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 После 15:00 начнется возвращение эвакуированного населения в Калиновку и близлежащие населенные пункты, - ОГА

калиновка павловка

С 15:00 четверга, 28 сентября, после завершения обследования пиротехническими подразделениями ГСЧС населенных пунктов, которые попали в 5-километровую зону вокруг военных складов возле г.Калиновка Винницкой области, будет организовано возвращение ранее эвакуированных людей в свои дома.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро, 28 сентября, ситуация в зоне чрезвычайной ситуации нормализована, происходят одиночные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения. По результатам проведенного заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с 10:00 восстановлено движение автотранспорта по автодороге М21 "Житомир-Могилев-Подольский" и железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка-Калиновка Юго-Западной железной дороги. С 15:00 ч. после завершения обследования пиротехническими подразделениями ГСЧС населенных пунктов, попавших в 5-километровую зону, будет организовано возвращения людей в свои дома", - сказано в сообщении.

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"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, восстановления разрушенных зданий и возмещения причиненных убытков пострадавшим жителям Правительством Украины выделено 100 млн грн. Местными органами власти будет проведен подворный обход для оценки ущерба в результате чрезвычайной ситуации. С прибытием населения начнется восстановление энерго- и газоснабжения. Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется со 2 октября текущего года. Подразделениями ГСЧС организована работа психологов с местными жителями, которые пострадали в результате ЧС. Также, организована информационно-разъяснительная работа с населением относительно действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - добавили в ОГА.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Всё зачищено,концы спрятаны в воду,массовка может возвращаться ...
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коровы уже больше суток не доены и свиньи не кормлены..там рев стоит мама не горюй ..Это село а не город,где попугаям насыпал и кошкам корма..закрыл двери и уехал.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле 15:00 начнется возвращение эвакуированного населения в Калиновку и близлежащие населенные пункты, - ОГА
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