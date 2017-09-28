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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (469) Венецианская комиссия (231) образование (1678) Совет Европы (440) школа (1843) Ягланд (36) Евросоюз (12171) Гриневич (210) Мингарелли (103)

 Украине следует обратиться за оценкой закона об образовании в Совет Европы или Венецианскую комиссию, - Мингарелли

школа

Киев, по словам Мингарелли, также может обратиться в Венецианскую комиссию по поводу образовательного закона.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли советует украинским властям как можно быстрее обратиться в Совет Европы за оценкой языковых положений закона об образовании. Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы надеемся, что этот конфликт или эта ситуация будет урегулирована очень быстро. Лучший способ для этого, для Украины, будет заключаться в обращении за оценкой в Совет Европы или Венецианскую комиссию", - подчеркнул Мингарелли.

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"Насколько я понимаю, министр образования Украины (Лилия Гриневич) посетит Страсбург 6 октября с целью обсуждения этого вопроса с генеральным секретарем Совета Европы (Турберном) Ягландом", - добавил посол ЕС.

"И я надеюсь, что они (представители украинских властей. - Ред.) официально запросят оценку Совета Европы или Венецианской комиссии, и потом я уверен, что украинские власти предпримут необходимые шаги для того, чтобы успокоить всех", - сказал Мингарелли.

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Вместе с тем он не стал комментировать заявления Венгрии о намерении блокировать все евроинтеграционные шаги Украины.
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Взагалі, спочатку проходить оцінка проектів законів у Венеціанській комісії, а потім приймаються самі закони, а не навпаки.
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Закон дебильный ,принят ворами,чтобы и дальше раскалывать Украину и отвлекать народ от своих тёмных дел - и не надо ,не то что в комиссию а и к бабке ходить ...
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Закон выглядит практически стандартным. 12 лет - практически распространенная норма, с целью сократить давление молодежи на рынок труда.
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Там много интересных моментов и воспитание из детей безграмотных дебилов для рабского труда на панов и тот момент о котором сказали вы ,но самое главное это вызвать в обществе раскол,ведь принципа,разделяй и властвуй ещё ни кто не отменял ! Вполне возможно,что этот закон вообще написан в фсб !
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Не страдайте глупыми обидами, и не будет раскола. Обижаешся - сам себе злобный Буратино... А закон - вполне стандартный.
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Хороший закон, раз всяким москалям, мадярам та iншим сепаратюгам вiн так мiшае!
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А лучше вообще передать управление дяденькам из ЕС, да?
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Кстати, а почему нет? Явно лучше справяться...
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Украина - независимая страна. Сама издает и сама соблюдает свои законы.
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Сами разберемся....
Кстати, можете обеспокоенность выразить.
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Такая "самостоятельность" - в тупик загонит.
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Сами разберемся....
Кстати, можете обеспокоенность выразить.



а вот это зря. на всех плюют только изгои типа паРаши. закон нужный по моему мнению. нужен был уже давно, 25 лет назад.(
если что-то не так, в Совете Европы поправят. зачем заключать международные договоры, подписывать ассоциацию и потом все это нарушать? так поступает только дикая кацапо-орда.
не думаю, что в законе есть какие-то нарушения, но с соседями нужно спокойно разговаривать, со скаженими йобIками также. объяснять. растолковывать свою позицию. если нужно будет, по аргументированному заключению Совета Европы что-то поправить. но, я пока не вижу такой необходимости.
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А зачем. Что бы мадьяры не обижались. ПНХ мадьяры. Почему Украина должна содержать угорские школы. Не нравится чемодан, вокзал, будапешт.
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За совет спасибо конечно.
Украина так и собирается спать на коврике под дверью ЕС?
В НАТО вступать надо 100%, а вот зачем садить себе на голову в добавок к своему ворью ещё и "бескорыстную" бюрократию ЕС? Мало примеров Шредера, Берлускони, Ширака и т.д.?
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Відчуваю що поки не пошлемо цих савєччіків - толку не буде.
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Не так давно тут распинались о том как мы ответим Венгрии Хотя уже было ясно что в этом законе не все правильно А только после подписания будем просить Евро высказать свое отношение Ну почему у нас все происходит навыворот!!!
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может тем кому не нравится закон Украины об образовании обратиться во
всемирную лигу сексуальных реформ?
возможно там они найдут понимание и поддержку.
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сколько украинских венгров умерло за украину в АТО ?
они же не умеют даже команду летехи распознать ! не знают мовы.
в закарпатье вообще хер поймешь куда приехал. заходишь в кафе придорожные они там только кивают.... и улыбаются...
зато в очереди на делюгу гсосредств на образование !
а че у нас нет африканских школ ? нет молладвских ? нет узбекских таджикских ?
мы же млять тата интернациональный учебный центр.... живем правда херово ! но образование у нас ахернное ! для всех главное,кроме нас !
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Дурний тобi вiн за Украiну стояти, довчили вже до ручки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине следует обратиться за оценкой закона об образовании в Совет Европы или Венецианскую комиссию, - Мингарелли
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