 Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах в Калиновке

По его словам, на заседании обсуждался вопрос локализации пожара на арсенале в Калиновке и последствия и потерь от этой чрезвычайной ситуации, "также речь шла о защите арсеналов и производстве боеприпасов",- сообщили "Цензор.НЕТ" в пресс-службе СНБО.
Турчинов назвал слаженной и организованной координацию работы по эвакуации населения, "благодаря чему ни один гражданин Украины не погиб".
Секретарь СНБО Украины назвал "колоссальной проблемой" ситуацию на военных складах, сказав, что во время пожаров в Балаклее и Калиновке утрачено очень большое количество боеприпасов.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Наш главнокомандующий нанят народом на менеджерскую должность. Т.е. материально ответственное лицо. Высчитать из доходов 800 миллионов долларов, глядишь, не будет наживаться на войне
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Минус склад (часть 2)
Просто задумаемся над тем, что граждане страны - агрессора имеют упрощенный режим перехода нашей границы и облегченный режим пребывания на нашей территории. То есть, гражданин Бразилии или Аргентины - стран, которые никогда в истории не совершавшали агрессии против Украины, должны получить визу, пройти паспортно-визовый контроль и находиться на территории Украины срок, указанный в визе. А гражданин страны - агрессора имеет привилегии перед гражданами большинства стран мира. Если есть пример абсурда, в этой области, более кричащий, то нам он просто не известен.
Мы глубоко убеждены, что все это нужно прекращать раз и навсегда, или хотя бы на несколько десятилетий. В идеале - следовало бы из РФ отозвать всех до единого дипломатов, как делает любая страна в случае войны. Все равно, неизбежные контакты происходят либо на нейтральной территории, либо через посредников. Де-факто, дипломатия с РФ умерла. После этого надо закрывать всю границу с Россией. Закрывать крепко и основательно, с минными полями, автоматическими системами ведения огня и прочим.
Может возникнуть простой и правильный вопрос о том, как напрямую зависит взрыв артиллерийского склада и ужесточение пребывания россиян на территории Украины. Отвечу так. Сразу это не станет решением вопроса, ибо дело зашло слишком далеко и российская агентура укрепилась основательно. С другой стороны, мир имел возможность наблюдать массовую остановку террористической деятельности, в разных частях света сразу после гибели совка. ИРА, палестинские террористы и прочие сразу сбросили обороты и многие - самораспустились. То есть, желающие видеть, увидели центр мирового терроризма четко и без двусмысленности. Нам надо двигаться именно в этом направлении.
Причем, тут речь идет о коллективной ответственности, ибо война - коллективная ответственность за все. Наши потри в личном составе, технике и боеприпасах во время войны не требуют выяснения того, кто конкретно сделал фатальный выстрел. Противник, в его коллективном выражении, должен быть уничтожен и все тут. Понятно, что мы должны найти пособников противника среди наших граждан, но страна агрессор должна отвечать в целом. Однако мы должны действовать так, чтобы всем была понятна причинно-следственная связь. Мы должны исходить из принципа, что любые подобные действия, в ходе войны, выгодны противнику, а потому - отвечаем противнику. Москва должна четко понимать, что даже удачная операция ее агентуры, будь то ночной взрыв на арт складах, или убийство кого-то типа свидетеля по делу Януковича или наших сотрудников военной разведки или СБУ, выльются в молниеносную реакцию для РФ. Просто те, кто ведет планирование подобных операций, не останавливаются на самом факте исполнения замысла. Они просчитывают последствия этих действий, учитывая плюсы и минусы. Если минусов они не усматривают, то проведение операции утверждается почти автоматически и на чрезвычайно низком уровне. Чем больше минусов, тем более серьезным должно быть окончательное решение и тем более высокая инстанция его принимает. Мы обязаны показать как можно больше минусов и тем самым усложнить задачу противника вплоть до такого состояния, когда ее проведение просто утратит смысл. По факту же, мы ни разу не показали подобной реакции. При самых болезненных ударах, которые нам наносил враг, мы не приняли ни одного глобального ответного действия, которое фундаментально меняло бы расклад сил.
