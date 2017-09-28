 Дело Новинского: ГПУ сообщила о подозрении чиновникам ФГИУ и руководителям двух судостроительных заводов





Сейчас Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИУ, Министерства промышленной политики, ПАО Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) при внесении изменений в договор купли-продажи акций ГАХК Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), по которому 90,25% акций ЧСЗ приобрел ХСЗ.



Как сообщает ГПУ, в условия договора купли-продажи пакета акций ЧСЗ были включены инвестиционные обязательства: создание новых рабочих мест, техническое перевооружение и развитие судостроительных мощностей на 49 млн грн, которые не были выполнены. Однако упомянутые должностные лица 27 июня 2012 г., действуя по предварительному сговору, составили акт итоговой проверки, в который внесли заведомо ложные сведения, что инвестиционные обязательство были выполнены. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.Сейчас Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИУ, Министерства промышленной политики, ПАО Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) при внесении изменений в договор купли-продажи акций ГАХК Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), по которому 90,25% акций ЧСЗ приобрел ХСЗ.Как сообщает ГПУ, в условия договора купли-продажи пакета акций ЧСЗ были включены инвестиционные обязательства: создание новых рабочих мест, техническое перевооружение и развитие судостроительных мощностей на 49 млн грн, которые не были выполнены. Однако упомянутые должностные лица 27 июня 2012 г., действуя по предварительному сговору, составили акт итоговой проверки, в который внесли заведомо ложные сведения, что инвестиционные обязательство были выполнены.

Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) трем чиновникам ФГИУ, а также руководителям ХСЗ и ЧСЗ. Максимальная санкция по этой статье - ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.



ЧСЗ и ХСЗ входят в судостроительный субхолдинг Smart Maritime Group

(часть Смарт-Холдинга) бизнесмена Вадима Новинского, напоминает Liga.net





Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева 21 июня 2017 г. в рамках этого же уголовного производства арестовал 99% акций ЧСЗ. В августе сотрудники ГПУ провели обыски на предприятиях Смарт-Холдинга.



