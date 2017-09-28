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 Защита Умерова подает апелляцию на приговор, – адвокат Фейгин

умеров

Защита одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова в четверг, 28 сентября, подает апелляцию на вынесенный накануне подконтрольным Кремлю крымским судом приговор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Умерова Марк Фейгин.

"Это будет краткая апелляционная жалоба, поскольку приговор нам не отдали. Приговор нам обещают отдать только в понедельник. Для того, чтобы не пропустить десятидневный срок, который дается на подачу апелляционной жалобы. Это обычная практика: сторона защиты подает краткую, что с приговором не согласны и он незаконный и необоснованный. А дальше уже адвокаты и сам Ильми Умеров не ограничены в количестве подаваемых жалоб", - пояснил адвокат.

Он также обратил внимание на то, что защите до сих не предоставили полного текста приговора, вынесенного Умерову.

"Из того текста приговора, который был оглашен вчера, совершенно очевидно, что в мотивировочной части никоем образом серьезно не обосновано, почему доказательства, предоставленные защитой, были отвергнуты", - подчеркнул адвокат.

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Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).
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