Заседание СНБО по ситуации на военных складах состоится в ближайшие 10 дней, - Турчинов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.
"Где-то в течение 10 дней, я надеюсь, что предложения от силовых структур поступят для проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны, где будут сделаны соответствующие выводы и утверждены соответствующие программы", - сказал Турчинов журналистам в четверг в Киеве.
Он напомнил, что решение о проведении заседания СНБО, на котором будет рассмотрена ситуация со взрывами на арсенале в Калиновке, было принято на заседании Военного кабинета в среду вечером.
Турчинов подчеркнул, что во время заседания Военного кабинета он поставил вопрос об ответственности должностных лиц за взрывы на складах вооружения, в том числе в Калиновке.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко попросил членов Военного кабинета тщательно подготовиться к заседанию СНБО, на котором будут приняты меры по недопущению повторения ситуации со взрывами на арсенале в Калиновке.
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Мы аж трясёмся в предвкушении от очередных ваших "решений"... Бляди!
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Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я: Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учрежденья. Обдают дождем дела бумажные, чуть войдешь в здание: отобрав с полсотни - самые важные! - служащие расходятся на заседания. Заявишься: «Не могут ли аудиенцию дать? Хожу со времени она».- «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать - объединение Тео и Гукона».
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Пастор! При всем моем уважении, это заседание должно было состояться три года назад. Когда стало очевидно, что русня не сумев одолеть нас наскоком, будет брать измором.
Ну и очень хотелось бы, чтобы в результате заседания, которое лучше три раза позже, чем один раз никогда, закончилось не очередным "посилити та поглибити, а також дехто, дещо, в стислы строки", а реальными шагами по увеличению безопасности наших складов, которых к счастью осталось еще не мало.
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Ви з порошонкою точно за Україну ?
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Нельзя так палиться, пацаны!
Известный нардеп Иван Винник сообщил, что в Минобороны уже подсчитали убытки. И даже озвучил их: 800 млн долларов.
Все прекрасно понимают - посчитать ущерб, даже предварительно, невозможно. Потому что пожар еще не потушен, многие боеприпасы целы, но еще может быть всё, что угодно.
Такое ощущение, что цифра в 800 млн была известна еще ДО пожара. И именно на эту сумму надо было уменьшить "боекомплект".
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Т.е. версия разворовывания и перепродажи боеприпасов после тупого заявления Винника (а он никогда особым мом не отличался, поэтому сыграл чуть ранге, чем следовало по сценарию) становится основной.
Ну и смысл так палиться-то?
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Оперативність аж зашкалює. Цікаво, якби в Турчинова сталася пожежа в помешканні він її б теж тушив протягом 10-ти днів?
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Ні, не волав? Ото й я кажу - ні, не волав. От і ви не волайте
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