Простой и наглядный пример адекватного и своевременного ответа мог бы выглядеть и так. Известно, что в Крыму уже разгромлены все церкви Киевского патриархата. Там фактически ликвидированы органы самоуправления крымских татар. Об этом президент говорил с трибуны ООН. Так вот, в случае с разгромом церкви КП, в тот же день должен был последовать ход по ликвидации церквей МП в Украине. Они должны были приравняться к коммерческим организациям, с декларацией немалых доходов и всех соответствующих выплат. Или, разгон меджлиса крымских татар в тот же день должен был закончиться закрытием всех российских общественных организаций и СМИ с участием российского капитала.
Поэтому, ночной взрыв складов должен бы иметь продолжение утром, когда объявляется визовый режим прямо сейчас, через несколько часов. Произошло что-то еще или россияне начали военные игрища у наших границ, мгновенная реакция в виде 72 часов на высылку всех российских дипломатов и эвакуацию своих. Еще что-то такое произошло - объявление 72-х часов на сборы и выезд всех лиц с паспортом РФ. С этой бешенной бензоколонкой надо поступать как с собакой Павлова, путем выработки условного рефлекса. Россия должна знать, что любая, даже тайная попытка нагадить Украине, не останется без ответа. Конечно, было бы лучше организовать подрыв арсенала или топливной базы ЧФ в Севастополе, но есть и другие, не менее болезненные варианты ответа.
И последнее, читатели из Московии часто обвиняют нас в русофобии. Тут следует уточнить терминологию. Дословно этот термин означает боязнь русских. Наверняка они живут в параллельной реальности, если считают, что их тут боятся, или же они оперируют словами, не понимая их смысла, а скорее - и то, и другое - одновременно. Так вот, страха давно нет. Ненависть -есть, презрение - тоже есть, а вот со страхом господа ошиблись.
В общем надо брать на вооружение опыт Израиля, который никому и ничего не прощает, Его враги знают об этом и потому что-то такое сделать решаются только смертники, которым все равно как попасть в морг. Мы уже можем себе позволить реагировать адекватно и надо начинать прямо сейчас. Кстати, 1 октября - вот оно, с этого числа как раз хорошо бы ввести визовый режим с РФ.http://defence-line.org/2017/09/minus-sklad-chast-2
http://defence-line.org/2017/09/minus-sklad-chast-1
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Но вот как то получается,Муженко увыноват,а его непосредственный начальник Полдурак,нэ увыноват!
Как то странно!?
Выше писали,что всего таких складов по пальцам сосчитать,так почему министр не соизволил проверить лично,или хотя бы дать распоряжение,проверить оснащенность и охрану этих складов?
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вы охренели!!!
1000 га охраняет 17 вохровцев пожилого возраста.
Это что? Кадрированный (численность рядового и младшего командного состава сведена к минимуму) военный склад.
И ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ НА ВЕРХУ???
САБОТАЖ!
К стенке во время войны.
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P.S. Кстати, "витя-катафалк" уже "скалится" и уходит от ответственности "по полной", - "Цензор" еще не опубликовал этот "шедевр", - "плач муженко". А зря!
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объязаность согласно закону входит так же охранна особоважных объектов.
То какого ляда по складам несёт службу ВОХР?
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Ну, хотя бы простейшие вещи ваше начальство прочитать обязано?
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Журналісти запитали у Парубія про підземелля ВЕРХОВНОЇ РАДИ, він покліпав очима що не знає
https://twitter.com/IMARGOMORTIS/status/913376234737950720
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при советах был прорыт ход от ЦК КПУ ( ныне АПУ) к рельсам станции метро "Хрещатик"
позднее, при голове ВРУ Литвине был прорыт ход от ВРУ к новому зданию комитетов ВРУ и далее к АПУ
при Януковиче была проложена ветка к вертолётной площадке
там рядом комплексы госпиталя СБУ, гостиницы для депутатов и далее - МВД
не удивлюсь, если и там прогрызен ход
и что дальше?
