он подошел к складам. Они даже не вырыли траншей на его пути, не вызвали пожарных. Тупо надеялись, что ветер подует в другую сторону.
Реагирование в Калиновке на взрывы тоже было удивительным. Ни ВСУ, ни СБУ не реагировали никак. Областные власти тоже. Действовала только полиция. Аброськин за два часа стянул туда сотрудников из трех областей, которые и обеспечивали порядок и эвакуацию. Областные власти даже не догадались прекратить, к примеру, автобусное движение в Калиновку. И люди начали раскачивать стоявшие в оцеплении полицеские машины, чтобы сесть в автобусы. Власти их тупо не информировали. То есть, планов действия в условиях ЧП у них просто нет. Или они не желают их исполнять. Муженко за все эти проебы должен уже сидеть в тюрьме, а не в своем кресле. Кстати, странно, что НАБУ не интересуется таким многомиллионным вредительством. Есть ли у нас еще такие масштабные склады? Есть. Например, на окраине Львова.
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Хай котиться геть з своїми совковими виправданнями своєї дупи... Про те, якої шкоди завдав людям, країні, через своїх підлеглих - а ні гу-гу! СОВОК, ВІН СОВКОМ І ЗДОХНЕ! Геть з армії, годі совка!
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Муженко медаль на очко. Цуки - никакой ответственности у них нет, а значит, нахрен всех включая преза.
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Та не, получается пока нахрен нас, включая склады!
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Самое интересное так это то что некий Юрий Бирюков ещё в 23:00 26 сентября 2017 заявил, что взрывы в Калиновке - диверсия. Потом возникла информация про ДРГ. Честно говоря вопрос чисто риторический, а как ДРГ причём их там было вроде "несколько", появилась в центре Украины? Акак в Мариуполе было дело? А в Балаклее? Это всё снова Вовка Путин? Ну так я Вам скажу Вовка не ***ло, а классный чувак, только посмотрите как он организовует ДРГ и брорсает их на нашу территорию я просто боюсь спросить не на белых ли КАМАЗах? И ещё из интересного. Муженко где-то ляпнул, что по итогам расследования наказаны 120 человек: 80 вроде по тем случаям, что имело место ранее и 60 по последним. Я вот не понимаю 120 понесли наказание, а в сумме получается 80+60=140. Или у меня плохо с математикой? Так что ждите ДРГ из МО Украины в своём городе....
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За его перечнем заслуг, по мнению Муженко он заслуживает и большего--генералиссимуса.
Да, можно быстро тушить пожар, выводить людей, а можно просто не допустить того, что случилось, имея подчиненных, ГУР(не надеяться на СБУ) и многое другое. Идет война,и ты обязан делать быстро не только когда горит, но действовать и предвидеть на опережение.
А раз оправдываешься, так неумело, да еще как личная заслуга--совковое мышление,совковый генерал. Хотя лампасы на штанах, еще не говорят что настоящий генерал, ведь лампасы есть и на спортивных штанах.
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Похож он чем-то на товарища прапорщика из ДМБ.
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Усіх хенералів - "патріотів" із Генштабу разом з паном Муженко у відставку і на пенсію в Калинівку охороняти склади від лосів і диверсантів...
Вийшли увечері із песиками на прогулянку й хай відганяють диверсантів і комарів... і повітря свіже і природа радує. а якщо вже пропустять лося і він випадково рогом зачепить ящик із снарядами, то тоді вже прилюдно похоронимо наших "дорогих" хенералів із усіма відзнаками і почесно...
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чому це бойових генералів на охорону? В АТО на передову в траншею разом з солдатами.
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Ви, Володимире, думаєте що від них на передовій буде користь?.. вони зразу ж підуть домовлятися ...
хіба що увесь підрозділ сформувати тільки із одним хенералів і полковників, то тоді вже їм нікуди буде діватися, прийдеться воювати... щоб вижити...
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я за Ваш другий пункт (його і мав на увазі), а за спинами поставити головорізів з нацгвардії. Взагалі можна створити штрафбати і всю цю шалупонь туди звалювати.
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"даже героические" действия военных.

