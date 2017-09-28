 Представители ОРДО возобновили охрану базы наблюдателей спецмиссии ОБСЕ в Горловке, - Хуг

Об этом заявил во время брифинга в Киеве первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вооруженные лица в неподконтрольной правительству Горловке были сняты, но были возвращены в 8 утра в этот понедельник", - заявил Хуг.
В то же время, Хуг заявил, что не желает "заниматься домыслами, почему эти лица были сняты с охраны нашего офиса".
Он подчеркнул, что безопасность наблюдателей Миссии является "приоритетом №1".
Как сообщалось, боевики с 24 сентября в одностороннем порядке прекратили охранять передовую патрульную базу СММ ОБСЕ в Горловке, что является грубым нарушением Минских договоренностей.
В украинской стороне Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявили, что эти действия носят откровенно провокационный характер и является грубым нарушением мандата СММ ОБСЕ.
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