обо всём этом прекрасно известно даже на Лубянке
займитесь делом
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и в сравнении с Козломордией, если тебе религия позволяет
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"После Сватово СНБО,Кабмин и МО приняли соответствующие решения,которые не были выполнены."Т.е.приняли решения,а там трава не расти.Они вроде свою работу сделали.А проконтролировать и потребовать.Сколько же я при совке насмотрелся на таких руководителей.Прикол был в том,что принимавшие решения и те,которые должны были выполнять эти решения,уже в момент принятия этих решений,знали,что это всё написано для бумаги и отчёта,
т.е.совковый стиль руководста жил,живёт и будет жить.Совок,всё-таки,непобедим.
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И судя по тому, что ни начальник ГШ, ни президент который его назначил, вины за собой не ощущают, ситуация не поменяется.
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главнокомандующийГЛАВНОТОРГУЮЩИЙ они что просто ряженые???
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100-й раз повторяю печатными буквами- НА 4-м ГОДУ ВОЙНЫ БОЛЬШИНСТВО ВОЕННЫХ БАЗ И СКЛАДОВ ОХРАНЯЮТСЯ ВОХР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ТУТ ЕЩЕ КОММЕНТИРОВАТЬ?????????????????????
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На день независимости, я слышал два выступления Порошенко. На параде и на приеме. И в обоих красной нитью говорилось об уроках истории, которые мы не усвоили. О том что 100 лет назад Украина просрала свой шанс завоевать независимость из-за внутренних расколов. Сейчас мы проживаем те же проблемы.
Правда сегодня все намного сложнее. Гибридная война с соседом. И этот сосед вливает свои средства и силы в наши внутренние расколы. Порошенко всегда был сдержанным оптимистом. Вынуждено. Потому что пессимизм в его положении - это крах всего. Параллельно я наблюдаю события, подтверждающие слова Порошенко.
Защита своей страны от агрессора и оккупации - это не конституционно, по версии самопомощи. Партия, фракция, отдельные депутаты не поправили и не выступили с заявлением или осуждением по этому поводу. Значит считают так же. Или же это программа действия на ближайшее время.
По версии народного фронта, нужно отстранить НГШ и назначить нового. И десятки мелких ударов на раскол.
Особенно пикантно все звучит с учетом ожиданий боевиков с той стороны. Они уже давно поняли, что победы им не видать. Они уже давно поняли, что в России не нужны.
Они ждут, когда в Украине сменится власть. На пророссийскую, или хотя бы более лояльную к ним.
Лояльную к боевикам, сеператистам и террористам, поддержавшими планы России на Донбассе. Они ждут изменения курса не на освобождение Донбасса от оккупации, а на замирение "как есть". Они ждут 19 года в надежде что будет президент, который обнулит все их преступления. Они ждут новую ВР, которая так же скажет свое слово и признает конфликт внутренним, защиту Украины армией неконституционной и все разрулит так, чтобы все забылось и простилось.
Министерство обороны, генеральный штаб, армия, это сегодня единственная институция, которая пользуется безграничным доверием людей. Это структура, которая за последние пару лет четко показала эффективность руководства в вопросах реанимации того, что 25 лет разрушалось. Это единственное ведомство где идут реформы и каждая закупка проверяется по 10 раз. Да, не без проблем. Не без скрипа и ошибок. Но реформы идут. В отличии от других ведомств, особенно силовых. Это единственное ведомство, где министром снимаются люди или понижаются в звании за проебы практически моментально. Даже если потом годами судятся. Армия сейчас воюет.
Мне физически больно от того, что происходит. Я воспринимаю выпады аваковской свиты, как предательство.
Это уже было ровно 100 лет назад. Единственное чего хотелось бы сейчас видеть от Порошенко, Полторака, Муженко, это собранности и трезвости в принятии решений. И сил им всем троим это выдержать.
Роман Доник
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