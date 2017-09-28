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 Суд над Януковичем: прокуроры показали справку о несудимости обвиняемого экс-президента (обновлено)

суд

Сторона обвинения показала документ, подтверждающий, что экс-Президент Янукович не имеет судимостей, а также не состоит на учете у психиатра и нарколога.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Януковича.

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"Янукович Виктор Федорович - не судимый. На учете у врача-нарколога не состоит. Не состоит на учете у врача-психиатра", - зачитал предоставленную обвинением справку судья Девятко.

Позже прокурор Кравченко объяснил, что судимость была, но она погашена. Именно поэтому в справке из МВД говорится, что Янукович не судим.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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не зря Аваков стал давать эти справки по электронке!
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Суд заявил,что дважды несудимый януковощ не сепаратист,не предатель и готов ещё поработать на должности президента. Йобаный стыд,от таких судей и такой власти просто переполняет. Пороху лучше застрелится,а судей надо за такую работу на фонарных столбах развесить. Страх потеряли окончательно.
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6 первых Оплотов НИКОГДА НЕ РЕМОНТИРОВАЛИСЬ, хотя по документам они прошли 2 раза ремонт.
Это как метро на троещину дебильным лохам-хуевлянам с года в год обещают, выделяют деньги на документацию, а на троещине ветер свыщет лет как 50 с первых обещаний и выделений денег.
Петя пора срезать апешних цыплят по осени ПИДАРА теневого коррупционера РАЙНИНА -глава АП, его околоапешных решал на черных катафалках и их секретуток в ап с другими коррупционерами АП.
Апешние суки 2 раза проганяли по ремонту 6 Оплотов первой 2004 года версии. 2 раза они пидары ремонтировали 6 оплотов по документам и выделенным деньгам на ремонт. Но ОПЛОТЫ НЕ РЕМОНТИРОВАЛИСЬ в действительности, они стоят разобранные на заводе малышева и ржавеют до сиг пор. Журнашлюхи такими вопросами не интересуются, им нужно чтобы побольше украинцев сдохло в войне с рашкой-пидарашкой. И так вся цифра в 16000 единиц одремонтированной военной техники, половина скорее всего не ремонтировалась, половина только перекрасилась, но по документам прошла глубокая модернизация и ремонт.
Потому Петя чтобы его не повешали должен убрать коррупционную шлюху Райнина и его свиту нах подальше от АП, с конфискацией, избавлением гражданства и расстрелом.
Чем больше убить журнашлюх, тем выше уровень жизни в стране. Если не убивать журнашлюх, то светит нищета, рабство и как следствие здыхание за ложь хуйла. Или ленина, когда в ссср было уничтожено 100+млн тупого быдла. Сейчас все повторяется.
И если не убивать журнашлюх по 2 штуки в месяц, можно получить голодомор 2033го, новый 37, 41 и тд все прелести чекистов.А что есть сомнения в способностях чекистов, если их ничего не держит?
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Ну, во-первых журна Шлюх точно не надо убивать, а вот Поросёнку точно повесят после выборов, ХОТЯ, а кого типа мы выберем? Ляшка пидара? Тюльку? КОГО? Или свинячую Морду Шоколадную на второй срок? Кого?
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вот тех, кто такую справку о несудимости принёс, надо арестовать за подделку документов!
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75% не сдавших украинский язык в Берегово, есть нападение цыганского евробиомусора на украину.Это акт агрессии.
Венгрия должна быть утилизированная, цыганский евробиомусор размазан по ес.
Даешь новую военную контразведку, которая специализируется только по делам военных угроз, сбу же крышует коррупционные потоки.Потому только ГУР в разных цветах и формах
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надо бы у прокуроров, показавших эту справку, проверить наличие паспорта параши.
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Смешно ))) Оно мало того что сидевшее, так еще и опущенное ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд над Януковичем: прокуроры показали справку о несудимости обвиняемого экс-президента (обновлено)
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