EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
  8809  150
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4440) Генштаб ВС (877) пожар (3730) Турчинов (3333) Муженко (249) Калиновка (104)

 Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах в Калиновке

турчинов испытания

Отвечая на вопрос журналистов во время открытия Всеукраинского форума частных предприятий оборонной промышленности Турчинов рассказал о заседании Военного кабинета в среду.

По его словам, на заседании обсуждался вопрос локализации пожара на арсенале в Калиновке и последствия и потерь от этой чрезвычайной ситуации, "также речь шла о защите арсеналов и производстве боеприпасов",- сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе СНБО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Было выделено 11 млн. Можно было сделать все, чтобы там не было диверсантов в виде лося, о которых напечатал Бутусов", - Матиос об охране артскладов в Калиновке. ВИДЕО

Турчинов назвал слаженной и организованной координацию работы по эвакуации населения, "благодаря чему ни один гражданин Украины не погиб".

Секретарь СНБО Украины назвал "колоссальной проблемой" ситуацию на военных складах, сказав, что во время пожаров в Балаклее и Калиновке утрачено очень большое количество боеприпасов.

Смотрите также: "Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
===И пока у нас не будут отвечать наивысшие должностные лица, которые не выполняют качественно свои функции, мы будем постоянно считать наши потери и наши убытки===
Наш главнокомандующий нанят народом на менеджерскую должность. Т.е. материально ответственное лицо. Высчитать из доходов 800 миллионов долларов, глядишь, не будет наживаться на войне
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
anti-colorados
Минус склад (часть 2)
Просто задумаемся над тем, что граждане страны - агрессора имеют упрощенный режим перехода нашей границы и облегченный режим пребывания на нашей территории. То есть, гражданин Бразилии или Аргентины - стран, которые никогда в истории не совершавшали агрессии против Украины, должны получить визу, пройти паспортно-визовый контроль и находиться на территории Украины срок, указанный в визе. А гражданин страны - агрессора имеет привилегии перед гражданами большинства стран мира. Если есть пример абсурда, в этой области, более кричащий, то нам он просто не известен.
Мы глубоко убеждены, что все это нужно прекращать раз и навсегда, или хотя бы на несколько десятилетий. В идеале - следовало бы из РФ отозвать всех до единого дипломатов, как делает любая страна в случае войны. Все равно, неизбежные контакты происходят либо на нейтральной территории, либо через посредников. Де-факто, дипломатия с РФ умерла. После этого надо закрывать всю границу с Россией. Закрывать крепко и основательно, с минными полями, автоматическими системами ведения огня и прочим.
Может возникнуть простой и правильный вопрос о том, как напрямую зависит взрыв артиллерийского склада и ужесточение пребывания россиян на территории Украины. Отвечу так. Сразу это не станет решением вопроса, ибо дело зашло слишком далеко и российская агентура укрепилась основательно. С другой стороны, мир имел возможность наблюдать массовую остановку террористической деятельности, в разных частях света сразу после гибели совка. ИРА, палестинские террористы и прочие сразу сбросили обороты и многие - самораспустились. То есть, желающие видеть, увидели центр мирового терроризма четко и без двусмысленности. Нам надо двигаться именно в этом направлении.
