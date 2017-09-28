 Суд над Януковичем: прокуроры показали справку о несудимости обвиняемого экс-президента (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Януковича.
"Янукович Виктор Федорович - не судимый. На учете у врача-нарколога не состоит. Не состоит на учете у врача-психиатра", - зачитал предоставленную обвинением справку судья Девятко.
Позже прокурор Кравченко объяснил, что судимость была, но она погашена. Именно поэтому в справке из МВД говорится, что Янукович не судим.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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Это как метро на троещину дебильным лохам-хуевлянам с года в год обещают, выделяют деньги на документацию, а на троещине ветер свыщет лет как 50 с первых обещаний и выделений денег.
Петя пора срезать апешних цыплят по осени ПИДАРА теневого коррупционера РАЙНИНА -глава АП, его околоапешных решал на черных катафалках и их секретуток в ап с другими коррупционерами АП.
Апешние суки 2 раза проганяли по ремонту 6 Оплотов первой 2004 года версии. 2 раза они пидары ремонтировали 6 оплотов по документам и выделенным деньгам на ремонт. Но ОПЛОТЫ НЕ РЕМОНТИРОВАЛИСЬ в действительности, они стоят разобранные на заводе малышева и ржавеют до сиг пор. Журнашлюхи такими вопросами не интересуются, им нужно чтобы побольше украинцев сдохло в войне с рашкой-пидарашкой. И так вся цифра в 16000 единиц одремонтированной военной техники, половина скорее всего не ремонтировалась, половина только перекрасилась, но по документам прошла глубокая модернизация и ремонт.
Потому Петя чтобы его не повешали должен убрать коррупционную шлюху Райнина и его свиту нах подальше от АП, с конфискацией, избавлением гражданства и расстрелом.
Чем больше убить журнашлюх, тем выше уровень жизни в стране. Если не убивать журнашлюх, то светит нищета, рабство и как следствие здыхание за ложь хуйла. Или ленина, когда в ссср было уничтожено 100+млн тупого быдла. Сейчас все повторяется.
И если не убивать журнашлюх по 2 штуки в месяц, можно получить голодомор 2033го, новый 37, 41 и тд все прелести чекистов.А что есть сомнения в способностях чекистов, если их ничего не держит?
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Венгрия должна быть утилизированная, цыганский евробиомусор размазан по ес.
Даешь новую военную контразведку, которая специализируется только по делам военных угроз, сбу же крышует коррупционные потоки.Потому только ГУР в разных цветах и формах
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