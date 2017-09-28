 В Калиновке зафиксированы лишь три случая краж. Принято решение о восстановлении газоснабжения, - глава Винницкой ОГА

Об этом журналистам заявил председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
"Мы постепенно возвращаемся к нормальным условиям жизнедеятельности в городе. Принято решение о постепенном восстановлении газоснабжения населенных пунктов, в первую очередь, многоэтажек", - сказал он.
Он также добавил, что систему патрулирования в населенных пунктах пока снимать не планируют.
"Зафиксированы лишь три случая краж как таковых, которые, по большому счету, находятся в пределах той погрешности, которая характерна даже для мирной жизни. Не будем снимать систему патрулирования, - окна выбиты, люди должны чувствовать себя в безопасности", - сказал он.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
547 12
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Заседание СНБО по ситуации на военных складах состоится в ближайшие 10 дней, - Турчинов(9)
"Было выделено 11 млн. Можно было сделать все, чтобы там не было диверсантов в виде лося, о которых напечатал Бутусов", - Матиос об охране артскладов в Калиновке. ВИДЕО(97)
Движение на дорогах в районе Калиновки восстановлено, - ГСЧС. ФОТО(18)
На территории Винницкой области частично восстановлено движение транспорта, - Нацполиция(1)
Взрывы в Калиновке. Кому выгодно, кто виноват и что делать дальше?(0)
Украине будет крайне сложно возобновить боезапас, уничтоженный взрывами за два года. Это сотни миллиардов гривен, - Матиос(125)
На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны, - Матиос. ВИДЕО(87)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить