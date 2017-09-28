 Пожар в киевском вузе: спасатели обнаружили в лифтовой кабине обугленное тело человека, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"Во время тушения пожара спасатели спасли мужчину 1948 года. Учитывая тот факт, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки места пожара 28.09.2017 г. было направлено пожарно-спасательное подразделение, при осмотре при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружены обугленные останки человеческого тела неизвестного пола", - сказано в сообщении.
Причина пожара, ущерб и обстоятельства смерти выясняются правоохранительными органами.
Напомним, что 27 сентября в 19:20 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре в помещении на 8-м этаже в корпусе одного из университета столицы по ул. Владимирской, 72.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Информации относительно пребывания людей в помещениях в нерабочее время пожарным не предоставляли. Прибыв на место спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 20:04 возгорание на площади 30 кв.м был локализован, а в 20:10 ликвидирован.
5703 19
Заседание СНБО по ситуации на военных складах состоится в ближайшие 10 дней, - Турчинов(14)
Апелляционный суд в Одессе отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория", - Найем. ВИДЕО(22)
Движение на дорогах в районе Калиновки восстановлено, - ГСЧС. ФОТО(18)
У военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос(55)
В Киеве "специалисты" предлагают излечить несуществующий отдел позвоночника. ФОТОФАКТ(0)
Пожар на складе в Калиновке локализован. В ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, - Чечеткин(41)
Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН"(79)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вчера ещё написали.
Ответить
Ответить
это уже не первый летальный случай в музее...
Ответить
Ответить