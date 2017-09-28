 После визита судей к Холодницкому суд арестовал $50 тысяч и папку для бумаг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение Печерского суда от 23 сентября.
Арестованы деньги и вещи, изъятые при обыске 21 сентября в кабинете №211 Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которым пользуется руководитель Назар Холодницкий.
Это 50 тысяч долларов, распределены в 5 пачек, бумажную папку для бумаг, лист бумаги, на котором от руки написано ходатайство подозреваемой Наталии Овчаренко к прокурору САП Валентину Мусияке. В ходатайстве подозреваемая просит закрыть уголовное производство № 4201600000000002089 от 11.08.2016. Также арестован лист бумаги с напечатанным текстом и кожаная папка с молнией и надписью "DWRB Днепропетровский завод по ремонту и строительству пассажирских вагонов".
Как известно, 23 сентября суд взял под стражу председателя Кировского суда Геннадия Подберезного и экс-судью Наталию Овчаренко.
Напомним, чо 21 сентября, в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого при попытке передачи взятки ГПУ и СБУ задержали председателя Кировского райсуда г. Днепр Геннадий Подберезный, а также судью этого суда Наталью Овчаренко. По версии прокуратуры, глава суда и судья пытались дать взятку главе САП в размере 300 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении последней. Их задержали при передаче части этой суммы - 50 тысяч долларов.
Бывшие судьи Кировского суда Наталия Овчаренко и Олег Ходасевич были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в апреле 2017 года. Их подозревают в получении взятки за вынесение более мягкого приговора. По версии следствия, речь шла о вымогательстве $ 30 тыс. На момент задержания судьи якобы получили около половины этой суммы.
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Или дали возможность переписать на родственников?
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Сколько нулей в номере дела? Трудно прочитать и запомнить. А разве нельзя установить (внедрить) нумерацию дел, чтобы было удобно читать, называть и фиксировать... Скажем, по три-четыре знака через точку (или через тире, или через дробь) : 420.1600.0000.0000.2089 , или что-то в этом роде...
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