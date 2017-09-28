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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГПУ (8929) Новинский (369) Смарт-Холдинг (11)

 Дело Новинского: ГПУ сообщила о подозрении чиновникам ФГИУ и руководителям двух судостроительных заводов

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении должностным лицам Фонда госимущества Украины и судостроительных заводов в Николаеве и Херсоне по факту подделки документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Сейчас Генпрокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ФГИУ, Министерства промышленной политики, ПАО Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) при внесении изменений в договор купли-продажи акций ГАХК Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), по которому 90,25% акций ЧСЗ приобрел ХСЗ.

Как сообщает ГПУ, в условия договора купли-продажи пакета акций ЧСЗ были включены инвестиционные обязательства: создание новых рабочих мест, техническое перевооружение и развитие судостроительных мощностей на 49 млн грн, которые не были выполнены. Однако упомянутые должностные лица 27 июня 2012 г., действуя по предварительному сговору, составили акт итоговой проверки, в который внесли заведомо ложные сведения, что инвестиционные обязательство были выполнены.

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Генпрокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) трем чиновникам ФГИУ, а также руководителям ХСЗ и ЧСЗ. Максимальная санкция по этой статье - ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

ЧСЗ и ХСЗ входят в судостроительный субхолдинг Smart Maritime Group (часть Смарт-Холдинга) бизнесмена Вадима Новинского, напоминает Liga.net.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева 21 июня 2017 г. в рамках этого же уголовного производства арестовал 99% акций ЧСЗ. В августе сотрудники ГПУ провели обыски на предприятиях Смарт-Холдинга.

ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 г. Инициатором банкротства является Балаклавское рудоуправление, которое также принадлежит Новинскому.
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ну, логика в этом есть... государство вернет ЧСЗ и ХСЗ и тогда начнет строить корветы, а сейчас проект "корвет ВМСУ" находится в удушающих объятьях представителя ФСБ РПЦ МП Новинского, а значит, перспектив у ВМСУ нет
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пусть ГПУ подозрение моей собаке предьявит , она сегодня газету с ПОРТРЕТОМ разорвала и ососсала .....
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А толку - шоколадні кореша не сядуть, і громадянства позбівлені не будуть...
А ось що продали наші шукачі скарбів в серпні! Таак!!!

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Как шоколадные сегодня засуетились.... уже готовы и торговых партнеров сажать...ну да от Калиновка как то отвлекать надо
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Слышал краем уха, что Георг Пятый Английский был посредственностью. Что-то вроде "и когда не сажают - "шоколадвиноват",и когда начинают по судам-прокуратурам гонять - тоже "о плохом качестве шоколада".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Новинского: ГПУ сообщила о подозрении чиновникам ФГИУ и руководителям двух судостроительных заводов
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