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 Политика Украины
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Все про:Amnesty International (151) оружие (4159) СНБО (3283) Турчинов (3332) экспорт (546) Южный Судан (5)

 Заявления о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан - это очередная попытка нанести нашей стране еще один ущерб, - Турчинов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает некорректным сообщения Amnesty International и в СМИ о якобы незаконной поставке украинского оружия в Южный Судан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в четверг в Киеве.

"Южный Судан - это страна, которая является членом Организации Объединенных Наций, это страна, которая признана Украиной, это страна, которая имеет посольство в Украине. Не существует сегодня каких-то ограничений, санкций, принятых Организацией Объединенных наций по отношению к этой стране, и поэтому говорить, что Украины нарушила какие-то санкции - это некорректно, непрофессионально, потому что таких санкций просто нет", - сказал Турчинов.

Он отметил, что Украина соблюдает все свои международные обязательства и придерживается всех международных соглашений, которые подписала.

Секретарь СНБО считает, что распространение информации о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан - это "одна из попыток прекратить начало военно-технического сотрудничества с нашими стратегическими партнерами и нанести Украине еще один, в данном случае такой моральный, ущерб".

Он также подчеркнул, что Украина не собирается уходить с рынка вооружений. "Украина и далее будет работать на внешних рынках вооружений, потому что это не только престиж страны, это реальный ресурс для нашей страны, и это реальный толчок для развития нашего оборонно-промышленного комплекса, и мы не будем отдавать тут первенство российским оборонным предприятиям. Мы будем воевать как на фронте с ними, так и на внешних рынках", - сказал Турчинов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заявление о "поставках" Украиной оружия в Южный Судан дискредитирует прежде всего Amnesty International, - Фриз

Как сообщалось, 25 сентября 2017 года международная неправительственная организация Amnesty International сообщила о якобы причастности Украины к поставкам оружия в Южный Судан. "Оружие является частью ранее нераскрытого договора 2014 года между украинской государственной оружейной компанией и компанией, базирующейся в ОАЭ, для закупки оружия от имени Южного Судана в сумме $169 млн. Это включает тысячи пулеметов, минометов, РПГ и миллионы (штук) патронов", - говорится в отчете Amnesty International, обнародованном на сайте организации.

В отчете указывается, что одной из трех компаний, упомянутых в документах, наряду с International Golden Group (ОАЭ) и украинским государственным экспортером вооружений "Укринмаш", является фирма S-Profit.

В украинской организации Amnesty International Ukraine, комментируя отчет Amnesty International, уточнили: "В 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан".

Организация отмечает, что участие украинской госкомпании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина.

Международная журналистская организация "Проект по разоблачению организованной преступности" (OCCRP) утверждает, что Украина причастна к сети по незаконному реэкспорту вооружений из стран ЕС в Африку и на Ближний Восток.

Народный депутат Украины, руководитель постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблеи НАТО Ирина Фриз (фракция "Блок Петра Порошенко") отмечает, что на Южный Судан не распространяется эмбарго ООН и подчеркивает, что массовые поставки оружия в эту страну осуществляла РФ. И.Фриз отметила, что уже второй раз обвинения по торговле оружием поступают в адрес Украины, хотя к ним причастна Российская Федерация.

Депутат прогнозирует, что кампания по дискредитации Украины на рынке оружия продолжится с целью вытеснения ее с рынка вооружения, обвинения в косвенной причастности к раздуванию миграционного кризиса, а главное - срыва предоставления летального вооружения оборонного назначения США.
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Amnesty International - це така організація, яка фейки не оприлюднює, на відміну від Турчинова.
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Это все хаккеры из Рашки наводят тень на плетень. Подкинули состряпанные документы и радуются... Сволочи.
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Кругом враги а власть в Украине самая честная власть в Мире за всю историю человечества а кто там в чём-то обвиняет этих достойнейших людей тот рука кремля,кацап,шатун и пятая колонна !!!
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Пастор,вы так много брехали,что вам уже никто не верит,ни в Украине,не в Мире.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления о незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан - это очередная попытка нанести нашей стране еще один ущерб, - Турчинов
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