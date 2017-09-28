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 С горы Аю-Даг в оккупированном Крыму эвакуировали туристов из Харькова

аю-даг

Сотрудники российского учреждения "Крым-Спас" на протяжении 10 часов вели поисково-спасательную операцию на горе Аю-Даг, где застряли харьковчане, среди которых была 14-летняя девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 сентября сообщили в пресс-центре МЧС России по Крыму.

"В среду в 18.45 поступило сообщение о том, что на горе Аю-Даг находятся три человека (в числе которых ребенок 14 лет) и нуждаются в помощи. Только спустя два часа с пострадавшими был установлен визуальный контакт: они находились на одном из обрывов скального массива. Используя альпинистское снаряжение, спасатели приступили к эвакуации пострадавших с опасного участка горного рельефа на пешеходную тропу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела трех украинских альпинистов найдены на Эльбрусе, - МЧС РФ

В ходе эвакуации возникли сложности с одной из пострадавших: из-за болезни ног она не могла передвигаться вверх по склону, поэтому спасатели решили спустить ее вниз.

Ранее в Крыму с 26 по 29 сентября объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра.
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И дитя туда потащили.., вот уж ,действительно,если Бог хочет наказать человека,то отнимает у него разум.
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Ото ж. Харьковская вата поехала отдыхать в гости к крымской вате.
Так кто они сами себе, как не злобные буратины?
Мне и моей семье, например, и в голову не приходит ехать в Крым, а тем более в Кацапстан, где у нас есть родственники. А с некоторых пор в "черный список" попала и Беларусь. К моему глубокому сожалению. Я очень люблю беларусов. Очень люблю эту страну. Но...

ПС
Справочно. Все отношения с родней жены, живущей в Кацапстане были прерваны полностью после того, как в 2014 году профессор ЛГУ брызгая слюной в телефонную трубку кричал мне, что я фашист.
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Их надо теперь на зону эвакуировать,чтобы не шастали где попало ...
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В ходе эвакуации возникли сложности с одной из пострадавших: из-за болезни ног она не могла передвигаться вверх по склону... Спрашивается, какого хера туда поперлись?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС горы Аю-Даг в оккупированном Крыму эвакуировали туристов из Харькова
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