Герои это те кто расплачивается за чужие ошибки. Если бы каждый делал свою работу хорошо, не было бы потребности в героях.
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Это оно кому угрожает? Антоше или Виннику?
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Пока рошен - липецкий предатель при власти, таким агентам мордора как нуженко, ничего не будет. Эта гнида еще хочет и на новый срок пойти.
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Муженко просит не расшатывать под ним его кресло?
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Главное, чтобы мусора хорошенько шманали АТОшников на предмет "оружия".
А диверсионные группы и взрывы складов это так себе, мелочь. Они системе негодяев и воров во власти не помеха.
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нужно генералисимуса Мужленко дать!!!! мож тада....
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===По мнению Муженко, такие люди преследуют выполнение враждебной задачи: убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, "сбить доверие к армии===

Конечно, мы принимали парад в Киеве, цепляли звезды тна погоны, а не спасали Иловайск
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Он у его дружбанов братья в Параше служат
новость старая, но било такое
У заместителя руководителя Генштаба брат служит в России - СМИ

http://news.bigmir.net/ukraine/841090-U-zamestitelja-rukovoditelja-Genshtaba-brat-sluzhit-v-Rossii---SMI
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Нова версія у Матіоса (від Матіоса)... (на рівні другого тепловізора): "... самі здетонували..."!
Тобто в ніч з 26 на 27 вересня, коли "президенські" іменини, випадково лось забрів на склади і вирішив почесати собі бік об ящики з боеприпасами до "градів" чи "смерчів"... та й зсунув один, в якому самостійно, за висловленнями пана Толяна Матіоса, й здетонували замостійно ракетні заряди...
Звичайно ж порушника не знайшли, бо він ... розчинився у тривимірному просторі...
"Відповідальні за галоші не можуть коментувати вибухи на складі" - новий шедевр від пана Матіоса... Цікаво це кого пан Матіос мав на увазі. випадково не пана Президента України Петра Порошенко чи може Прем'єр-міністра України Вовочку Гройсмана, який завідував із юнацьких років торгівлею різними товарами, й галошами теж...
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держава, яка не виконує своїх функцій, приречена на самознищення... українці ще не доросли до права мати свою державу, судячи з того, що відбулося за останні 25 років...
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Долбодятел!Создал проблему,и лихо ее решил! героя Украины заслужил!
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яка б трагедія в Україні не відбулася, ніхто не несе ніякої відповідальності, навіть політичної... і найстрашніше, що суспільство мовчки ковтає будь-які знущання над здоровим глуздом з боку влади... "Повоняли й забудуть", як влучно сказав про нас зорян і шкіряк...
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А кого обвинять? ДРГ ?...
Организация охраны и обороны объектов чья задача и ответственность?
Читать противно!
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такие как ты , должны сами подавать в отставку , а дальше уже все решит суд , комиссии и главнокомандующий !
Но вы суки держитесь за кресла мертвой схваткой.
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Восхвалять себя и своих подчиненных в героических подвигах по устранению последствий взрыва по крайней мере гнусно! Спрашивается: где вы были до того? Почему не обеспечили охрану важного военного объекта? И ещё: сколько военных складов взорвано за последние годы?! Кого наказали? Какие меры приняли? Пострадал стрелочник.... Большие звёзды получили награды и повышения! Всё противно..., хочется взять в руки АК
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А при чем здесь удачность/неудачность операции по устранению последсвий взрыва, тогда, когда прощелкали саму диверсию??? Манипуляция и попытка сдвига ответственности.
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Складывать снаряды как дрова, да ещё и нарушать нормы плотности. Это и правда не бездействие, это осознанный саботаж.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся, - Муженко о пожаре в Калиновке
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