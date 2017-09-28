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 В Калиновке зафиксированы лишь три случая краж. Принято решение о восстановлении газоснабжения, - глава Винницкой ОГА

калиновка

Калиновка постепенно возвращается к нормальной жизни, принято решение о постепенном восстановлении газоснабжения населенных пунктов.

Об этом журналистам заявил председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

"Мы постепенно возвращаемся к нормальным условиям жизнедеятельности в городе. Принято решение о постепенном восстановлении газоснабжения населенных пунктов, в первую очередь, многоэтажек", - сказал он.

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Он также добавил, что систему патрулирования в населенных пунктах пока снимать не планируют.

"Зафиксированы лишь три случая краж как таковых, которые, по большому счету, находятся в пределах той погрешности, которая характерна даже для мирной жизни. Не будем снимать систему патрулирования, - окна выбиты, люди должны чувствовать себя в безопасности", - сказал он.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

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Тільки три,це тих що піймали,зараз повернуться люди додому,ще 3 20-40 заяв,а то й більше, про кражу напишуть.
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Японский магнитофон, кожанная куртка. Три. (с)
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в нарасийской глубинке уже и фундаменты доразбирали бы по телегам..
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В Калиновке зафиксированы лишь три случая краж. Принято решение о восстановлении газоснабжения... А якби було чотрири случая, то решеніЄ прінято не било би?
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Надо же! Порошенко в Калиновке тоже перерезал ленточки за две недели до взрывов. Фоторепортаж

В Калиновке зафиксированы лишь три случая краж. Принято решение о восстановлении газоснабжения, - глава Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 7162
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Не верю,мусара там дома шмонали,просто люди еще не все вернулись,да и мусара правду нам не скажут.
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Брехня явная, там куча окон выломана, и не только ударной волной, а человеческий фактор.
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Этих снарядов разбросано немало по прилегающим полям. К весне, когда надо будет пахать и сеять, эти снаряды будут взрываться!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Калиновке зафиксированы лишь три случая краж. Принято решение о восстановлении газоснабжения, - глава Винницкой ОГА
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