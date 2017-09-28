EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  1055  20
Все про:Львов (3724) Одесса (6017) поезд (699) строительство (1782) Укрзализныця (1239) вагоны (57) Кравцов Евгений (12)

 Новый ночной экспресс Одесса-Львов будет состоять из построенных в этом году вагонов, - глава УЗ

жд поезд дорога локомотив железная уз

Вагоны построены на Крюковском вагоноремонтном заводе.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Эти вагоны построены в этом году. Они усовершенствованной конструкции, ведь в техническом задании на изготовление подвижного состава мы учитываем пожелания пассажиров. Из таких новых вагонов сформируем новый поезд - ночной экспресс Одесса - Львов. Это популярное туристическое направление, на которое растет спрос. Поэтому мы решили к круглогодичным ежедневным трем парам поездов в этом направлении добавить новый. В общем мы будем улучшать сообщение с областными центрами", - рассказал Кравцов.

Кравцов сообщил, что все новые вагоны укомплектованы современным кофейным аппаратом, которого нет ни в одном поезде в европейских странах или странах СНГ.

Первые три купейных вагона пассажиры оценили в составе поездов до Ужгорода, Трускавца и Новоалексеевки. Производитель начал их поставлять с опережением графика на месяц. Обещает до конца сентября сдать в эксплуатацию еще два. По предварительному контракту Крюковский вагоностроительный завод в начале этого года поставил 12 пассажирских вагонов. Таким образом всего за 2017 по двум контрактам количество пассажирских вагонов достигнет 50.

"Это наиболее массовая партия за период с 2008 года, кроме того с 2012 до 2016 года пассажирские вагоны Укрзализныця не покупала вообще, кроме скоростных поездов. Мы хотим показать клиентам новое лицо Укрзализныци, какой она может быть, для этого, конечно, нужны инвестиции, и над этим мы тоже работаем ", - отметил Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель УЗ Кравцов сообщил об очередном задержании взяточника на предприятии

Сейчас инвентарный парк пассажирских вагонов основных перевозок ОАО "Укрзализныця" составляет 4551 ед., средний возраст которого - 31,8 года, общий процент износа - 92,8%.

Как отметил директор по пассажирским перевозкам и сервису общества Игорь Романков, за годы независимости Украины государственное финансирование на закупку нового подвижного состава согласно статье 10 закона Украины "О железнодорожном транспорте" не выделялось. За это время на средства "Укрзализныци" приобретено 583 пассажирских вагонов.

"Для обновления пассажирского подвижного состава, учитывая старение парка, необходимо покупать 250-300 вагонов ежегодно. Это предусмотрено стратегией развития "Укрзализныци", но мы надеемся на привлечение и средств из госбюджета", - отметил Игорь Романков.

2017 год плановыми видами ремонта запланировано отремонтировать 2059 вагонов на сумму 624,3 млн грн и капитально-восстановительным ремонтом 153 вагона на сумму более 1,3 млрд грн.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMTBSMEV3VEVSUmMzUkhSekJNTjFGemFVUlJiR1JEZVRCTVVGRjBaRU01TUV4cVVYVlRPSFl3VEM5UmRuUkRNVEJNWmxGMFNIcFNaMlJIUXpCWlJGRjJkRU0wTUZsTVVYUmtRemN3V1hwU1oyUkhRekJNVEZGMmJucFJjM1JEZHpCTVVGRjJkRU01TUZsME9EQkxVRkYxZEVkQk1FeG1VWE5PUXpjd1RHcFJkRGxET1RCWmRsSm9kRWRRWms1RFlqQlplbEZ6ZEVNck1FeEtPREJLTjFGMFRrTXhNRmxJVW1ka1EzYz0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ездил летом в поезде Киев-Мелитополь. Офигенный комфорт и вагоны. Все современное, одно удовольствие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спробував би ти проїхатись 120-поїздом Запоріжжя-Львів влітку. Духота така, що люди вибивали вікна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А каким хером до новых вагонов и нового экспресса твой 120 й?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А яким хером Київ-Мелітополь до нового експреса?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти з своiм дописом тут взагалi нiяким хером. Мова йде про новий потяг Одеса Львiв, от й пиши про нього. Щеб потяг десь на БАМ згадав як мерз в тайзi.
 показать весь комментарий
Ответить
 
50 вагонов за год? А сколько было выделено на них денег и какая стоимость одного? Что-то мне подсказывает, что 1 вагон стоит, как самолёт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто людей уже єтот цирк достал. Может кто-то ещё верит конечно, что єтих вагонах кто-то не наварился, но большинство понимает, что по-другому сейчас к сожалению не бывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, ещё со складами может на себя вину бы взял, за 5 лямов и 3 условно, но тут не при делах
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты докажи, есть экспертное мнение, что это был именно ты
 показать весь комментарий
Ответить
 
если есть даже справка о несудимости Януковоща, то в нашем государстве любую можно приобрести
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ждем трассу Одесса- Гданьск. Связать два морских порта - это круто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а к чему на фото старый советский электровоз? как бы намек?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый ночной экспресс Одесса-Львов будет состоять из построенных в этом году вагонов, - глава УЗ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти