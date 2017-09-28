 Украине следует обратиться за оценкой закона об образовании в Совет Европы или Венецианскую комиссию, - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли советует украинским властям как можно быстрее обратиться в Совет Европы за оценкой языковых положений закона об образовании. Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы надеемся, что этот конфликт или эта ситуация будет урегулирована очень быстро. Лучший способ для этого, для Украины, будет заключаться в обращении за оценкой в Совет Европы или Венецианскую комиссию", - подчеркнул Мингарелли.
"Насколько я понимаю, министр образования Украины (Лилия Гриневич) посетит Страсбург 6 октября с целью обсуждения этого вопроса с генеральным секретарем Совета Европы (Турберном) Ягландом", - добавил посол ЕС.
"И я надеюсь, что они (представители украинских властей. - Ред.) официально запросят оценку Совета Европы или Венецианской комиссии, и потом я уверен, что украинские власти предпримут необходимые шаги для того, чтобы успокоить всех", - сказал Мингарелли.
Вместе с тем он не стал комментировать заявления Венгрии о намерении блокировать все евроинтеграционные шаги Украины.
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Кстати, можете обеспокоенность выразить.
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Кстати, можете обеспокоенность выразить.
а вот это зря. на всех плюют только изгои типа паРаши. закон нужный по моему мнению. нужен был уже давно, 25 лет назад.(
если что-то не так, в Совете Европы поправят. зачем заключать международные договоры, подписывать ассоциацию и потом все это нарушать? так поступает только дикая кацапо-орда.
не думаю, что в законе есть какие-то нарушения, но с соседями нужно спокойно разговаривать, со скаженими йобIками также. объяснять. растолковывать свою позицию. если нужно будет, по аргументированному заключению Совета Европы что-то поправить. но, я пока не вижу такой необходимости.
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Украина так и собирается спать на коврике под дверью ЕС?
В НАТО вступать надо 100%, а вот зачем садить себе на голову в добавок к своему ворью ещё и "бескорыстную" бюрократию ЕС? Мало примеров Шредера, Берлускони, Ширака и т.д.?
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всемирную лигу сексуальных реформ?
возможно там они найдут понимание и поддержку.
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они же не умеют даже команду летехи распознать ! не знают мовы.
в закарпатье вообще хер поймешь куда приехал. заходишь в кафе придорожные они там только кивают.... и улыбаются...
зато в очереди на делюгу гсосредств на образование !
а че у нас нет африканских школ ? нет молладвских ? нет узбекских таджикских ?
мы же млять тата интернациональный учебный центр.... живем правда херово ! но образование у нас ахернное ! для всех главное,кроме нас !
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