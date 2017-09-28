 Это удар по обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах на складах под Калиновкой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам в четверг в Киеве.
Он назвал "колоссальной проблемой" ситуацию на военных складах, сказав, что во время пожаров в Балаклее и Калиновке утрачено очень большое количество боеприпасов.
"Стране нанесен наибольший удар с начала войны - удар по нашей обороне, нашей обороноспособности… Это ответственность, начиная от начальника Генштаба по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны", - сказал А.Турчинов.
Турчинов отметил, что после пожара на складах возле Сватово были сделаны соответствующие выводы, а СНБО, Кабинет министров Украины и Министерство обороны приняли соответствующие решения.
"К огромному сожалению, большинство из них не были выполнены. И мы имеем такие последствия. И за невыполнения этих поручений нужно отвечать и должностями, и в правовом поле", - заявил он.
"Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба. То, что произошло, - демонстрация неспособности защитить наши стратегические резервы, и поэтому возникает вопрос о надежности защиты нашей страны, - заявил Турчинов. - И пока у нас не будут отвечать те, кто не способны профессионально выполнять свои должностные обязанности, придется постоянно считать потери и убытки".
"Требования СНБО следующие: украинские арсеналы должны быть защищены так, чтобы выдержать любую атаку воздушно-космических сил ВС РФ", - подчеркнул Турчинов.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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P.S. Кстати, "витя-катафалк" уже "скалится" и уходит от ответственности "по полной", - "Цензор" еще не опубликовал этот "шедевр", - "плач муженко". А зря!
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объязаность согласно закону входит так же охранна особоважных объектов.
То какого ляда по складам несёт службу ВОХР?
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Журналісти запитали у Парубія про підземелля ВЕРХОВНОЇ РАДИ, він покліпав очима що не знає
https://twitter.com/IMARGOMORTIS/status/913376234737950720
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и в сравнении с Козломордией, если тебе религия позволяет
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