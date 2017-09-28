 Турчинов о взрывах на складах под Калиновкой: Это удар по нашей обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам в четверг в Киеве.
"Стране нанесен наибольший удар с начала войны - удар по нашей обороне, нашей обороноспособности… Это ответственность, начиная от начальника Генштаба по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны", - сказал А.Турчинов.
"Мы продемонстрировали, что неспособны защитить наши стратегические арсеналы. И потому возникает вопрос качества защиты нашей страны. И пока у нас не будут отвечать наивысшие должностные лица, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки", - пояснил секретарь СНБО.
Турчинов отметил, что после пожара на складах возле Сватово были сделаны соответствующие выводы, а СНБО, Кабинет министров Украины и Министерство обороны приняли соответствующие решения.
"К огромному сожалению, большинство из них не были выполнены. И мы имеем такие последствия. И за невыполнения этих поручений нужно отвечать и должностями, и в правовом поле", - заявил он.
"Нужно иметь и ответственность, и мужество отвечать за то, что ты неспособен сделать", - резюмировал А.Турчинов.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Вчерашняя передача в прайм-тайм. Ведущая по полочкам разложила о методах атаки ольгинцев.
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русский человек, ты ничего не перепутал?
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Хочется спросить: бля#ь, доколе?!
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Если бы на главном Майдане была хоть одна, все сейчас могло бы быть иначе...
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Очень хорошо вас понимаю, ибо сам долго работал в этой шкуре.
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Харе говном кидаться, работайте лучше.
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"беркут"нацгвардию не трожь! они пэтю барыженка и офисы мертвячука от агентов кремля боронят.
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крышуетизобличает.
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и скрытся...
то какие нахер шатуны ?
надо ставить пулеметный вышки по периметру каждого дома... и садить охрану...
иначе безопасно себя может чувствовать только тушка... за чью безопасность опять же платим мы !
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Иловайск, Дебальцево, миллиарды баксов на взорванных складах...
Сколько еще президент будет держать своего приближенного на этой должности?
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