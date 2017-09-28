 Это удар по обороне, это ответственность в том числе и начальника Генштаба, - Турчинов о взрывах на складах под Калиновкой

"Нести ответственность должны по всей вертикали, начиная от начальника Генштаба.

То, что произошло, - демонстрация неспособности защитить наши стратегические резервы, и поэтому возникает вопрос о надежности защиты нашей страны, - заявил Турчинов.

- И пока у нас не будут отвечать те, кто не способны профессионально выполнять свои должностные обязанности, придется постоянно считать потери и убытки".





"Требования СНБО следующие: украинские арсеналы должны быть защищены так, чтобы выдержать любую атаку воздушно-космических сил ВС РФ", - подчеркнул Турчинов.