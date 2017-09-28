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 Политика Украины, Происшествия
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 Это удар по обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах на складах под Калиновкой

турчинов испытания

Ответственность за пожар на складах боеприпасов в г.Калиновка Винницкой области несет вся вертикаль руководства обороны страны, начиная от начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам в четверг в Киеве.

Он назвал "колоссальной проблемой" ситуацию на военных складах, сказав, что во время пожаров в Балаклее и Калиновке утрачено очень большое количество боеприпасов.

"Стране нанесен наибольший удар с начала войны - удар по нашей обороне, нашей обороноспособности… Это ответственность, начиная от начальника Генштаба по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны", - сказал А.Турчинов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Было выделено 11 млн. Можно было сделать все, чтобы там не было диверсантов в виде лося, о которых напечатал Бутусов", - Матиос об охране артскладов в Калиновке. ВИДЕО

Турчинов отметил, что после пожара на складах возле Сватово были сделаны соответствующие выводы, а СНБО, Кабинет министров Украины и Министерство обороны приняли соответствующие решения.

"К огромному сожалению, большинство из них не были выполнены. И мы имеем такие последствия. И за невыполнения этих поручений нужно отвечать и должностями, и в правовом поле", - заявил он.

"Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба. То, что произошло, - демонстрация неспособности защитить наши стратегические резервы, и поэтому возникает вопрос о надежности защиты нашей страны, - заявил Турчинов. - И пока у нас не будут отвечать те, кто не способны профессионально выполнять свои должностные обязанности, придется постоянно считать потери и убытки".

"Требования СНБО следующие: украинские арсеналы должны быть защищены так, чтобы выдержать любую атаку воздушно-космических сил ВС РФ", - подчеркнул Турчинов.

Смотрите также: "Как будто атомная бомба взорвалась и гриб вверх был 3-5 километров. Кот в погребе с нами спрятался", - эвакуированные о взрыве на артскладах в Калиновке. ВИДЕО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

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ЗА ВСЕ, что делается в войсках (будь то отделение, бригада или ВС в целом) ОТВЕЧАЕТ КОМАНДИР (командующий, главнокомандующий, главноначальствующий, "организующий работу", "указывающий путь", "освещающий дорогу")! Или как ордена и прочие "преференции" получать, так "первый в очередь", а как отвечать за развал дел, то "я не причем, это всё они, дождевые червяки"?! Так по твоему получается, Сашко? Отвечать всем тем "команданте", которые сейчас "у руля" ВСУ и других силовых структур или опосредованно (через кого-то) руководят ими, через весь бардак, который там продолжает происходить по прямой вине "звезданутых лампасоносцев" (хоть они и взяли моду ходить в "камке") и их "верховных шефов", придется всей нынешней верхушке нашей страны, - и даже быстрей, чем они это себе представляют!!! Дааа, прямо "пауки в банке"...

P.S. Кстати, "витя-катафалк" уже "скалится" и уходит от ответственности "по полной", - "Цензор" еще не опубликовал этот "шедевр", - "плач муженко". А зря!
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Система охраны не менялась с царских времён ,а на дворе 21 век !Сколько уже есть прогрессивных систем охраны ,что должно быть просто стыдно ,за слепых вохровцев!
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Думаешь при царе военный склады охраняли старые отставники, которые на колорадскую ленту мастурбируют?
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В общемто у нас огромный численный состав внутренних войск, в чью
объязаность согласно закону входит так же охранна особоважных объектов.
То какого ляда по складам несёт службу ВОХР?
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Ну, по совести, ВОХРа и несла там службу... Другое дело комплекс мероприятий по созданию, оборудованию, организации и совершенствованию складирования и хранения РАВ: это таки да, компетенция ГШ и главкомов видов ВС, а не ВОХРы...
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Ребята, я совершенно о другом. Если в стране война то, внутренние войска? Охраняют пухлые задницы от народа? У нас численность ввшников позволяет к каждому складу прикрепить по батальйону, сто человек в сутки может спокойно нести службу по охране объекта, это их определённая законом обязаность.
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Не лукавь, пастор. По всей вертикали? Так она не с начальника Генштаба начинается, а в главнокомандующего. Шо предлагаещь делать с ним?
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И где ты был со своими вумными речами, когда взорвали склад в Сватово?
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В первую голову это ваша ответственость или что вы там в своем кружке делаете,в бутылочку играете?Почему супергенералы Муженки у вас охраняют склады? От вашего ума или вашей халатности?
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Турчинов как глава "реввоенсовета" несёт туже ответственность, что и Порошенко. Вместо пиара на имидже "кровавого пастора" нужно делом заниматся, а понятий как это делать он не имеет.
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А почему с начальника ГШ? А кто у вас главком?
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Барыги достали !!!
Журналісти запитали у Парубія про підземелля ВЕРХОВНОЇ РАДИ, він покліпав очима що не знає

https://twitter.com/IMARGOMORTIS/status/913376234737950720
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Он реально может не знать, чем его с утра кормили- умственно не полноценный
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Начался поиск стрелочника и видно самого низшего ранга.А вина во взрывах складов,геноциде ,бандитизме,грабеже,преследовании патриотов,предательской войне,разрушении страны лежит на всей уголовной системе узурпировавшей власть.Их действия направлены против Украины и народа и вина лежит иммено на этих уголовниках.
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про "узурпировавшей" подробнее, плз
и в сравнении с Козломордией, если тебе религия позволяет
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а ты где был лысая гнида, твоя какая ответственность? только блеять про всякую херню? ты хоть раз свой сраный совет собирал после всех взрывов что были до Калиновки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто удар по обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах на складах под Калиновкой
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