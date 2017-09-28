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 Политика Украины, Происшествия
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 Турчинов о взрывах на складах под Калиновкой: Это удар по нашей обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба

турчинов испытания

Ответственность за пожар на складах боеприпасов в г.Калиновка Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам в четверг в Киеве.

"Стране нанесен наибольший удар с начала войны - удар по нашей обороне, нашей обороноспособности… Это ответственность, начиная от начальника Генштаба по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны", - сказал А.Турчинов.

"Мы продемонстрировали, что неспособны защитить наши стратегические арсеналы. И потому возникает вопрос качества защиты нашей страны. И пока у нас не будут отвечать наивысшие должностные лица, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки", - пояснил секретарь СНБО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Было выделено 11 млн. Можно было сделать все, чтобы там не было диверсантов в виде лося, о которых напечатал Бутусов", - Матиос об охране артскладов в Калиновке. ВИДЕО

Турчинов отметил, что после пожара на складах возле Сватово были сделаны соответствующие выводы, а СНБО, Кабинет министров Украины и Министерство обороны приняли соответствующие решения.

"К огромному сожалению, большинство из них не были выполнены. И мы имеем такие последствия. И за невыполнения этих поручений нужно отвечать и должностями, и в правовом поле", - заявил он.

"Нужно иметь и ответственность, и мужество отвечать за то, что ты неспособен сделать", - резюмировал А.Турчинов.

Смотрите также: "Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

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И это говорит чучело без единого выстрела сдавшее Крым ,которое давным-давно должно нары греть.
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Да,разговоры Турчинова об ответственности это примерно то-же самое,если бы людоед рассуждал о вегетарианстве ,там жеж на самом вороватом пасторе давным-давно негде пробы ставить.
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Два дебила, это сила!
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"Ето чучело" открыло склады и дало оружие добровольцам, армии тогда не было. Указ о начале АТО подписан им же. Он один не побоялся начать войну. Если бы путин сел в Киеве его бы первого поставили к стенке. Кто здал крым споросите юлю.
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Он ничего не начал,он сдержал освобождения Крыма и Донбасса ,а то,что он якобы сделал он и не мог не сделать,потому что висел бы на фонаре и если бы не турчинов,то путина не было ни в Крыму ни на Донбассе а может быть и вообще бы не было на свете.
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тобто, Турчинов будучи на посаді виконуючого обов'язки президента України, підпорядковувався Тимошенко?
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Для соевых Юля - это какой то Саурон! Даже за взрывы на складах МО виновата она!
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не траться на рассуждение с кацапами. На цензоре есть "полезные идиоты", но это не они. Хорошо, что в западных странах начали бороться с этими троллями.
Вчерашняя передача в прайм-тайм. Ведущая по полочкам разложила о методах атаки ольгинцев.
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А разве Турчинов, как, глава СНБО не является прямым начальником начальника Генштаба?
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у него алиби, на тот момент его не было в Калиновке
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Страна заражена вирусом "ПУТИН", всё проёпы власти спихиваются на путина
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Красавчег!!!! нач штаба тока 4-й в вертикали апосля Президента, министра обороны и тебя дорогой ты наш Турчинов И какого хрена Генштаб к складам?
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"...дорогой ты наш Турчинов"?!

русский человек, ты ничего не перепутал?
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он забыл прокси включить, не суди строго. Он там где насрал, то место и считает своей землёй. Эта клептомания зашита в лишней хромосоме
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Может так: "Ответственность несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная от начальника Генерального штаба Вооруженных сил и до Главнокомандующего"
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учитывая трепетное отношение к этому персонажу администраторов форума - комментировать это не буду..
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Напрасно. Этот персонаж уже облился говном. И не один раз.
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Очевидно Тур не считает себя высшим должн. чином и никак не должен отвечать за это ПОЗОР ЭТОМУ ЧИНОВНИКУ !!!
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Муденко уже арестован, или представлен к награде?
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Награды пока надёжно хранятся в масквабаде..
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"К огромному сожалению, большинство из них не были выполнены. И мы имеем такие последствия. И за невыполнения этих поручений нужно отвечать и должностями, и в правовом поле", - заявил он" - это говорит о том, что даже Кровавому пастору не чужд подход: гром не грянет - мужик не перекрестится.

