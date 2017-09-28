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 Политика Украины
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 Заседание СНБО по ситуации на военных складах состоится в ближайшие 10 дней, - Турчинов

снбо

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое может состояться в ближайшие 10 дней, будут сделаны выводы о ситуации на военных складах ввиду ЧП на складах в Калиновке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Где-то в течение 10 дней, я надеюсь, что предложения от силовых структур поступят для проведения заседания Совета национальной безопасности и обороны, где будут сделаны соответствующие выводы и утверждены соответствующие программы", - сказал Турчинов журналистам в четверг в Киеве.

Он напомнил, что решение о проведении заседания СНБО, на котором будет рассмотрена ситуация со взрывами на арсенале в Калиновке, было принято на заседании Военного кабинета в среду вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов о взрывах на складах под Калиновкой: Это удар по нашей обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба

Турчинов подчеркнул, что во время заседания Военного кабинета он поставил вопрос об ответственности должностных лиц за взрывы на складах вооружения, в том числе в Калиновке.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко попросил членов Военного кабинета тщательно подготовиться к заседанию СНБО, на котором будут приняты меры по недопущению повторения ситуации со взрывами на арсенале в Калиновке.
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резко тормозить нельзя ...падо плавно , аккуратно - СПУСТИТЬ НА ТОРМОЗАХ ...холопы побеснуются , по орут и узбагоятся , других проблем у них нет что ли
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Не стоит спешит. Можно даже после Нового Года начать.
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10 дней ??? Долго значит будут гешефт с тех складов считать ! А может просто ещё не всё подербанили !
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Вчера "срочно" созывали, а теперь в течении 10 дней. На канарах что ли, а если война? Опять добровольцы и волонтёры на передок?
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Держите нас в курсе.
Мы аж трясёмся в предвкушении от очередных ваших "решений"... Бляди!
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У Маяковского, есть замечательное стихотворение на эту тему: "Прозаседавшиеся".
Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я: Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учрежденья. Обдают дождем дела бумажные, чуть войдешь в здание: отобрав с полсотни - самые важные! - служащие расходятся на заседания. Заявишься: «Не могут ли аудиенцию дать? Хожу со времени она».- «Товарищ Иван Ваныч ушли заседать - объединение Тео и Гукона».
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зачем спешить, не магазин рошен спалили, не портрет директора порвали, можно и через полгода, подождите до круглой даты 5...., сразу тогда и проведете
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такими офшорными темпами через пол года и воевать будет нечем. тикайте твари
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В фирме, в которой я работаю, я кроме исполнения своих прямых обязанносте по решению начальства отвечаю еще за пожарную безопасность и т.н. "охрану труда" Несколько лет назад я прошел какие-то однодневные курсы по этому поводу, из которых не помню ни единого слова. Тем не менее секретарша шефа периодически мне принося на подпись какие-то бумажки и списки проинструктированных мною сотрудников. Ни копейки, безусловно, мне за это не платят да и грех что-то просить за минутный труд поставить свою подпись. НО! Если не дай Бог что-то случится, отвечать буду я. Такая же ситуация вероятно на большинстве производств страны. Думаю склады боеприпасов не исключение. Экономия зарплаты знаете ли.
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Нет. Вы не будете отвечать. Свою часть работы вы сделали. Инструктаж провели. И самое главное, - подписи собрали.
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Якщо вам нічого не доплачують за ці додаткові обов"язки,то ви не несете ніякої відповідальності по закону,тому що не являєтесь посадовою особою.А при обов"язках по охороні праці ви повинні мати ще й четверту групу по електробезпеці,інакше не маєте права інструктувати та контролювати електриків та електрогосподарство.
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Якщо є наказ про призначення і ви ознайомлені з наказом (підписали), крім того пройшли спеціальне навчання - то будете відповідати.
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правильно, склади зачекають, для чого квапитися ?
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Скорее всего хотят иметь больше информации. К тому времени она уже будет.
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'Срочное' заседание в течении десяти дней? А если б у вас сгорел ваш личный дом, вы б тоже так чухались?
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А Барыган вчера мявкнул про "учебу" и пропал в нирване,бухает как всегда или в Испанию отдохнуть дергнул?А может в школу пошел учиться?
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Заседание СНБО по ситуации на военных складах состоится в ближайшие 10 дней, - Турчинов
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Пастор! При всем моем уважении, это заседание должно было состояться три года назад. Когда стало очевидно, что русня не сумев одолеть нас наскоком, будет брать измором.
Ну и очень хотелось бы, чтобы в результате заседания, которое лучше три раза позже, чем один раз никогда, закончилось не очередным "посилити та поглибити, а також дехто, дещо, в стислы строки", а реальными шагами по увеличению безопасности наших складов, которых к счастью осталось еще не мало.
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Наверное дали 10 дней, что бы аваковская беркутня нашла лося. Который украл 11 млн, и кинул окурок на кучу снарядов.
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І що, дцрчинов товстомордий губошльоп, здали Крим, котли на донбасі, взірвані склади..
Ви з порошонкою точно за Україну ?
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Дуже оперативно...прямо,як під час війни...
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А вот и доказательства намеренного поджога - пацаны уже ущерб точный посчитали27 сентября, 19:57
.
Нельзя так палиться, пацаны!

Известный нардеп Иван Винник сообщил, что в Минобороны уже подсчитали убытки. И даже озвучил их: 800 млн долларов.

Все прекрасно понимают - посчитать ущерб, даже предварительно, невозможно. Потому что пожар еще не потушен, многие боеприпасы целы, но еще может быть всё, что угодно.

Такое ощущение, что цифра в 800 млн была известна еще ДО пожара. И именно на эту сумму надо было уменьшить "боекомплект".

( Свернуть )
Т.е. версия разворовывания и перепродажи боеприпасов после тупого заявления Винника (а он никогда особым мом не отличался, поэтому сыграл чуть ранге, чем следовало по сценарию) становится основной.

Ну и смысл так палиться-то?
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Когда взрывы в Балаклее были на похожем складе боеприпасов - в марте. Вы сделали какие-то выводы,приняли меры???Никто даже не наказан.Не прошло и пол года взрывы в Калиновке на аналогичном складе боеприпасов.Вы баламуты,только языком болтаете.
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Заседание СНБО по ситуации на военных складах состоится в ближайшие 10 дней, - Турчинов.

Оперативність аж зашкалює. Цікаво, якби в Турчинова сталася пожежа в помешканні він її б теж тушив протягом 10-ти днів?
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'Я ни в чем не виноват! Я спал после своего дня рождения! Это все Тимошенко лося притащила, пока я был в отключке!'
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Цікаво, коли 11 вересня 2001 року було атаковано вежі Всесвітнього Торговельного центру - хтось волав: "Проклятий барига Джордж Буш забув, що в нас війна проти тероризму? Директора ЦРУ - у відставку! Поставити молодих, компетентних офіцерів!"?
Ні, не волав? Ото й я кажу - ні, не волав. От і ви не волайте
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание СНБО по ситуации на военных складах состоится в ближайшие 10 дней, - Турчинов
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