Причем, тут речь идет о коллективной ответственности, ибо война - коллективная ответственность за все. Наши потри в личном составе, технике и боеприпасах во время войны не требуют выяснения того, кто конкретно сделал фатальный выстрел. Противник, в его коллективном выражении, должен быть уничтожен и все тут. Понятно, что мы должны найти пособников противника среди наших граждан, но страна агрессор должна отвечать в целом. Однако мы должны действовать так, чтобы всем была понятна причинно-следственная связь. Мы должны исходить из принципа, что любые подобные действия, в ходе войны, выгодны противнику, а потому - отвечаем противнику. Москва должна четко понимать, что даже удачная операция ее агентуры, будь то ночной взрыв на арт складах, или убийство кого-то типа свидетеля по делу Януковича или наших сотрудников военной разведки или СБУ, выльются в молниеносную реакцию для РФ. Просто те, кто ведет планирование подобных операций, не останавливаются на самом факте исполнения замысла. Они просчитывают последствия этих действий, учитывая плюсы и минусы. Если минусов они не усматривают, то проведение операции утверждается почти автоматически и на чрезвычайно низком уровне. Чем больше минусов, тем более серьезным должно быть окончательное решение и тем более высокая инстанция его принимает. Мы обязаны показать как можно больше минусов и тем самым усложнить задачу противника вплоть до такого состояния, когда ее проведение просто утратит смысл. По факту же, мы ни разу не показали подобной реакции. При самых болезненных ударах, которые нам наносил враг, мы не приняли ни одного глобального ответного действия, которое фундаментально меняло бы расклад сил.
Простой и наглядный пример адекватного и своевременного ответа мог бы выглядеть и так. Известно, что в Крыму уже разгромлены все церкви Киевского патриархата. Там фактически ликвидированы органы самоуправления крымских татар. Об этом президент говорил с трибуны ООН. Так вот, в случае с разгромом церкви КП, в тот же день должен был последовать ход по ликвидации церквей МП в Украине. Они должны были приравняться к коммерческим организациям, с декларацией немалых доходов и всех соответствующих выплат. Или, разгон меджлиса крымских татар в тот же день должен был закончиться закрытием всех российских общественных организаций и СМИ с участием российского капитала.
Поэтому, ночной взрыв складов должен бы иметь продолжение утром, когда объявляется визовый режим прямо сейчас, через несколько часов. Произошло что-то еще или россияне начали военные игрища у наших границ, мгновенная реакция в виде 72 часов на высылку всех российских дипломатов и эвакуацию своих. Еще что-то такое произошло - объявление 72-х часов на сборы и выезд всех лиц с паспортом РФ. С этой бешенной бензоколонкой надо поступать как с собакой Павлова, путем выработки условного рефлекса. Россия должна знать, что любая, даже тайная попытка нагадить Украине, не останется без ответа. Конечно, было бы лучше организовать подрыв арсенала или топливной базы ЧФ в Севастополе, но есть и другие, не менее болезненные варианты ответа.
И последнее, читатели из Московии часто обвиняют нас в русофобии. Тут следует уточнить терминологию. Дословно этот термин означает боязнь русских. Наверняка они живут в параллельной реальности, если считают, что их тут боятся, или же они оперируют словами, не понимая их смысла, а скорее - и то, и другое - одновременно. Так вот, страха давно нет. Ненависть -есть, презрение - тоже есть, а вот со страхом господа ошиблись.
В общем надо брать на вооружение опыт Израиля, который никому и ничего не прощает, Его враги знают об этом и потому что-то такое сделать решаются только смертники, которым все равно как попасть в морг. Мы уже можем себе позволить реагировать адекватно и надо начинать прямо сейчас. Кстати, 1 октября - вот оно, с этого числа как раз хорошо бы ввести визовый режим с РФ.http://defence-line.org/2017/09/minus-sklad-chast-2
http://defence-line.org/2017/09/minus-sklad-chast-1
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И если бы он сказал,про то что взрывы на улицах,ограбления,разбои,херова гора не раскрытых дел,и во всём этот виноват его кент Аваков!,,тогда турчинов вообще был бы красавец!А то какая то мутная возня началась от Авакова,и НФ в отношении Муженко,понятно,что может и предъяв к нему много,но..кто бы пиздел
 показать весь комментарий
Ответить
 
