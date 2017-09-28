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 Политика Украины
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Все про:Минфин (1187) Данилюк Александр (217) ГФС (3277)

 В Службе финрасследований должно работать до 3,5 тыс. человек, - Данилюк

данилюк

Служба финансовых расследований (СФР) должна быть компактной - не более 3-3,5 тыс. сотрудников, считает министр финансов Украины Александр Данилюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Служба финансовых расследований должна обладать правом на оперативно-сыскную деятельность, иметь право применять оружие. Большой бизнес нанимает серьезные охранные структуры, и ставить при этом под риск сотрудников СФР нельзя. Кроме того, СФР должна быть компактной: не более 3-3,5 тыс. сотрудников. Нет смысла раздувать ее до 15 тыс.", - отметил он в ходе "круглого стола" в четверг.

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Министр финансов также подчеркнул, что считает оптимальным подчинение СФР своему ведомству, однако не намерен настаивать на этом.
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Да ,воры будут расследовать дела других воров и вор Данилюк этим делом будет руководить - от КРАСОТИЩА то ....
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Податкова поліція має бути ліквідована до того часу поки в Україні не спаде рівень корупції! Жодних служб фінрозслідувань бути не може!
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С 01.01.17 по законодательству наловой полиции и так уже нет. Ты шо думаешь, что наши предприниматели такие хорошие, что будут добросовестно платить налоги. Подавляющее большинство скандалов в госхозяйстве возникает после того, как там что-то нарыло КРУ (или как оно там сейчас называется).
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Хоче створити чергову годівницю для дармоїдів та хабарників.
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Хоча вся країна розуміє, кого і що в першу чергу треба "розслідувати"
В Службе финрасследований должно работать до 3,5 тыс. человек, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1197
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Чиновники плодять нових чиновників. На інше не здатні.
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нужна расстрельная команда, а не очередная "служба", куда данилюки и прочие властные упыри пристроят своих одаренных чад, наделив их космическими окладами и премиями.
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И зарплаты им установить минимум по 50000 грн. "Реформы" по-соевому, млять...
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2015-08-02 Яценюк предлагает сократить количество налоговиков в 40 раз
...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это означает, что 1,5 тыс. инспекторов хватит для того, чтобы контролировать эти 1500 предприятий, а средний бизнес лучше не трогать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Службе финрасследований должно работать до 3,5 тыс. человек, - Данилюк
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