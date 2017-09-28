 Порошенко скоординировал с Меркель подход к вопросу миротворцев на Донбассе и поздравил канцлера с результатами выборов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Петр Порошенко поздравил Федерального канцлера Ангелу Меркель с победой ее политической силы на парламентских выборах, которые состоялись в Германии 24 сентября.
"От этой победы зависит стабильность всей Европы", - отметил Президент.
Петр Порошенко пожелал Ангеле Меркель успешного завершения коалиционных переговоров.
Собеседники также обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации Минских договоренностей. В частности, были скоординированы подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемого участка российско-украинской границы.
Президент Порошенко отметил необходимость немедленных шагов для недопущения выполнения так называемого "приговора" против одного из лидеров крымских татар - Ильми Умерова, а также консолидации международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из российского плена.
118 11
Защита Умерова подает апелляцию на приговор, – адвокат Фейгин(1)
Представительство ЕС в Украине потребовало немедленно освободить Умерова(1)
Вступила в силу концепция реформирования и системы развития управления государством в условиях ЧП(35)
Международное сообщество не должно оставаться равнодушным, - МИД Литвы о приговоре Умерову(8)
Умер основатель Playboy Хью Хефнер(0)
"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете. ВИДЕО(329)
Умеров после приговора оккупантов: "Остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину"(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на самом деле многие подозревали...
Ответить
Ответить
а Привлечение миротворцев ООН на Донбасс позволит России действовать в соответствии с ее интересами, - Курт Волкер
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить