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 Политика Украины
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 Порошенко скоординировал с Меркель подход к вопросу миротворцев на Донбассе и поздравил канцлера с результатами выборов

меркель порошенко

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Петр Порошенко поздравил Федерального канцлера Ангелу Меркель с победой ее политической силы на парламентских выборах, которые состоялись в Германии 24 сентября.

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"От этой победы зависит стабильность всей Европы", - отметил Президент.

Петр Порошенко пожелал Ангеле Меркель успешного завершения коалиционных переговоров.

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Собеседники также обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации Минских договоренностей. В частности, были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка российско-украинской границы.



Президент Порошенко отметил необходимость немедленных шагов для недопущения выполнения так называемого "приговора" против одного из лидеров крымских татар - Ильми Умерова, а также консолидации международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из российского плена.
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Петя просто очень боится,что от него ВСЕ отвернуться и некуда будет делать ноги! Ничего Петя,в Липецке тебя всегда ждут !!!
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Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.
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а до координации шли в разные стороны?

на самом деле многие подозревали...
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скоординировал подход к вопросу ...ого ! мощно , монументально а главное сокрушительно для врагов , можно сворачивать АТО
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миротворцы могут сдуру помешать контрабасу между торговыми партнерами, а усиление санкций позволит резко увеличить барыгам товарооборот с кацарылыми на правах монопольного торгового партнера(С)
а Привлечение миротворцев ООН на Донбасс позволит России действовать в соответствии с ее интересами, - Курт Волкер
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Меркель поздравляет Порошенко с днём рождения, праздничным фэерверком на складе в Калиновке и убытком по словам Винника на 800млн гривен,которые возместят не виновные в этом,а их возьмут из нашего с вами кармана.
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Ушел в оставку даже начальник Дагестана Рамазан Абдулатипов.Волна пошла
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко скоординировал с Меркель подход к вопросу миротворцев на Донбассе и поздравил канцлера с результатами выборов
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