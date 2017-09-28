 Украине следует обратиться за оценкой закона об образовании в Совет Европы или Венецианскую комиссию, - Мингарелли

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Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли советует украинским властям как можно быстрее обратиться в Совет Европы за оценкой языковых положений закона об образовании. Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН."Мы надеемся, что этот конфликт или эта ситуация будет урегулирована очень быстро. Лучший способ для этого, для Украины, будет заключаться в обращении за оценкой в Совет Европы или Венецианскую комиссию", - подчеркнул Мингарелли."Насколько я понимаю, министр образования Украины (Лилия Гриневич) посетит Страсбург 6 октября с целью обсуждения этого вопроса с генеральным секретарем Совета Европы (Турберном) Ягландом", - добавил посол ЕС."И я надеюсь, что они (представители украинских властей. - Ред.) официально запросят оценку Совета Европы или Венецианской комиссии, и потом я уверен, что украинские власти предпримут необходимые шаги для того, чтобы успокоить всех", - сказал Мингарелли.Вместе с тем он не стал комментировать заявления Венгрии о намерении блокировать все евроинтеграционные шаги Украины.