Десять дней в стране будут собачиться между собой все верхи,при условии постоянного давления общественности.Виновным станет тот,кто будет слабо огрызаться или умело перекладывать вину на другого.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Погудят недельку а потом вломят цены и обезценят гривну.На голодный желудок и с пустыми карманами будет не до критики.Сейчас уже за то что покупал два месяца за 100гривен надо выложить 300...Шо бля,будка качается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это и ваша ответственность, господин Турчинов, и, в первую очередь, главнокомандующего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен!
Но вот как то получается,Муженко увыноват,а его непосредственный начальник Полдурак,нэ увыноват!
Как то странно!?
Выше писали,что всего таких складов по пальцам сосчитать,так почему министр не соизволил проверить лично,или хотя бы дать распоряжение,проверить оснащенность и охрану этих складов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смотрю на фото, на пиджака в военной форме с губками бантиком и хочется ему сказать.
вы охренели!!!
1000 га охраняет 17 вохровцев пожилого возраста.
Это что? Кадрированный (численность рядового и младшего командного состава сведена к минимуму) военный склад.
И ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ НА ВЕРХУ???
САБОТАЖ!
К стенке во время войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Президент мира просто избавился от боеприпасов. Они ему не нужны. Стрелять никто не собирается. Альтернативы Минску нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЗА ВСЕ, что делается в войсках (будь то отделение, бригада или ВС в целом) ОТВЕЧАЕТ КОМАНДИР (командующий, главнокомандующий, главноначальствующий, "организующий работу", "указывающий путь", "освещающий дорогу")! Или как ордена и прочие "преференции" получать, так "первый в очередь", а как отвечать за развал дел, то "я не причем, это всё они, дождевые червяки"?! Так по твоему получается, Сашко? Отвечать всем тем "команданте", которые сейчас "у руля" ВСУ и других силовых структур или опосредованно (через кого-то) руководят ими, через весь бардак, который там продолжает происходить по прямой вине "звезданутых лампасоносцев" (хоть они и взяли моду ходить в "камке") и их "верховных шефов", придется всей нынешней верхушке нашей страны, - и даже быстрей, чем они это себе представляют!!! Дааа, прямо "пауки в банке"...

P.S. Кстати, "витя-катафалк" уже "скалится" и уходит от ответственности "по полной", - "Цензор" еще не опубликовал этот "шедевр", - "плач муженко". А зря!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Система охраны не менялась с царских времён ,а на дворе 21 век !Сколько уже есть прогрессивных систем охраны ,что должно быть просто стыдно ,за слепых вохровцев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаешь при царе военный склады охраняли старые отставники, которые на колорадскую ленту мастурбируют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В общемто у нас огромный численный состав внутренних войск, в чью
объязаность согласно закону входит так же охранна особоважных объектов.
То какого ляда по складам несёт службу ВОХР?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, по совести, ВОХРа и несла там службу... Другое дело комплекс мероприятий по созданию, оборудованию, организации и совершенствованию складирования и хранения РАВ: это таки да, компетенция ГШ и главкомов видов ВС, а не ВОХРы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ребята, я совершенно о другом. Если в стране война то, внутренние войска? Охраняют пухлые задницы от народа? У нас численность ввшников позволяет к каждому складу прикрепить по батальйону, сто человек в сутки может спокойно нести службу по охране объекта, это их определённая законом обязаность.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да вопрос, на самом деле, не в ВВшниках. Я знаю, как устраивались и устраиваются такого рода склады (и в СА и в армии РФ видел). И дивизионные, и армейские, и окружные. Я даже ПРБ устройство видел (и то, что у вас там лось бродил, это "+", а не "-": база хранения разнесена. Уничтожить такую с помощью БПЛА (или 10, или 100 БПЛА) нереально). Вопрос в комплексной охране и маскировке. Простейшую охрану несет ВОХРа, а вот все остальное -армия. И там не надо 100 человек: там охрана другими способами обеспечивается: см. напр. ВСН 21-01-98 (МО РФ) "Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности" или РД 78.36.006-2005 "Выбор и применение ТС охранной, тревожной сигнализации и средств ИТУ для оборудования объектов".
Ну, хотя бы простейшие вещи ваше начальство прочитать обязано?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не лукавь, пастор. По всей вертикали? Так она не с начальника Генштаба начинается, а в главнокомандующего. Шо предлагаещь делать с ним?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И где ты был со своими вумными речами, когда взорвали склад в Сватово?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Влад, я тебе открою военную тайну: даже склад со взрывчаткой на каком -нибудь глняном карьере охраняется так, что ни один взрыватель не пропадет. Был случай в Ив -Франковской области, огда при перевозке выпал из кузова мешок с аммонитом. Взрывники хватились пропажи в карьере, но скрыли это, после взрыва отчитались будто и этот мешок использовали. А вот КГБ шники по номеру мешка и заводу -изготовителю прошли по всей цепочке от завода до фамилии получателя этого мешка на складе и высчитали таки виноватых. А тут склады взрываются ,а виноватых НЕТ! Муженко уже заявил:"Меня не удастся обвинить ", и я ему верю - "говнокомандующий" своего "говноначштаба" не сдаст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу, про глиняный карьер ты тут точно подметил, на нем вообще взрывчатки нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В первую голову это ваша ответственость или что вы там в своем кружке делаете,в бутылочку играете?Почему супергенералы Муженки у вас охраняют склады? От вашего ума или вашей халатности?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Турчинов как глава "реввоенсовета" несёт туже ответственность, что и Порошенко. Вместо пиара на имидже "кровавого пастора" нужно делом заниматся, а понятий как это делать он не имеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему с начальника ГШ? А кто у вас главком?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Барыги достали !!!
Журналісти запитали у Парубія про підземелля ВЕРХОВНОЇ РАДИ, він покліпав очима що не знає

