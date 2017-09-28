 Заявления о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан - это очередная попытка нанести нашей стране еще один ущерб, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве.
"Южный Судан - это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины нарушила какие-то санкции - это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - сказал Турчинов.
Он отметил, что Украина соблюдает все свои международные обязательства и придерживается всех международных соглашений, которые подписала.
Секретарь СНБО считает, что распространение информации о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан - это "одна из попыток прекратить начало военно-технического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами и нанести Украине еще один, в данном случае такой моральный, ущерб".
Он также подчеркнул, что Украина не собирается уходить с рынка вооружений. "Украина и далее будет работать на внешних рынках вооружений, потому что это не только престиж страны, это реальный ресурс для нашей страны, и это реальный толчок для развития нашего оборонно-промышленного комплекса, и мы не будем отдавать тут первенство российским оборонным предприятиям. Мы будем воевать как на фронте с ними, так и на внешних рынках", - сказал Турчинов.
Как сообщалось, 25 сентября 2017 года международная неправительственная организация Amnesty International сообщила о якобы причастности Украины к поставкам оружия в Южный Судан. "Оружие является частью ранее нераскрытого договора 2014 года между украинской государственной оружейной компанией и компанией, базирующейся в ОАЭ, для закупки оружия от имени Южного Судана в сумме $169 млн. Это включает тысячи пулеметов, минометов, РПГ и миллионы (штук) патронов", - говорится в отчете Amnesty International, обнародованном на сайте организации.
В отчете указывается, что одной из трех компаний, упомянутых в документах, наряду с International Golden Group (ОАЭ) и украинским государственным экспортером вооружений "Укринмаш", является фирма S-Profit.
В украинской организации Amnesty International Ukraine, комментируя отчет Amnesty International, уточнили: "В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан".
Организация отмечает, что участие украинской госкомпании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина.
Международная журналистская организация "Проект по разоблачению организованной преступности" (OCCRP) утверждает, что Украина причастна к сети по незаконному реэкспорту вооружений из стран ЕС в Африку и на Ближний Восток.
Народный депутат Украины, руководитель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко") отмечает, что на Южный Судан не распространяется эмбарго ООН и подчеркивает, что массовые поставки оружия в эту страну осуществляла РФ. И.Фриз отметила, что уже второй раз обвинения по торговле оружием поступают в адрес Украины, хотя к ним причастна Российская Федерация.
Депутат прогнозирует, что кампания по дискредитации Украины на рынке оружия продолжится с целью вытеснения ее с рынка вооружения, обвинения в косвенной причастности к раздуванию миграционного кризиса, а главное - срыва предоставления летального вооружения оборонного назначения США.
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