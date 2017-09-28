 В Ужгороде проходит открытый международный чемпионат Нацполиции по многоборью кинологов

При поддержке "КЛУБА 4 ЛАПЫ" соревнуются более 30 лучших служебных собак из Украины и Чехии.
Соревнования собрали служебных собак из разных ведомств: полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, пенитенциарной службы и тому подобное. Участвуют 36 кинологических команд из Украины и Чехии.
Сегодня на спортивных полях в с. Каменица Ужгородского района собаки соревновались по общему курсу дрессировки и преодолевали полосу препятствий: барьеры, мостики, лестницы и низкие лазы.
Кроме сноровки и умственных качеств животных, поражает их отношение к товарищу по службе, отмечают посетители:
"Это уникальные животные. Очень эмоциональным моментом в соревнованиях является то, как собака проявляет доверие и готовность помочь своему кинологу. То есть, не просто выполняет команду, а следит, чтобы и напарник не отставал - сразу бросается к нему, если он, например, замедляется, преодолевая низкий лаз. Пытается подтолкнуть лапой или мордой. Служебная собака - это даже больше, чем сослуживец. Это настоящий собрат", - рассказывает Юрий Ковалюк из" КЛУБА 4 ЛАПЫ ".
Соревнования продлятся 28 и 29 сентября. Завтра участники в течение дня будут соревноваться в урочище Золотая Гора. Объявление результатов и награждение победителей состоится в пятницу, в 13: 00-15: 30 на стадионе в с. Каменица.
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