Хочется спросить: бля#ь, доколе?!
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до первых виселиц на всех Майданах страны..
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увы, согласен, но не верю.
Если бы на главном Майдане была хоть одна, все сейчас могло бы быть иначе...
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я то же не особо верю..но надежда ещё теплится..
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продержись с надеждой до 1 февраля, но а потом можешь смело закапывать её.
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Совокупный ущерб от ненадлежащего несения службы равен планируемому повышению пенсий! ( ПРИКИНУЛ НЕКТО) Так может прав был усатый осетин ,когда расстреливал разгильдяев пачками? Всем причастным выдать премию и повысить в звании! Уря!
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В фирме, в которой я работаю, я кроме исполнения своих прямых обязанносте по решению начальства отвечаю еще за пожарную безопасность и т.н. "охрану труда" Несколько лет назад я прошел какие-то однодневные курсы по этому поводу, из которых не помню ни единого слова. Тем не менее секретарша шефа периодически мне принося на подпись какие-то бумажки и списки проинструктированных мною сотрудников. Ни копейки, безусловно, мне за это не платят да и грех что-то просить за минутный труд поставить свою подпись. НО! Если не дай Бог что-то случится, отвечать буду я. Такая же ситуация вероятно на большинстве производств страны. Думаю склады боеприпасов не исключение. Экономия зарплаты знаете ли.
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грех что-то просить за минутный труд поставить свою подпись...... за такой грех можно получить и полосатую пижаму, раз в год и палка стреляет...... жди к тебе придут
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Экономия зарплат, это - не самый большой грех.Похуительство на обязаннасти - грех пострашней.
Очень хорошо вас понимаю, ибо сам долго работал в этой шкуре.
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от же уроды ... вы все замазаны своей тупостью и безответсвенностью , и главный в этом бардаке - верховный главноворующий , его бездарные назначения по принципу верности к своей верховной жопе , привели к таким последствям
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Не руководство страны, а клоуны сплошные. Скоро начнут валить один на другого вину и бросаться слюной. Тут уже появилась инфа от Матиоса что склад стратегического значения охраняло пару десятков пенсионеров из ВОХРы и противопожарными средствами укомплектованность составляла всего на 50%. Слов нет только мат! Это в стране которая воюет, где одними только "боевыми" генералами прошедшими "ато" можно смело укомплектовать батальон охраны, вот только толку от них не больше чем от десятка вохровцев будет. Некогда барыге с компанией об обороноспособности страны думать, время грести бабло.
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Я смотрю "народники" очень заточились на Генштаб. Напомните кто ни будь этим ребятам, что контртеррористическая деятельность и безопасность стратегических объектов, кроме всего прочего входит в устав и компетенцию Нацгвардии и СБУ. А то мне очень нравится, просрали все, а виноват Муженко. Ну уберете в Муженко, который кстати после ЧП был почти двое суток на ногах. Кого поставите? Антуана Геращенку? Шкиряка? или Зоряна?
Харе говном кидаться, работайте лучше.
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"беркут" нацгвардию не трожь! они пэтю барыженка и офисы мертвячука от агентов кремля боронят.
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а СБУ с борделями в Киеве борется, да конвертцентры крышует изобличает.
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Это уже начинается конкретная заруба между правлячими партиями,неужели доник так напугал о якобы готовящемся перевороте,ну понятно кем,у вас уже методички на готове пошли, дееву пропустил ,допиши
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Да, виноват муженко. Да, всегда виноват руководитель. Шо в этом нового?
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это какие-то подковёрные игры. Только нахуа? Популистов и без них хватает.
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хорошая должность секретарь СНБО: зарплата, статус, льготы и при этом делать ничего не надо. щеки пару раз в неделю надуть, да губами пошлепать...как будто под дурчинова создавалась.
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если 1-5 клоунов могут нанести этой стране ущерба на 800 млн баксов за пару дней.
и скрытся...
то какие нахер шатуны ?
надо ставить пулеметный вышки по периметру каждого дома... и садить охрану...
иначе безопасно себя может чувствовать только тушка... за чью безопасность опять же платим мы !
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А Шурка здесь ни при чём,совсем здесь ни при чем.Шурик Вы красава.
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И долго так будет отвечать Муженко за все свои промахи?
Иловайск, Дебальцево, миллиарды баксов на взорванных складах...
Сколько еще президент будет держать своего приближенного на этой должности?
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Вопрос: зачем размещать стратегические военные арсеналы в Балаклее и Сватово, так близко от границы с рашкой, в случае полномасштабной войны они будут уничтожены в первую очередь минут за 30 ракетным или бомбовым ударом со стороны рф. Даже сраный беспилотник создаёт проблемы для обороны арсеналов, что уж говорить о массированном ударе.
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ддаем десять дней может ктото хочет смится из страны
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КонеШНО, конеШНО Муженко, только не Турчинов, он только в темных, стильных очках может "красоваться" среди оружия, кося под Рэмбо и быть секретарем СНБО.
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И чем же Пастор будет пулять на фотосессиях. Нехорошие редиски реквизит разбазаривают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов о взрывах на складах под Калиновкой: Это удар по нашей обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба
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