https://twitter.com/IMARGOMORTIS/status/913376234737950720
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он реально может не знать, чем его с утра кормили- умственно не полноценный
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что вы, дебилы, ещё не знаете о "подземельях"?
при советах был прорыт ход от ЦК КПУ ( ныне АПУ) к рельсам станции метро "Хрещатик"
позднее, при голове ВРУ Литвине был прорыт ход от ВРУ к новому зданию комитетов ВРУ и далее к АПУ
при Януковиче была проложена ветка к вертолётной площадке
там рядом комплексы госпиталя СБУ, гостиницы для депутатов и далее - МВД
не удивлюсь, если и там прогрызен ход
и что дальше?
обо всём этом прекрасно известно даже на Лубянке
займитесь делом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Начался поиск стрелочника и видно самого низшего ранга.А вина во взрывах складов,геноциде ,бандитизме,грабеже,преследовании патриотов,предательской войне,разрушении страны лежит на всей уголовной системе узурпировавшей власть.Их действия направлены против Украины и народа и вина лежит иммено на этих уголовниках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
про "узурпировавшей" подробнее, плз
и в сравнении с Козломордией, если тебе религия позволяет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мажура, почитай в Википедии историю государства Хазарский каганат. Главное открытие для тебя будет тот факт, что народ Хазарии -это племена кочевников, жившие на территории от Азовского моря до Волги с центром в теперешнем Ставрополье, а верхушка, правящая Хазарией, была .... догадайся кто? Верно - евреи. Маленькая кучка, невесть откуда появившихся жидов, захватила власть в довольно большом для этого времени государстве. Аналогия с Украиной не напрашивается? И мы хотим от этой кучки чтобы она правила не так как правит? У них одна забота - обворовать и вовремя купить билет на самолет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То,что сказал Турчинов похоже на борьбу крыс за выживание.Турчинов,что парикмахерской заведует.
"После Сватово СНБО,Кабмин и МО приняли соответствующие решения,которые не были выполнены."Т.е.приняли решения,а там трава не расти.Они вроде свою работу сделали.А проконтролировать и потребовать.Сколько же я при совке насмотрелся на таких руководителей.Прикол был в том,что принимавшие решения и те,которые должны были выполнять эти решения,уже в момент принятия этих решений,знали,что это всё написано для бумаги и отчёта,
т.е.совковый стиль руководста жил,живёт и будет жить.Совок,всё-таки,непобедим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Колоссальная проблема, это долбо..бы у власти.
И судя по тому, что ни начальник ГШ, ни президент который его назначил, вины за собой не ощущают, ситуация не поменяется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
советская традиция повышать после роковой ошибки, канула в лету. пришла пост советская. строгий выговор, строгач и очень строгий, а так же последнее китайское предупреждение, а потом и на повышение можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"..,Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба..." А почему от начальника Генштаба, а секретарь СНБО и его председатель - верховный главнокомандующий ГЛАВНОТОРГУЮЩИЙ они что просто ряженые???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто отвечает за кадровую политику, кто делает назначения, кто не снимает и не наказывает за откровенные провалы и позоры, кто покрывает всю эту преступную шоблу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чаеподатель Соскина,мальчик на побегушках и один из главных дейстаующих лиц СНБО. Разве может мальчик на побегушках принимать жеские государственные решения и иметь"яйца". Поэтому свою вину сбрасывает на непосредственно виноватого но не главного виновника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НАРОД))) К чему ВЕСЬ ЭТОТ БАЗАР????????????
100-й раз повторяю печатными буквами- НА 4-м ГОДУ ВОЙНЫ БОЛЬШИНСТВО ВОЕННЫХ БАЗ И СКЛАДОВ ОХРАНЯЮТСЯ ВОХР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ТУТ ЕЩЕ КОММЕНТИРОВАТЬ?????????????????????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Об уроках истории, которые мы не усвоили
Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах в Калиновке - Цензор.НЕТ 7024
На день независимости, я слышал два выступления Порошенко. На параде и на приеме. И в обоих красной нитью говорилось об уроках истории, которые мы не усвоили. О том что 100 лет назад Украина просрала свой шанс завоевать независимость из-за внутренних расколов. Сейчас мы проживаем те же проблемы.

