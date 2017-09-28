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 МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи с нарушением воздушного пространства самолетом DA-42

мид беларуси

МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи с нарушением воздушного пространства страны с украинской стороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в четверг.

"28 сентября 2017 г. в министерство иностранных дел был приглашен посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. По представлению министерства обороны Белоруссии руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси со стороны Украины самолетом "DA-42", имевшим место 25 сентября 2017 г.", - заявили в МИД.

Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем.

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"В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины. Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
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похоже, погранцы накосячили... или вели разведку за кацапами во время учений в Белоруссии
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учения были по другую сторону белоруси, в сотнях километров
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Ну дык, не зря ж его так страстно высматривали в бинокля бульбаши-прыкардонники в беловежской пуще сидя верхом на березе...
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Точно, наши люди за картошкой на таком не летают.
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Кстати, эти контрацептивы ответили - как с их территории возможно похищение граждан дружественной ещё страны?
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Они там не хозяева и с кацапами одиннарот.
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А мы ноту высылали по поводу похищения гражданина Украины официальными властями Картопляндии? По идее разорвать отношения надо, ну хоть ноту выслали?
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А где визитка Яроша? В убежище террористов ИГИЛ нашли флаг Украины.

Сирийские военные при осмотре одного из зданий, в котором ранее находились боевики ИГИЛ, нашли флаг Украины, оружие, пачку сигарет производства России и журнал с кроссвордами.Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице Syria Today в Twitter.
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Все друзья кацапсинов могут идти в .опу .Они еще ноту вручают.
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бла бла бла, они еще думают,что Украина как раньше - без зубов.Имели мы ввиду лукашенские прибабахи -т к он оказался ну очень фиговым партнером
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Это раньше она была без зубов, а теперь даже без десен - одна #опа.
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ага)только ваши рашжмуры каждый день в кацапстан отваливают -привет мамкам кацапских жмуров!)
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Пацана похитили на территории бульбашии, почему же
послу бульбашии некто не вручил, ноту протеста
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Наше МЗС з послами ще лиш цигани не трахали....
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