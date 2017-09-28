 Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали с подозрением на гипертонический криз: суд перенесли на 6 ноября

Об этом 28 сентября в зале суда заявил судья В.Викторов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Поступило сообщение, что подсудимая госпитализирована из зала суда с высоким давлением и подозрением на гипертонический криз. Кроме того, адвокаты Штепы, Александр Тананакин и Александр Шадрин сегодня задействованы в других судебных процессах и прислали заявления с просьбой провести заседание без них. Мы посоветовались и посчитали невозможным проводить заседание суда без обвиняемой и ее защитников. Следующее заседание состоится 6 ноября", - уточнил Викторов.
В сегодняшнем заседании планировалось допросить свидетелей защиты (их осталось до 40 человек).
Напомним, 20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы: освободил из-под стражи и направил на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Нелю Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Следователи настаивают, что в 2014-м Штепа призвала жителей Славянска поддержать сепаратистов и российских оккупантов.
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Так вроде ж декоммунизация была ?!
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Так вот слушай Жан Поль Бельмондо.
Была у нас как то одна власть, типа Овощной Виктара Фэдаравича, только коммунистическая с 2001 по 2009 год. Правила всей страной КПРМ и олигархи. И был такой Владимир Плахотнюк, главный олигарх, вор, сутенёр, миллиардер, а так же по совместительству очень давний друг некоего Петра Порошенко, который сейчас вроде как президент Украины. И вот как то они вдвоём в Молдове отжали у таких же воров одну фирму для отмывания бабла. Вместе крутили дела, вместе отмывали бабло, выводили его в офшоры. В общем всё шло заебись. Прошло некоторое время, народ устал от коммуняк, и 7 апреля 2009 года после выборов которые коммуняки сфальсифицировали, народ вышел на площадь, начал всё громить, президентский дворец, парламент, были жертвы среди гражданских, менты убили одного парня, многих покалечили, но короче революция победила, назначили выборы, выбрали новые партии и тут пиздык, оказывается одна из партий состоит из бывших коммуняк, её спонсирует один олигарх из бывших коммуняк и называется она демократической. Прошло чуть времени, и тем олигархом оказывается тот самый Владимир Плахотнюк, лучший молдавский друг-партнёр-бизнесмен некоего Порошенко (на тот момент ещё министра экономического развития Украины). Ну и народ собственно начал требовать судов по делу о 7 апреля, то есть по делу Революции, мол эээ вы чё там охренели, давайте сажайте. А эти как посадят своих. Вроде ж как свои бывшие коммуняки. Ну и начали всех отпускать из зала суда, а те в Россию. Ахахахах. Министр МВД Папук, который давал приказ избивать протестующих во время Революции, его млять из зала суда выпустили и сказали, что не знают где он. Ахахаха. Правящая власть, которая сейчас в Молдове, типо демократы, отпустили 99% уродов по делу о 7 апреля 2009 года. И кто там главный. Барабанная дробь.... лучший друг Петра Порошенко, Владимир Плахотнюк. Едем дальше. По стране прошла волна рейдерских захватов банков, и полного банкротства. Берут за задницу мэра одного из городов, который ещё по совместительству муж российской певицы Жасмин, и парам пам пам, отпускают из зала суда. Ахахаха. )))) Ну в общем тех кто вывез из Молдовы миллиард евро так и не нашли.
Ничего вам не напоминает ?)))
Бывший коммуняка олигарх в Молдове после революции становится "демократом", покупает весь парламент, ставит на главные посты своих кумовей и рулит страной.
В вашем случае, бывший регионал олигарх после революции становится "демократом", таким же типо "проевропейцем", назначает на посты своих друзей кумовей и рулит страной.
И самое забавное, ОБА ОНИ ДРУЗЬЯ. Ахахахахаха.)))
Всё, что сейчас у вас, весь этот беспредел, мы уже прошли.
У вас "не шатайте лодку, Путен нападе", у нас "Русские танки нападут". )))
Так что друзья соседи украинцы, вы многого не знаете. Ваш гарант действует методами своего друга из Молдовы.
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Да, когда там лавриновичу за моральный ущерб выплачивать начнут, суки соевые
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"Воздам каждому по заслугам..." - это не про нас.
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