Правда сегодня все намного сложнее. Гибридная война с соседом. И этот сосед вливает свои средства и силы в наши внутренние расколы. Порошенко всегда был сдержанным оптимистом. Вынуждено. Потому что пессимизм в его положении - это крах всего. Параллельно я наблюдаю события, подтверждающие слова Порошенко.

Защита своей страны от агрессора и оккупации - это не конституционно, по версии самопомощи. Партия, фракция, отдельные депутаты не поправили и не выступили с заявлением или осуждением по этому поводу. Значит считают так же. Или же это программа действия на ближайшее время.

По версии народного фронта, нужно отстранить НГШ и назначить нового. И десятки мелких ударов на раскол.

Особенно пикантно все звучит с учетом ожиданий боевиков с той стороны. Они уже давно поняли, что победы им не видать. Они уже давно поняли, что в России не нужны.

Они ждут, когда в Украине сменится власть. На пророссийскую, или хотя бы более лояльную к ним.

Лояльную к боевикам, сеператистам и террористам, поддержавшими планы России на Донбассе. Они ждут изменения курса не на освобождение Донбасса от оккупации, а на замирение "как есть". Они ждут 19 года в надежде что будет президент, который обнулит все их преступления. Они ждут новую ВР, которая так же скажет свое слово и признает конфликт внутренним, защиту Украины армией неконституционной и все разрулит так, чтобы все забылось и простилось.

Министерство обороны, генеральный штаб, армия, это сегодня единственная институция, которая пользуется безграничным доверием людей. Это структура, которая за последние пару лет четко показала эффективность руководства в вопросах реанимации того, что 25 лет разрушалось. Это единственное ведомство где идут реформы и каждая закупка проверяется по 10 раз. Да, не без проблем. Не без скрипа и ошибок. Но реформы идут. В отличии от других ведомств, особенно силовых. Это единственное ведомство, где министром снимаются люди или понижаются в звании за проебы практически моментально. Даже если потом годами судятся. Армия сейчас воюет.

Мне физически больно от того, что происходит. Я воспринимаю выпады аваковской свиты, как предательство.

Это уже было ровно 100 лет назад. Единственное чего хотелось бы сейчас видеть от Порошенко, Полторака, Муженко, это собранности и трезвости в принятии решений. И сил им всем троим это выдержать.

Роман Доник
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шановний Романе)) Вибачте мене, але Ви про ЗСУ знаєте тількі з вікіпедії, або перебуваєта на службі і отримуєте грошове утримання за написання такіх постів)) Хочу сподіватися на перший варіант......... Вибачте, якщо образив)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расстрелять нахуй вместе с начальником Генштаба.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах в Калиновке
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти