 За повышение ж/д тарифов на грузовые перевозки заплатят простые украинцы, - Ляшко

Такое мнение он высказал в ходе рабочего визита на металлургический комбинат "Запорожсталь" 28 сентября, сообщает uaprom.info.
"Украинцы должны понимать: когда поднимаются тарифы на железную дорогу, в итоге платим мы - в магазине, оплачивая высокую стоимость продукции. Потому что производитель перекладывает это в цену товара", - сказал Олег Ляшко.
Он напомнил, что за последние два года "Укрзализныця" уже пятый раз поднимает стоимость грузовых перевозок. Такая ситуация удорожает себестоимость продукции горно-металлургического и агропромышленного комплексов, делает украинскую продукцию менее конкурентоспособной на внешних рынках.
Лидер Радикальной партии рекомендует новому руководству "Укрзализныци" не тарифы поднимать, а преодолевать коррупцию и искать внутренние резервы. А именно: прозрачно проводить тендеры на закупку горюче-смазочных материалов, подвижного состава, закупать вагоны у национального производителя.
"Очень важно, чтобы "Укрзализныця ставила во главу угла не повышение тарифов, а реконструкцию своего подвижного состава. Например, мариупольские металлургические комбинаты могли бы производить гораздо больше продукции, но они не могут ее вывезти из Мариуполя, потому что "Укрзализныця" не хочет инвестировать в реконструкцию железнодорожного перехода Камыш-Заря. А это значит, что мы могли бы больше продавать продукции, больше валюты привлекать в Украину", - подчеркнул Олег Ляшко.
Напомним, Кабинет министров 13 сентября утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.
Американская торговая палата 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.
24 сентября премьер-министр Владимир Гройсман Украины заявил, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки должно произойти, однако менее чем на 22,5%.
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Очень хотел спросить мэра, который затеял дорогущий ремонт пр. Маяковского, почему не предусмотрели ни одного туалета. Десятки миллионов угрохают на облагораживание бульвара, а потом гуляющие граждане все загадят, потому, что отлить - негде! Кто бы ему объяснил, что наведение чистоты и порядка надо начинать со строительства туалетов!
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какой смысл читать о его высерах?
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Жжет
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Это ж ЗА ЧТО можно платиь такие деньги????
Невъ@бенные менеджеры, которые кроме повышения тарифов больше ничего не придумали?
ГЕНИАЛЬНО!! За это стоит заплатить миллион!
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но ляшику все равно ему нужна сенсация для лохтората
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