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Все про:боевик (19152) Горловка (2682) ОБСЕ (2852) Хуг Александр (321)

 Представители ОРДО возобновили охрану базы наблюдателей спецмиссии ОБСЕ в Горловке, - Хуг

обсе

Представители оккупированных районов Донецкой области возобновили в понедельник охрану базы наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке.

Об этом заявил во время брифинга в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вооруженные лица в неподконтрольной правительству Горловке были сняты, но были возвращены в 8 утра в этот понедельник", - заявил Хуг.

В то же время, Хуг заявил, что не желает "заниматься домыслами, почему эти лица были сняты с охраны нашего офиса".

Он подчеркнул, что безопасность наблюдателей Миссии является "приоритетом №1".

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Как сообщалось, боевики с 24 сентября в одностороннем порядке прекратили охранять передовую патрульную базу СММ ОБСЕ в Горловке, что является грубым нарушением Минских договоренностей.

В украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявили, что эти действия носят откровенно провокационный характер и является грубым нарушением мандата СММ ОБСЕ.

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террористы охраняют ОБСЕ , не нахожу слов это комментировать
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Выражаем глубокую озабоченность.Вслед за миссией ОБСЕ. Поняли,с кем дело имеете?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители ОРДО возобновили охрану базы наблюдателей спецмиссии ОБСЕ в Горловке, - Хуг
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