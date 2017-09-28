 МИД Беларуси вручил послу Украины ноту в связи с нарушением воздушного пространства самолетом DA-42

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве в четверг.
"28 сентября 2017 г. в министерство иностранных дел был приглашен посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим. По представлению министерства обороны Белоруссии руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Беларуси со стороны Украины самолетом "DA-42", имевшим место 25 сентября 2017 г.", - заявили в МИД.
Отметив недопустимость нарушений государственной границы, белорусская сторона сообщила, что ожидает официальных объяснений и исходит из того, что Украиной будут предприняты исчерпывающие меры, направленные на недопущение повторения подобных инцидентов в будущем.
"В ходе встречи было также отмечено, что белорусская сторона удовлетворена итогами проведенного Госавиаслужбой Украины разбирательства, показавшего полную безосновательность ранее озвученных обвинений в адрес белорусских авиакомпаний, якобы нарушивших воздушное пространство Украины. Была выражена надежда на профессиональное и конструктивное взаимодействие авиационных властей двух стран", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
3870 18
Запрет на полеты над Калиновкой продлен до 1 октября, - Украэроцентр(10)
Украина проведет наблюдательный полет над Швецией во время учений "Аврора - 2017", - Генштаб ВСУ(14)
Пилоты бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели плановые полеты на истребителях МиГ-29 и учебных самолетах Л-39. ВИДЕО(2)
Посольство Украины в Беларуси рекомендует соотечественникам пересекать белорусско-российскую границу только авиатранспортом(22)
Семерак: Росія нищить наші землі, а ми не маємо важелів, щоб вплинути на екологічну ситуацію(0)
Вблизи латвийской границы зафиксированы два российских истребителя(32)
Американским военным провели экскурсию по части бригады тактической авиации имени Петра Франко: "Оборудование не новое, но надежное". ФОТОрепортаж(61)
Ответить
Ответить
Ответить
страшный.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сирийские военные при осмотре одного из зданий, в котором ранее находились боевики ИГИЛ, нашли флаг Украины, оружие, пачку сигарет производства России и журнал с кроссвордами.Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице Syria Today в Twitter.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
послу бульбашии некто не вручил, ноту протеста
Ответить
Ответить