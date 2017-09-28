 Ключевое условие для получения следующего транша МВФ - это пенсионная реформа, - Данилюк

Принятие Верховной Радой пенсионной реформы является ключевым условием для получения Украиной следующего транша кредита Международного валютного фонда, заявил министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Ключевое условие для получения следующего транша - это пенсионная реформа", - сказал Данилюк в эфире одного из телеканалов.
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"Украина рассчитывает в 2018-2019 годах привлекать примерно по 2 млрд долл. на внешних рынках", - Данилюк(80)
Проект госбюджета-2018 предусматривает расходы на оборону в размере 5% ВВП, - Данилюк(43)
Украина возглавила рейтинг наиболее привлекательных стран для инвесторов среди стран Европы, Ближнего Востока и Азии, - Данилюк(57)
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МВФ - это просто частная кредитная компания, их интересуют только деньги, связываются с ними только прохиндеи, которым не жалко свой собственный народ, вот Порошенко набрал полные карманы денег, а отдавать будешь ты свою пенсию. Так нравится?
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Транш, ну дайте транш, пожалуйста, дайте, совсем немного милого траншика!!!!
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И нахрена мне,ваша пенсионная рэхформа,которую со мной никто не обсуждал.
Работай 35 лет,и может быть,тебе на старости лет барыги кинут кость,что бы ты с голоду не подох.
А сами спиз,пардон освоят транш и будут со своими детками жить в Европе мемуары писать!
Да пошли вы со своими выклянчиваниями денех,по извесному эротическому маршруту!
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Идите на!
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