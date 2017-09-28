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Все про:вуз (654) Киев (18268) пожар (3724)

 Пожар в киевском вузе: спасатели обнаружили в лифтовой кабине обугленное тело человека, - ГСЧС

В результате пожара в вузе Киева, который произошел вчера, 27 сентября 2017 года на ул. Владимирской, 72, погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину 1948 года. Учитывая тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28.09.2017 г. было направлено пожарно-спасательное подразделение, при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружены обугленные останки человеческого тела неизвестного пола", - сказано в сообщении.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти выясняются правоохранительными органами.

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Напомним, что 27 сентября в 19:20 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре в помещении на 8-м этаже в корпусе одного из университета столицы по ул. Владимирской, 72.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Информации относительно пребывания людей в помещениях в нерабочее время пожарным не предоставляли. Прибыв на место спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 20:04 возгорание на площади 30 кв.м был локализован, а в 20:10 ликвидирован.

Пожар в киевском вузе: спасатели обнаружили в лифтовой кабине обугленное тело человека, - ГСЧС 01

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Не сгори на работе, кацап. А то слишком уж стараешься.
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Будет гореть после работы, когда его хозяев прищучат и те посливают все данные на этих ублюдков.
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А ты, ватный мудак, везде успеваешь. Под каждой статьей отмечаешься )). Так и назовем тебя - "затычка" ))).
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Вы сильно возбудили соевых холуёв а значит Вы ПРАВЫ !
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я сам не в восторге от соевой банды, но пихать на них всё подряд, тут, Олежа, вы перестарались...
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Тут лучше перестараться,чем наоборот,они реально угробляют Украину ,ещё чуть-чуть и всё а потом сами себе будем локти кусать.
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Главнач цель отвести общественное мнение от причастности рашистских бандитов и их наёмников.
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Ты и так и сгоришь, троллина черноротая, на "работе"
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Если в лифте обгорелый до неузнаваемости труп то, вполне возможно, что именно это и есть цель. Разве, что лифт приехал и открылся на уже изрядно полыхающем этаже. По-этому, пожарным и запрещено пользоватся лифтами во время пожаров.
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Просто воспользовался лифтом перед тем как здание было обесточено и застрял.
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А почему бы не написать, что этот университет- НУХТ(пищевых технологий)? К чему такая "секретность"?
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Вже НУХТ? Я коли жив на просп.Науки, то там були їх гуртожитки, то вони ще ДУХТом були.
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блин...
это уже не первый летальный случай в музее...
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Тема Порошенка зрадоговнюками до конца не раскрыта...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар в киевском вузе: спасатели обнаружили в лифтовой кабине обугленное тело человека, - ГСЧС
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