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 Общество
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Все про:Нацполиция (8897) собаки (152) Ужгород (338) соревнования (176)

 В Ужгороде проходит открытый международный чемпионат Нацполиции по многоборью кинологов

В Ужгороде завершился первый день открытого международного чемпионата Национальной полиции по многоборью кинологов.

При поддержке "КЛУБА 4 ЛАПЫ" соревнуются более 30 лучших служебных собак из Украины и Чехии.

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Соревнования собрали служебных собак из разных ведомств: полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, пенитенциарной службы и тому подобное. Участвуют 36 кинологических команд из Украины и Чехии.

В Ужгороде проходит открытый международный чемпионат Нацполиции по многоборью кинологов 01


В Ужгороде проходит открытый международный чемпионат Нацполиции по многоборью кинологов 02


В Ужгороде проходит открытый международный чемпионат Нацполиции по многоборью кинологов 03

В Ужгороде проходит открытый международный чемпионат Нацполиции по многоборью кинологов 04

Открытие Первого открытого международного чемпионата Национальной полиции по многоборью кинологов состоялось сегодня в Ужгороде на площади Народной. Участники прошли по городу торжественным шествием.

Сегодня на спортивных полях в с. Каменица Ужгородского района собаки соревновались по общему курсу дрессировки и преодолевали полосу препятствий: барьеры, мостики, лестницы и низкие лазы.

Кроме сноровки и умственных качеств животных, поражает их отношение к товарищу по службе, отмечают посетители:

"Это уникальные животные. Очень эмоциональным моментом в соревнованиях является то, как собака проявляет доверие и готовность помочь своему кинологу. То есть, не просто выполняет команду, а следит, чтобы и напарник не отставал - сразу бросается к нему, если он, например, замедляется, преодолевая низкий лаз. Пытается подтолкнуть лапой или мордой. Служебная собака - это даже больше, чем сослуживец. Это настоящий собрат", - рассказывает Юрий Ковалюк из" КЛУБА 4 ЛАПЫ ".

Соревнования продлятся 28 и 29 сентября. Завтра участники в течение дня будут соревноваться в урочище Золотая Гора. Объявление результатов и награждение победителей состоится в пятницу, в 13: 00-15: 30 на стадионе в с. Каменица.

Больше фото здесь.
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У нас склады взрывают, а эти соревнования себе устраивают, да кофе сосут восле еще не разбитых приусов. Бесполезная шобла защитников авакова.
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а бандитизм разгуливает по стране отбирают убивают калечат .... дак там могут и стрельнуть а здеся на лужайке с собачками поиграться намного приятней и спокойней
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А что же Вы сами на форуме пишете?
Что же Вы то пожар не тушите?
Или Вам за это не платят?
11.80
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На венгерских и румынских сепарах надо тренировать, а так то такэ.
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надо не в Ужгороде , а в Калиновке ... помочь Матиосу найти тепловизор
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