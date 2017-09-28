 Новый ночной экспресс Одесса-Львов будет состоять из построенных в этом году вагонов, - глава УЗ

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"Эти вагоны построены в этом году. Они усовершенствованной конструкции, ведь в техническом задании на изготовление подвижного состава мы учитываем пожелания пассажиров. Из таких новых вагонов сформируем новый поезд - ночной экспресс Одесса - Львов. Это популярное туристическое направление, на которое растет спрос. Поэтому мы решили к круглогодичным ежедневным трем парам поездов в этом направлении добавить новый. В общем мы будем улучшать сообщение с областными центрами", - рассказал Кравцов.
Кравцов сообщил, что все новые вагоны укомплектованы современным кофейным аппаратом, которого нет ни в одном поезде в европейских странах или странах СНГ.
Первые три купейных вагона пассажиры оценили в составе поездов до Ужгорода, Трускавца и Новоалексеевки. Производитель начал их поставлять с опережением графика на месяц. Обещает до конца сентября сдать в эксплуатацию еще два. По предварительному контракту Крюковский вагоностроительный завод в начале этого года поставил 12 пассажирских вагонов. Таким образом всего за 2017 по двум контрактам количество пассажирских вагонов достигнет 50.
"Это наиболее массовая партия за период с 2008 года, кроме того с 2012 до 2016 года пассажирские вагоны Укрзализныця не покупала вообще, кроме скоростных поездов. Мы хотим показать клиентам новое лицо Укрзализныци, какой она может быть, для этого, конечно, нужны инвестиции, и над этим мы тоже работаем ", - отметил Кравцов.
Сейчас инвентарный парк пассажирских вагонов основных перевозок ОАО "Укрзализныця" составляет 4551 ед., средний возраст которого - 31,8 года, общий процент износа - 92,8%.
Как отметил директор по пассажирским перевозкам и сервису общества Игорь Романков, за годы независимости Украины государственное финансирование на закупку нового подвижного состава согласно статье 10 закона Украины "О железнодорожном транспорте" не выделялось. За это время на средства "Укрзализныци" приобретено 583 пассажирских вагонов.
"Для обновления пассажирского подвижного состава, учитывая старение парка, необходимо покупать 250-300 вагонов ежегодно. Это предусмотрено стратегией развития "Укрзализныци", но мы надеемся на привлечение и средств из госбюджета", - отметил Игорь Романков.
2017 год плановыми видами ремонта запланировано отремонтировать 2059 вагонов на сумму 624,3 млн грн и капитально-восстановительным ремонтом 153 вагона на сумму более 1,3 млрд грн.
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