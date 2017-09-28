 В Службе финрасследований должно работать до 3,5 тыс. человек, - Данилюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Служба финансовых расследований должна обладать правом на оперативно-сыскную деятельность, иметь право применять оружие. Большой бизнес нанимает серьезные охранные структуры, и ставить при этом под риск сотрудников СФР нельзя. Кроме того, СФР должна быть компактной: не более 3-3,5 тыс. сотрудников. Нет смысла раздувать ее до 15 тыс.", - отметил он в ходе "круглого стола" в четверг.
Министр финансов также подчеркнул, что считает оптимальным подчинение СФР своему ведомству, однако не намерен настаивать на этом.
521 9
Минфин внес проект Госбюджета-2018 на рассмотрение Кабмина: доходы общего фонда сводного бюджета впервые превысили 1 трлн грн, - Данилюк. ФОТО(70)
Украина возглавила рейтинг наиболее привлекательных стран для инвесторов среди стран Европы, Ближнего Востока и Азии, - Данилюк(57)
Генпрокуратура закрыла дело против министра финансов Данилюка, - Громадське(74)
Генпрокурор Луценко потребовал отставки главы Минфина Данилюка(94)
Ті, що заходять з тилу(0)
Суд повторно отложил рассмотрение апелляции главы Минфина Данилюка о его внеплановой налоговой проверке(5)
Сегодня узнал, что ГПУ меня в чем-то подозревает, - министр Данилюк(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...ГФС, в которой работает около 60 тыс. человек. «И это при том, что всего-навсего 1,5 тыс. предприятий наполняет бюджет на 80%. Это означает, что 1,5 тыс. инспекторов хватит для того, чтобы контролировать эти 1500 предприятий, а средний бизнес лучше не трогать.
Ответить