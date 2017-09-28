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Все про:кредит (2083) МВФ (2457) Минфин (1188) пенсионная реформа (1015) Данилюк Александр (218)

 Ключевое условие для получения следующего транша МВФ - это пенсионная реформа, - Данилюк

кредит мвф долг транш фонд международный валютный

Министр финансов Александр Данилюк назвал ключевое условие для получения Украиной следующего транша МВФ

Принятие Верховной Радой пенсионной реформы является ключевым условием для получения Украиной следующего транша кредита Международного валютного фонда, заявил министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Ключевое условие для получения следующего транша - это пенсионная реформа", - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.

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попрошенки - пошли вы на ростов, за поребрик..
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там еще есть условие, если рост ввп выше 4% то проценты по кредиту растут в разы!
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Кстати, с латинского "реформа" переводится, как "перестройка".
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Не, вот тут он прав. Это ж легко проверяется. Посмотри, в каких странах "помощь" МВФ приводила к революциям, бунтам и свержению правительств.

МВФ - это просто частная кредитная компания, их интересуют только деньги, связываются с ними только прохиндеи, которым не жалко свой собственный народ, вот Порошенко набрал полные карманы денег, а отдавать будешь ты свою пенсию. Так нравится?
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нечего вообще туда ходить.. Чувство патриотизма должно заставить не объедать государство. Не можешь работать - нечего и жить.. А то взяли моду - власть обжирать.. Рева сказал - хватит жрать! и точка.
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а кто у нас в стране заботится о стране? Те,кто у МВФ деньги просит?
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Фантом 2 - э нет..., ПР воровала меньше - был у них еще какой то совковый страх перед Законом... Новые более агрессивно воруют..., пилят транши вместе с европартнерами...
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С чего бы это? Не они же будут отдавать, а мы с тобой.
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Угу, починайте вже відкладати від зарплатні.
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За тебя уже откладывают. Потому и зарплаты в 10 раз меньше, чем в той же Польше.
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Знайдіть собі співрозмовника за рівнем інтелекту.
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Когда нет аргументов, так сразу переход на личности и оскорбления. Ольгинцы такие предсказуемые.
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они ухмыляются и удивляются, по ходу у них такое задумчивое лицо, не понимают почему украинцы более крепче и работоспособней чем русские, до нашей пенсии они бы не дожили
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Устраивать за бабки геноцид собственного народа это высшая степень подлости ,при чём бабки придётся отдавать тем же против кого и устраивается геноцид ,народ Украины если не уничтожит всю эту сволочь безусловно будет уничтожен !!!
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их собственный народ - в израиле, а украинцы и Украина - ресурс для грабежа..
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За пол года сгорели боеприпасы на $1.8 млрд, а мы продолжаем просить кредиты
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нам и нашим детям перепадет отдавать кредиты
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а когда будет отчет, кому прошлые транши распределили, а то люди кроме повышения цен и тарифов ничего не увидели, а сейчас и пенсионный возраст поднимут, что до пенсии доживут только чемпионы
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И нет слова слаще, и нет наслаждения выше, чем этот вожделенный и долгожданный транш!
Транш, ну дайте транш, пожалуйста, дайте, совсем немного милого траншика!!!!
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МВФ определённо вредит Украине в целом и ухудшает жизненный уровень, доходы и качество жизни в частности каждого гражданина Украины, за исключением панамских патриотов. Накой ляд с ними дело иметь? МВФ - выгнать нах. Создать нормальный инвестиционный климат, и деньги сами потекут рекой в Украину. БПП - блок панамских пид@ров.
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Ответ простой - власть прячет украденные деньги в оффшорах ,а оффшоры контролирует этот же МВФ ,поэтому чиновники на крючке у МВФ .То есть это те же предатели Украины как и янукович и всех их нужно вылавливать и сжигать в ихних награбленных дворцах .
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увы майдан оседлали паразиты...
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Ключевое условие для получения следующего транша МВФ - ПОДОРОЖАНИЕ БЕНЗИНА НА ВСЕХ АЗС СТРАНЫ.Уже выполнено - давайте транш.
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жаль, нынешние власти утопят новый майдан в крови, демократия...
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Повышение пенсионного возраста и понижение коэффициента при выходе на пенсию это не реформа , а геноцид Украинского Народа .
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ключевое условие получение транша от мвф- усиление Геноцида над Українською нацією
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А что лично мне,с транша МВФ?
И нахрена мне,ваша пенсионная рэхформа,которую со мной никто не обсуждал.
Работай 35 лет,и может быть,тебе на старости лет барыги кинут кость,что бы ты с голоду не подох.
А сами спиз,пардон освоят транш и будут со своими детками жить в Европе мемуары писать!
Да пошли вы со своими выклянчиваниями денех,по извесному эротическому маршруту!
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Какие сволочи эти из МВФ. Страна воюет, а они условия какие-то выставляют. Должны давать деньги, и точка
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фууу,как порохосвинтусы спамят)) аж копыта стирают...
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так у вас профіцит, навіщо вам кредит? чи гройсман бреше?
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А может пойдете вы все нах. Ваш транш позавчера сгорел весь в Калиновке.
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Пустое корыто нынешнюю власть не устраивает.
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Петру Бляхеру очередной транш для деребана, а народу повышение пенсионного возраста и стаж от 35 лет. Зашибись у нас веселье.
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Депутаты не ходят на заседание, Барыга с Гнойсманом надеятся что они слетятся с Мальдив на своих чартерах хоть транш делить чтобы показать что Зрада працюе.
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Не желает баба с бубликом и жопоблок работать на Украину, так может хоть МВФ додавит
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А когда будете выполнять закон об индексации ? Если власть не выполняет законы , то почему народ должен придерживаться законов ?Уничтожить чиновника в награбленном дворце это не преступление тоже значит .
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А до каких пор мы будем залазить в долги? Коммуналку подняли до рентабельности, эл. энергию завернули до небес. А куда же деньги уплывают?
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Вот, когда ты станешь работать а не по клаве стучать (и все прочие баламуты) ,тогда жизнь и наладиться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлючевое условие для получения следующего транша МВФ - это пенсионная реформа, - Данилюк
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