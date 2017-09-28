 Обвинить меня и моих подчиненных в бездействии не удастся, - Муженко о пожаре в Калиновке

Как передает Цензор.НЕТ, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что умелые, слаженные и "даже героические" действия военных под городом Калиновка в Винницкой области позволили локализовать и в течение 16 часов потушить пожар на складах с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Об этом Виктор Муженко написал на своей странице в Facebook.
По мнению Муженко, вовремя принятые решения командования позволили избежать потерь личного состава и местных жителей. В тушении было задействовано 7 танков. В конечной фазе тушения осуществлено до 10 вылетов авиации ГСЧС.
Силами 32 инженерно-технических групп организовано разминирование территории, всего к работе будут привлечены 50 таких групп.
"Совместно с СБУ, ГСЧС, НГУ и Национальной полицией Вооруженные Силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы. Искренне благодарен за оперативное реагирование и взаимовыручку. Поддержка органов государственной власти и местного самоуправления была бесценна и беспрецедентна в экстремальной ситуации, - пишет он. - Об эмоциональном фоне и нагнетании истерики. Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, которые стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных Сил".
По мнению Муженко, такие люди преследуют выполнение враждебной задачи: убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, "сбить доверие к армии".
"Для тех, кто еще не понял: обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе", - добавил он.
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...дальше будуть ще пЕремоги...
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Читаю: "Накануне взрывов в Калиновке в Винницкой области задержали несколько диверсионных групп.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил сотрудник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.
"Это точно диверсия. В связи с этим и нашими разведданными ещё с 25 числа в Винницкой области под видом антитеррористических учений были проведены обыски и преследования диверсионных групп. Да, это дело не одного человека. И два дня проходили поиски и ведение этих групп. Основная масса их цели были определены - и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство", - рассказал Мисюра."
Интересно было бы на членов этих ДРГ посмотреть. А теперь немного деталей. Склад охранялся военизированной охраной. С наганами. Снаряды лежали и лежат не в бункерах, а на земле. Плюс -- куча деревьев на территории складов. Поджечь эти склады мог пьяный бомж. Дроны там и нафиг были не нужны. Печальный опыт Балаклеи и складов в Мариуполе ничему не научил. В Мариуполе снаряды лежали вообще в силосных ямах. Пожар охрана складов видела за 5 часов до того, как он подошел к складам. Они даже не вырыли траншей на его пути, не вызвали пожарных. Тупо надеялись, что ветер подует в другую сторону.
Реагирование в Калиновке на взрывы тоже было удивительным. Ни ВСУ, ни СБУ не реагировали никак. Областные власти тоже. Действовала только полиция. Аброськин за два часа стянул туда сотрудников из трех областей, которые и обеспечивали порядок и эвакуацию. Областные власти даже не догадались прекратить, к примеру, автобусное движение в Калиновку. И люди начали раскачивать стоявшие в оцеплении полицеские машины, чтобы сесть в автобусы. Власти их тупо не информировали. То есть, планов действия в условиях ЧП у них просто нет. Или они не желают их исполнять. Муженко за все эти проебы должен уже сидеть в тюрьме, а не в своем кресле. Кстати, странно, что НАБУ не интересуется таким многомиллионным вредительством. Есть ли у нас еще такие масштабные склады? Есть. Например, на окраине Львова.
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Да, можно быстро тушить пожар, выводить людей, а можно просто не допустить того, что случилось, имея подчиненных, ГУР(не надеяться на СБУ) и многое другое. Идет война,и ты обязан делать быстро не только когда горит, но действовать и предвидеть на опережение.
А раз оправдываешься, так неумело, да еще как личная заслуга--совковое мышление,совковый генерал. Хотя лампасы на штанах, еще не говорят что настоящий генерал, ведь лампасы есть и на спортивных штанах.
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Вийшли увечері із песиками на прогулянку й хай відганяють диверсантів і комарів... і повітря свіже і природа радує. а якщо вже пропустять лося і він випадково рогом зачепить ящик із снарядами, то тоді вже прилюдно похоронимо наших "дорогих" хенералів із усіма відзнаками і почесно...
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хіба що увесь підрозділ сформувати тільки із одним хенералів і полковників, то тоді вже їм нікуди буде діватися, прийдеться воювати... щоб вижити...
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Герои это те кто расплачивается за чужие ошибки. Если бы каждый делал свою работу хорошо, не было бы потребности в героях.
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А диверсионные группы и взрывы складов это так себе, мелочь. Они системе негодяев и воров во власти не помеха.
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Конечно, мы принимали парад в Киеве, цепляли звезды тна погоны, а не спасали Иловайск
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новость старая, но било такое
У заместителя руководителя Генштаба брат служит в России - СМИ
http://news.bigmir.net/ukraine/841090-U-zamestitelja-rukovoditelja-Genshtaba-brat-sluzhit-v-Rossii---SMI
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Тобто в ніч з 26 на 27 вересня, коли "президенські" іменини, випадково лось забрів на склади і вирішив почесати собі бік об ящики з боеприпасами до "градів" чи "смерчів"... та й зсунув один, в якому самостійно, за висловленнями пана Толяна Матіоса, й здетонували замостійно ракетні заряди...
Звичайно ж порушника не знайшли, бо він ... розчинився у тривимірному просторі...
"Відповідальні за галоші не можуть коментувати вибухи на складі" - новий шедевр від пана Матіоса... Цікаво це кого пан Матіос мав на увазі. випадково не пана Президента України Петра Порошенко чи може Прем'єр-міністра України Вовочку Гройсмана, який завідував із юнацьких років торгівлею різними товарами, й галошами теж...
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Дункан Маклауд?
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Организация охраны и обороны объектов чья задача и ответственность?
Читать противно!
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Но вы суки держитесь за кресла мертвой схваткой.
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