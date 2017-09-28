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Все про:Ляшко (1535) тарифы (1508) Укрзализныця (1242)

 За повышение ж/д тарифов на грузовые перевозки заплатят простые украинцы, - Ляшко

ляшко

Очередное повышение "Укрзализныцей" тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 22,5% ляжет на плечи простых украинцев, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Такое мнение он высказал в ходе рабочего визита на металлургический комбинат "Запорожсталь" 28 сентября, сообщает uaprom.info.

"Украинцы должны понимать: когда поднимаются тарифы на железную дорогу, в итоге платим мы - в магазине, оплачивая высокую стоимость продукции. Потому что производитель перекладывает это в цену товара", - сказал Олег Ляшко.

Он напомнил, что за последние два года "Укрзализныця" уже пятый раз поднимает стоимость грузовых перевозок. Такая ситуация удорожает себестоимость продукции горно-металлургического и агропромышленного комплексов, делает украинскую продукцию менее конкурентоспособной на внешних рынках.

Лидер Радикальной партии рекомендует новому руководству "Укрзализныци" не тарифы поднимать, а преодолевать коррупцию и искать внутренние резервы. А именно: прозрачно проводить тендеры на закупку горюче-смазочных материалов, подвижного состава, закупать вагоны у национального производителя.

"Очень важно, чтобы "Укрзализныця ставила во главу угла не повышение тарифов, а реконструкцию своего подвижного состава. Например, мариупольские металлургические комбинаты могли бы производить гораздо больше продукции, но они не могут ее вывезти из Мариуполя, потому что "Укрзализныця" не хочет инвестировать в реконструкцию железнодорожного перехода Камыш-Заря. А это значит, что мы могли бы больше продавать продукции, больше валюты привлекать в Украину", - подчеркнул Олег Ляшко.

Напомним, Кабинет министров 13 сентября утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Американская торговая палата 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.

24 сентября премьер-министр Владимир Гройсман Украины заявил, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки должно произойти, однако менее чем на 22,5%.

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Сегодня из окна машины увидел Ляшка в компании мэра Запорожья Владимира Ахметовича Буряка и свиты. Они были возле ресторана на пересечении пр. Соборного и пр. Маяковского. Пока развернулся и припарковался - они уехали или в ресторан зашли.
Очень хотел спросить мэра, который затеял дорогущий ремонт пр. Маяковского, почему не предусмотрели ни одного туалета. Десятки миллионов угрохают на облагораживание бульвара, а потом гуляющие граждане все загадят, потому, что отлить - негде! Кто бы ему объяснил, что наведение чистоты и порядка надо начинать со строительства туалетов!
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А за спонсирование убыточной "Укрзалізниці" кто платит? Не украинцы?
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Главное прокукарекать, а там хоть трава не рости! Шляшко и народ - это не совместимые понятия!
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"Покаранням за громадянську пасивність є влада злодіїв" (Платон)
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Ляха торопится насобирать растерянный рейтинг ))
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А Ляшку чего переживать? Зато богаче станут его спонсоры олигархи. Купит себе еще один дом или мама пару квартир в Киеве.
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Украинцы бывают простые и непростые, как Ляшко.
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ахмет много возит ...агломерат , концентрат , руду и тд ...тарифы сожрут прибыль , ляшко фас !
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Ляшко - обычный продажный гей-пизд##ол
какой смысл читать о его высерах?
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Даже при экспорте зерна, железной руды и ферросплавов?
Жжет
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То есть, как поднимать ж/д тарифы на пассажирские перевозки, поднимать акцизы, отпускать цены в свободное плавание, то норм, а как только дело касается хозяев, то сразу "ко-ко-ко, народ страдает". Суки блд. Задрали этими "экпердами" и "ляшками", по несколько раз в неделю подобные нытьевбросы.
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ну ппц а те що жд дорога деградує там працює 300 тищ українців з ніщенськими зарплатами 1 тарифи мають бути обгрунтованими
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Ещё один холуй Фирташа.Кацапы крутят как марионетками через фирташевких холуев-это тоже элемент гибридной войны?Лёвочкины,пэдро,Каличко-кто там ещё в этой своре?
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ну так посадили нового @блана с зарплатой МИЛЛИОН !!!! МИЛЛИОН ССУКА БЛЯТЬ НА%УЙ !

Это ж ЗА ЧТО можно платиь такие деньги????
Невъ@бенные менеджеры, которые кроме повышения тарифов больше ничего не придумали?
ГЕНИАЛЬНО!! За это стоит заплатить миллион!
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О, вилізло попаритись, як завжди.Блазень оперетковий. Хіба це новина, що прості українці за все платять? Свїоми грошима, своїм здоров`ям, своїм життям, коли такі п`явки як ти і 90% українського політикуму паразитують за наш рахунок на наших нещастях
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разницу между себестоимостью перевозок и ценой, которую платит заказчик, всегда компенсировал бюджет.
но ляшику все равно ему нужна сенсация для лохтората
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Вообще-то украинцы будут платить за все, что взбредет в голову нынeшним властям. Но можно особо не переживать, эти деятели исчезнут или растворятся, придут другие и Россия в итоге оплатит все. У неё выбора нет. Так что можно пускаться в любые авантюры и залезать в любые долги. Не дрейфить!
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Шляшко на подсосе у Ахметова. какое влияние цен в магазине? мы шо, ахметовские чушки на завтрак едим?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа повышение ж/д тарифов на грузовые перевозки заплатят простые украинцы, - Ляшко
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